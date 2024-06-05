https://ukraina.ru/20240605/1055475548.html

Маски сброшены: Перенджиев объяснил, почему коллективный Запад открыто объявил войну России

Маски сброшены: Перенджиев объяснил, почему коллективный Запад открыто объявил войну России - 05.06.2024 Украина.ру

Маски сброшены: Перенджиев объяснил, почему коллективный Запад открыто объявил войну России

На Западе готовы предпринять против России самые крайние меры. Политическое там превалирует над психологическим и заставляет двигаться к эскалации конфликта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев

2024-06-05T03:10

2024-06-05T03:10

2024-06-05T03:10

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александр перенджиев

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джо байден

военная эскалация

саммит

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Сейчас все маски какой-то военной помощи ВСУ уже сброшены. Четко сказано, что коллективный Запад уже войну открыто объявил России войну. И прежде всего, ее мирным жителям, рассказал политолог.Ракеты ВСУ будут бить не только по военным объектам, но и по вполне гражданским. Российское ПВО проходит серьезные испытания, но оно вполне эффективно для защиты. При этом на Западе это прекрасно понимают, добавил он.Для этого они готовы предпринять самые крайние меры. То есть сейчас у Запада "политическое превалирует над психологическим". Потому что нормальный человек должен этого остерегаться, понимая, что это ведет к катастрофе. Но политическая составляющая заставляет Запад двигаться к эскалации конфликта, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александра Перенджиева: Когда "индейцев" НАТО перебьют под Харьковом, наступит время для удара по Жешуву читайте на сайте Украина.руО том, что происходит в эти дни на Харьковском направлении спецоперации можно прочитать в материале Александра Чаленко Это - начало конца! Стратегические резервы ВСУ погибнут в "Харьковской мясорубке"

https://ukraina.ru/20240604/1055467609.html

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новости, запад, россия, сша, александр перенджиев, нато, война, джо байден, военная эскалация, саммит, день независимости