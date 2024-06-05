Перенджиев рассказал, как Украина подошла к тотальной войне, а ВСУ превратились в "индейцев" НАТО - 05.06.2024 Украина.ру
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Перенджиев рассказал, как Украина подошла к тотальной войне, а ВСУ превратились в "индейцев" НАТО
Перенджиев рассказал, как Украина подошла к тотальной войне, а ВСУ превратились в "индейцев" НАТО - 05.06.2024 Украина.ру
Перенджиев рассказал, как Украина подошла к тотальной войне, а ВСУ превратились в "индейцев" НАТО
Хотя мы не отменяем понятие СВО, но должны признать, что находимся в прямом военном столкновении с НАТО. ВС РФ уничтожают не только наёмников, но и натовскую технику. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
2024-06-05T04:00
2024-06-05T04:00
новости
украина
россия
запад
александр перенджиев
нато
война
сво
иностранные наемники
военная техника
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Сейчас все маски какой-то военной помощи ВСУ уже сброшены. Четко сказано, что коллективный Запад уже войну открыто объявил России войну. И прежде всего, ее мирным жителям, рассказал политолог.И хотя мы не отменяем само понятие спецоперации, но должны признать, что находимся в прямом военном столкновении с НАТО. Российские бойцы уничтожают не только наёмников, но и натовскую технику и ракеты. При этом стреляют по ним именно офицеры НАТО, отметил он.У России нет "индейцев", мы воюем силами своих солдат и так далее. А вот для НАТО Украина пока "индейцы", и там будут требовать от Киева, чтобы все они были вовлечены. То есть Украина уже близка к такому понятию как тотальная война, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александра Перенджиева: Когда "индейцев" НАТО перебьют под Харьковом, наступит время для удара по Жешуву читайте на сайте Украина.руО том, что происходит в эти дни на Харьковском направлении спецоперации можно прочитать в материале Александра Чаленко Это - начало конца! Стратегические резервы ВСУ погибнут в "Харьковской мясорубке"
https://ukraina.ru/20240604/1055475695.html
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Новости
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Украина.ру
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новости, украина, россия, запад, александр перенджиев, нато, война, сво, иностранные наемники, военная техника, ракеты
Новости, Украина, Россия, Запад, Александр Перенджиев, НАТО, война, СВО, иностранные наемники, военная техника, ракеты

Перенджиев рассказал, как Украина подошла к тотальной войне, а ВСУ превратились в "индейцев" НАТО

04:00 05.06.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкУчения Rapid Trident - 2020 на Украине
Учения Rapid Trident - 2020 на Украине - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Хотя мы не отменяем понятие СВО, но должны признать, что находимся в прямом военном столкновении с НАТО. ВС РФ уничтожают не только наёмников, но и натовскую технику. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Сейчас все маски какой-то военной помощи ВСУ уже сброшены. Четко сказано, что коллективный Запад уже войну открыто объявил России войну. И прежде всего, ее мирным жителям, рассказал политолог.
И хотя мы не отменяем само понятие спецоперации, но должны признать, что находимся в прямом военном столкновении с НАТО. Российские бойцы уничтожают не только наёмников, но и натовскую технику и ракеты. При этом стреляют по ним именно офицеры НАТО, отметил он.
"ВСУ ─ это даже не подразделение НАТО, это "индейцы" НАТО. В свое время англичане и французы воевали друг с другом на берегах Онтарио, [американский писатель] Фенимор Купер это все описывал. И чтобы не жертвовать жизнями европейских солдат, воевали индейцы с обеих сторон", - подчеркнул Перенджиев.
У России нет "индейцев", мы воюем силами своих солдат и так далее. А вот для НАТО Украина пока "индейцы", и там будут требовать от Киева, чтобы все они были вовлечены. То есть Украина уже близка к такому понятию как тотальная война, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Перенджиева: Когда "индейцев" НАТО перебьют под Харьковом, наступит время для удара по Жешуву читайте на сайте Украина.ру
О том, что происходит в эти дни на Харьковском направлении спецоперации можно прочитать в материале Александра Чаленко Это - начало конца! Стратегические резервы ВСУ погибнут в "Харьковской мясорубке"
Игорь Гвритишвили интервью
Вчера, 19:13
Чтобы не стать Украиной. Игорь Гвритишвили о законе об иноагентах и запрете пропаганды ЛГБТ* в ГрузииК осенним выборам в Грузии давление на Тбилиси со стороны Запада усилится, в том числе можно ожидать ограничений в экономических связях и возвращения визового режима с ЕС. Правительство Грузии готовится к этому. Начало положено — закон об иноагентах принят
 
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Заголовок открываемого материала
04:50"Завопят про пятую статью НАТО": политолог о том, когда наступит время нанести удар по польскому Жешуву
04:40Солдату нужен отдых: волонтер объяснил, почему для подготовки крупных резервов ВС РФ нужна мобилизация
04:30"Перепрошили мозги и отправили на убой": Перенджиев о том, почему Россия не воюет с украинским народом
04:20Военный волонтер: мобилизованные, которые воюют с осени 2022 года, устали и заслужили право на отдых
04:00Перенджиев рассказал, как Украина подошла к тотальной войне, а ВСУ превратились в "индейцев" НАТО
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03:30Перенджиев рассказал, как наступление ВС РФ под Харьковом доводит до истерики Запад и киевский режим
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03:10Маски сброшены: Перенджиев объяснил, почему коллективный Запад открыто объявил войну России
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