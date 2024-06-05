"Перепрошили мозги и отправили на убой": Перенджиев о том, почему Россия не воюет с украинским народом
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
противоречие заключается в том, что по факту идет война между Украиной и Россией. А вот по содержанию, это гражданская война между представителями одного народа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
В экспертном сообществе есть мнение, что если бы Россия не использовала гуманные методы войны в начале СВО, то военный конфликт быстро бы закончился, и Запад не успел бы запустить процесс поддержки ВСУ.
На самом деле, у России есть свои принципы ведения боевых действий. Во-первых, само общественное мнение могло быть не на стороне власти. Во-вторых, Россия не воюет с украинцами, рассказал политолог.
Да, их толкают в ряды ВСУ, но с украинским народом Россия не воюет. Если бы мы воевали, то украинцев, которые в виде беженцев приехали в РФ объявили бы военнопленными, добавил эксперт.
"Ситуация выглядит несколько противоречиво, поэтому мы вынуждены говорить, что проводим СВО и аккуратно вести боевые действия. Противоречие заключается в том, что по факту идет война между Украиной и Россией. А вот по содержанию, это все-таки гражданская война между представителями одного народа", ─ подчеркнул Перенджиев.
То есть одной части народа объявили, что они не такие, как те, которые проживают в РФ. Этим людям "перепрошили мозги и отправили на убой". А ВС РФ воюют за безопасность России и настоящую Украину, которая свободна от нацизма и духа разрушения, резюмировал собеседник издания.
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