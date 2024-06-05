https://ukraina.ru/20240605/1055478970.html

Перенджиев рассказал, как Украина подошла к тотальной войне, а ВСУ превратились в "индейцев" НАТО

Перенджиев рассказал, как Украина подошла к тотальной войне, а ВСУ превратились в "индейцев" НАТО - 05.06.2024 Украина.ру

Перенджиев рассказал, как Украина подошла к тотальной войне, а ВСУ превратились в "индейцев" НАТО

Хотя мы не отменяем понятие СВО, но должны признать, что находимся в прямом военном столкновении с НАТО. ВС РФ уничтожают не только наёмников, но и натовскую технику. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев

2024-06-05T04:00

2024-06-05T04:00

2024-06-05T04:00

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Сейчас все маски какой-то военной помощи ВСУ уже сброшены. Четко сказано, что коллективный Запад уже войну открыто объявил России войну. И прежде всего, ее мирным жителям, рассказал политолог.И хотя мы не отменяем само понятие спецоперации, но должны признать, что находимся в прямом военном столкновении с НАТО. Российские бойцы уничтожают не только наёмников, но и натовскую технику и ракеты. При этом стреляют по ним именно офицеры НАТО, отметил он.У России нет "индейцев", мы воюем силами своих солдат и так далее. А вот для НАТО Украина пока "индейцы", и там будут требовать от Киева, чтобы все они были вовлечены. То есть Украина уже близка к такому понятию как тотальная война, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александра Перенджиева: Когда "индейцев" НАТО перебьют под Харьковом, наступит время для удара по Жешуву читайте на сайте Украина.руО том, что происходит в эти дни на Харьковском направлении спецоперации можно прочитать в материале Александра Чаленко Это - начало конца! Стратегические резервы ВСУ погибнут в "Харьковской мясорубке"

https://ukraina.ru/20240604/1055475695.html

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новости, украина, россия, запад, александр перенджиев, нато, война, сво, иностранные наемники, военная техника, ракеты