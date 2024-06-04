https://ukraina.ru/20240604/1055463322.html
"Обречен на провал": Володин объяснил, почему лидеры отказываются от саммита по Украине
"Обречен на провал": Володин объяснил, почему лидеры отказываются от саммита по Украине - 04.06.2024 Украина.ру
"Обречен на провал": Володин объяснил, почему лидеры отказываются от саммита по Украине
Решение украинского вопроса без участия России невозможно. Такую мысль высказал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в своём телеграм-канале
2024-06-04T10:26
2024-06-04T10:26
2024-06-04T10:26
новости
россия
швейцария
украина
владимир зеленский
вячеслав володин
ес
джо байден
саммит
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Конференция по Украине пройдёт 15-16 июня в Швейцарии, неподалеку от Люцерна. Россия в саммите принимать участие не будет. Владимир Зеленский сообщал, что 106 стран согласились участвовать в так называемом "саммите мира" на "уровне лидеров, представителей своих государств“. Однако страны отказываются от посещения мероприятия. Зеленский обвинил Россию в попытках сорвать саммит.В частности, первые лица Китая и Индии не появятся на конференции. А вместо президента США Джо Байдена в Швейцарию поедет его советник и вице-президент.Володин констатировал, что участников конференции по украинскому кризису в Швейцарии становится всё меньше. К вышеупомянутым добавилась и Саудовская Аравия. В Эр-Рияде объяснили это тем, что Россия не будет принимать участие. Спикер ГД напомнил, что отказ Китая ехать на конференцию объяснили тем, что повестка "расходится с требованиями Пекина" и общими ожиданиями мирового сообщества.Володин привел в пример Австралию, союзника Вашингтона. На саммит в Швейцарию вместо премьера поедет министр системы страхования инвалидов."И в этом, скорее всего, скрыт глубокий смысл. На этой встрече как минимум будет один умственный инвалид — Зеленский. А также те, кто поехал на встречу с Зеленским, который сегодня никто: его полномочия как главы Украины закончились", - написал он. Володин объяснил массовый отказ от участия тем, что всё больше стран убеждаются, что политика Вашингтона и Брюсселя основывается на лицемерии и двойных стандартах.Лицемерие, пояснил он, заключается в том, что США и ЕС пытаются затащить государства на конференцию в Швейцарии. И в то же время дают разрешение киевскому режиму наносить удары с использованием своего вооружения по России. При этом самый эффективный и быстрый способ завершить конфликт на Украине — "перестать поставлять оружие киевским нацистам"."Любые попытки навязать России какие-либо решения, принятые на ангажированных сходках, организуемых Вашингтоном и Брюсселем, обречены на провал", - резюмировал он. "Лучше знать, что это враг": Зеленский осудил противников швейцарского саммита
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новости, россия, швейцария, украина, владимир зеленский, вячеслав володин, ес, джо байден, саммит
Новости, Россия, Швейцария, Украина, Владимир Зеленский, Вячеслав Володин, ЕС, Джо Байден, саммит
"Обречен на провал": Володин объяснил, почему лидеры отказываются от саммита по Украине
Решение украинского вопроса без участия России невозможно. Такую мысль высказал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в своём телеграм-канале
Конференция по Украине пройдёт 15-16 июня в Швейцарии, неподалеку от Люцерна. Россия в саммите принимать участие не будет.
Владимир Зеленский сообщал, что 106 стран согласились участвовать в так называемом "саммите мира" на "уровне лидеров, представителей своих государств“. Однако страны отказываются от посещения мероприятия. Зеленский обвинил
Россию в попытках сорвать саммит.
В частности, первые лица Китая и Индии не появятся на конференции. А вместо президента США Джо Байден
а в Швейцарию поедет его советник и вице-президент.
Володин констатировал, что участников конференции по украинскому кризису в Швейцарии становится всё меньше. К вышеупомянутым добавилась и Саудовская Аравия. В Эр-Рияде объяснили это тем, что Россия не будет принимать участие.
Спикер ГД напомнил, что отказ Китая ехать на конференцию объяснили тем, что повестка "расходится с требованиями Пекина" и общими ожиданиями мирового сообщества.
Володин привел в пример Австралию, союзника Вашингтона. На саммит в Швейцарию вместо премьера поедет министр системы страхования инвалидов.
"И в этом, скорее всего, скрыт глубокий смысл. На этой встрече как минимум будет один умственный инвалид — Зеленский. А также те, кто поехал на встречу с Зеленским, который сегодня никто: его полномочия как главы Украины закончились", - написал
он.
Володин объяснил массовый отказ от участия тем, что всё больше стран убеждаются, что политика Вашингтона и Брюсселя основывается на лицемерии и двойных стандартах.
Лицемерие, пояснил он, заключается в том, что США и ЕС пытаются затащить государства на конференцию в Швейцарии. И в то же время дают разрешение киевскому режиму наносить удары с использованием своего вооружения по России.
При этом самый эффективный и быстрый способ завершить конфликт на Украине — "перестать поставлять оружие киевским нацистам".
"Любые попытки навязать России какие-либо решения, принятые на ангажированных сходках, организуемых Вашингтоном и Брюсселем, обречены на провал", - резюмировал он.