"Перепрошили мозги и отправили на убой": Перенджиев о том, почему Россия не воюет с украинским народом - 05.06.2024 Украина.ру
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"Перепрошили мозги и отправили на убой": Перенджиев о том, почему Россия не воюет с украинским народом
"Перепрошили мозги и отправили на убой": Перенджиев о том, почему Россия не воюет с украинским народом - 05.06.2024 Украина.ру
"Перепрошили мозги и отправили на убой": Перенджиев о том, почему Россия не воюет с украинским народом
противоречие заключается в том, что по факту идет война между Украиной и Россией. А вот по содержанию, это гражданская война между представителями одного народа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
2024-06-05T04:30
2024-06-05T04:30
новости
россия
украина
запад
александр перенджиев
всу
народ
сво
война
украинцы
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В экспертном сообществе есть мнение, что если бы Россия не использовала гуманные методы войны в начале СВО, то военный конфликт быстро бы закончился, и Запад не успел бы запустить процесс поддержки ВСУ.На самом деле, у России есть свои принципы ведения боевых действий. Во-первых, само общественное мнение могло быть не на стороне власти. Во-вторых, Россия не воюет с украинцами, рассказал политолог.Да, их толкают в ряды ВСУ, но с украинским народом Россия не воюет. Если бы мы воевали, то украинцев, которые в виде беженцев приехали в РФ объявили бы военнопленными, добавил эксперт.То есть одной части народа объявили, что они не такие, как те, которые проживают в РФ. Этим людям "перепрошили мозги и отправили на убой". А ВС РФ воюют за безопасность России и настоящую Украину, которая свободна от нацизма и духа разрушения, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александра Перенджиева: Когда "индейцев" НАТО перебьют под Харьковом, наступит время для удара по Жешуву читайте на сайте Украина.руО том, почему коллективный Запад сейчас напоминает "гопника из подворотни" можно прочитать в интервью Армена Гаспаряна: Даже если Россия завершит СВО ужасным концом, украинцы все равно выйдут на большую дорогу
https://ukraina.ru/20240604/1055472289.html
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новости, россия, украина, запад, александр перенджиев, всу, народ, сво, война, украинцы
Новости, Россия, Украина, Запад, Александр Перенджиев, ВСУ, народ, СВО, война, украинцы

"Перепрошили мозги и отправили на убой": Перенджиев о том, почему Россия не воюет с украинским народом

04:30 05.06.2024
 
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ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Читать в
противоречие заключается в том, что по факту идет война между Украиной и Россией. А вот по содержанию, это гражданская война между представителями одного народа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
В экспертном сообществе есть мнение, что если бы Россия не использовала гуманные методы войны в начале СВО, то военный конфликт быстро бы закончился, и Запад не успел бы запустить процесс поддержки ВСУ.
На самом деле, у России есть свои принципы ведения боевых действий. Во-первых, само общественное мнение могло быть не на стороне власти. Во-вторых, Россия не воюет с украинцами, рассказал политолог.
Да, их толкают в ряды ВСУ, но с украинским народом Россия не воюет. Если бы мы воевали, то украинцев, которые в виде беженцев приехали в РФ объявили бы военнопленными, добавил эксперт.
"Ситуация выглядит несколько противоречиво, поэтому мы вынуждены говорить, что проводим СВО и аккуратно вести боевые действия. Противоречие заключается в том, что по факту идет война между Украиной и Россией. А вот по содержанию, это все-таки гражданская война между представителями одного народа", ─ подчеркнул Перенджиев.
То есть одной части народа объявили, что они не такие, как те, которые проживают в РФ. Этим людям "перепрошили мозги и отправили на убой". А ВС РФ воюют за безопасность России и настоящую Украину, которая свободна от нацизма и духа разрушения, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Перенджиева: Когда "индейцев" НАТО перебьют под Харьковом, наступит время для удара по Жешуву читайте на сайте Украина.ру
О том, почему коллективный Запад сейчас напоминает "гопника из подворотни" можно прочитать в интервью Армена Гаспаряна: Даже если Россия завершит СВО ужасным концом, украинцы все равно выйдут на большую дорогу
Ксавье Моро интервью - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
Вчера, 19:00
Ксавье Моро: Разрешая удары HIMARS по Белгороду, Запад ждёт "чуда" так же, как Гитлер в 1945 годуКиев хочет быстрой победы до саммита в Швейцарии, поэтому отправил на север Харьковской области лучшие войска. Русские это прекрасно понимают, и у них есть прекрасная возможность уничтожить там резервы ВСУ.
 
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04:30"Перепрошили мозги и отправили на убой": Перенджиев о том, почему Россия не воюет с украинским народом
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