https://ukraina.ru/20240605/1055479879.html

"Перепрошили мозги и отправили на убой": Перенджиев о том, почему Россия не воюет с украинским народом

"Перепрошили мозги и отправили на убой": Перенджиев о том, почему Россия не воюет с украинским народом - 05.06.2024 Украина.ру

"Перепрошили мозги и отправили на убой": Перенджиев о том, почему Россия не воюет с украинским народом

противоречие заключается в том, что по факту идет война между Украиной и Россией. А вот по содержанию, это гражданская война между представителями одного народа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев

2024-06-05T04:30

2024-06-05T04:30

2024-06-05T04:30

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В экспертном сообществе есть мнение, что если бы Россия не использовала гуманные методы войны в начале СВО, то военный конфликт быстро бы закончился, и Запад не успел бы запустить процесс поддержки ВСУ.На самом деле, у России есть свои принципы ведения боевых действий. Во-первых, само общественное мнение могло быть не на стороне власти. Во-вторых, Россия не воюет с украинцами, рассказал политолог.Да, их толкают в ряды ВСУ, но с украинским народом Россия не воюет. Если бы мы воевали, то украинцев, которые в виде беженцев приехали в РФ объявили бы военнопленными, добавил эксперт.То есть одной части народа объявили, что они не такие, как те, которые проживают в РФ. Этим людям "перепрошили мозги и отправили на убой". А ВС РФ воюют за безопасность России и настоящую Украину, которая свободна от нацизма и духа разрушения, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александра Перенджиева: Когда "индейцев" НАТО перебьют под Харьковом, наступит время для удара по Жешуву читайте на сайте Украина.руО том, почему коллективный Запад сейчас напоминает "гопника из подворотни" можно прочитать в интервью Армена Гаспаряна: Даже если Россия завершит СВО ужасным концом, украинцы все равно выйдут на большую дорогу

https://ukraina.ru/20240604/1055472289.html

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новости, россия, украина, запад, александр перенджиев, всу, народ, сво, война, украинцы