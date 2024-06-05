Маски сброшены: Перенджиев объяснил, почему коллективный Запад открыто объявил войну России
На Западе готовы предпринять против России самые крайние меры. Политическое там превалирует над психологическим и заставляет двигаться к эскалации конфликта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Сейчас все маски какой-то военной помощи ВСУ уже сброшены. Четко сказано, что коллективный Запад уже войну открыто объявил России войну. И прежде всего, ее мирным жителям, рассказал политолог.
Ракеты ВСУ будут бить не только по военным объектам, но и по вполне гражданским. Российское ПВО проходит серьезные испытания, но оно вполне эффективно для защиты. При этом на Западе это прекрасно понимают, добавил он.
"Буквально через месяц в США День независимости. Наверное, [президенту США Джо] Байдену очень хочется объявить о каких-то победах в национальный праздник. А тут еще и саммит по поводу годовщины высадки в Нормандии. Куда ни крути, всем нужно предъявить какую-то победу над Россией", - подчеркнул Перенджиев.
Для этого они готовы предпринять самые крайние меры. То есть сейчас у Запада "политическое превалирует над психологическим". Потому что нормальный человек должен этого остерегаться, понимая, что это ведет к катастрофе. Но политическая составляющая заставляет Запад двигаться к эскалации конфликта, резюмировал собеседник издания.
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