Перенджиев рассказал, как Украина подошла к тотальной войне, а ВСУ превратились в "индейцев" НАТО
Хотя мы не отменяем понятие СВО, но должны признать, что находимся в прямом военном столкновении с НАТО. ВС РФ уничтожают не только наёмников, но и натовскую технику. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Сейчас все маски какой-то военной помощи ВСУ уже сброшены. Четко сказано, что коллективный Запад уже войну открыто объявил России войну. И прежде всего, ее мирным жителям, рассказал политолог.
И хотя мы не отменяем само понятие спецоперации, но должны признать, что находимся в прямом военном столкновении с НАТО. Российские бойцы уничтожают не только наёмников, но и натовскую технику и ракеты. При этом стреляют по ним именно офицеры НАТО, отметил он.
"ВСУ ─ это даже не подразделение НАТО, это "индейцы" НАТО. В свое время англичане и французы воевали друг с другом на берегах Онтарио, [американский писатель] Фенимор Купер это все описывал. И чтобы не жертвовать жизнями европейских солдат, воевали индейцы с обеих сторон", - подчеркнул Перенджиев.
У России нет "индейцев", мы воюем силами своих солдат и так далее. А вот для НАТО Украина пока "индейцы", и там будут требовать от Киева, чтобы все они были вовлечены. То есть Украина уже близка к такому понятию как тотальная война, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Перенджиева: Когда "индейцев" НАТО перебьют под Харьковом, наступит время для удара по Жешуву читайте на сайте Украина.ру
О том, что происходит в эти дни на Харьковском направлении спецоперации можно прочитать в материале Александра Чаленко Это - начало конца! Стратегические резервы ВСУ погибнут в "Харьковской мясорубке"
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