"Украина будет бить всем, чем может": Ищенко объяснил, почему гуманность нужно проявлять до войны - 04.06.2024 Украина.ру
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"Украина будет бить всем, чем может": Ищенко объяснил, почему гуманность нужно проявлять до войны
"Украина будет бить всем, чем может": Ищенко объяснил, почему гуманность нужно проявлять до войны - 04.06.2024 Украина.ру
"Украина будет бить всем, чем может": Ищенко объяснил, почему гуманность нужно проявлять до войны
Украина будет бить по России хоть западным, хоть восточным оружием. Было бы абсурдно считать, что киевский режим будет поступать по принципу "тут воюю, тут не воюю". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-06-04T05:35
2024-06-04T05:35
новости
россия
украина
москва
ростислав ищенко
ракетный удар
пво
донецк
белгород
сво
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Если бы Россия сразу воевала "негуманно", украинское сопротивление было бы подавленно в феврале-марте 2022 года. Погибло бы только 20 тысяч украинских солдат, а сейчас на Украине погибло примерно 500 тысяч, рассказал обозреватель, рассказал обозреватель.Понятно, что Украина будет бить по России хоть западным, хоть восточным оружием. Было бы абсурдно считать, что киевский режим будет поступать по принципу "тут воюю, тут не воюю". Они рассуждают так: "Если можно стрелять по Донецку, почему нельзя стрелять по Белгороду?", отметил Ищенко.Украина до Москвы просто не достает. А если достает, у нее не хватает носителей, чтобы прорвать московскую систему ПВО. Поэтому Киев бьет по местам, где слабая ПВО или она отсутствует. Все-таки Россия — очень большая страна, всю территорию зонтиком ПВО накрыть невозможно, указал эксперт."Украина будет бить всем, чем может, чтобы победить или хотя бы не проиграть. Если бы у нее была ядерная бомба, она бы и ее использовала", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия упустила шанс "гуманно" разбить ВСУ, а теперь Запад толкает ее к ядерной войне читайте на сайте Украина.руО том, какое влияние военная истерия в странах Прибалтики окажет на украинский конфликт можно прочитать в интервью Александра Дюкова: Пока шпана из Прибалтики задирает Белоруссию, Запад режет терпение России на кусочки
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украина
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донецк
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новости, россия, украина, москва, ростислав ищенко, ракетный удар, пво, донецк, белгород, сво, война, обстрелы
Новости, Россия, Украина, Москва, Ростислав Ищенко, ракетный удар, ПВО, Донецк, Белгород, СВО, война, обстрелы

"Украина будет бить всем, чем может": Ищенко объяснил, почему гуманность нужно проявлять до войны

05:35 04.06.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского взвода народной милиции ЛНР
Работа артиллерийского взвода народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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Читать в
Украина будет бить по России хоть западным, хоть восточным оружием. Было бы абсурдно считать, что киевский режим будет поступать по принципу "тут воюю, тут не воюю". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Если бы Россия сразу воевала "негуманно", украинское сопротивление было бы подавленно в феврале-марте 2022 года. Погибло бы только 20 тысяч украинских солдат, а сейчас на Украине погибло примерно 500 тысяч, рассказал обозреватель, рассказал обозреватель.
"Понимаете, гуманность надо проявлять до войны. А гуманность на раннем этапе войны никогда себя не оправдывает. Если мы решили воевать, то наша гуманность должна заключаться в негуманности", - указал эксперт.
Понятно, что Украина будет бить по России хоть западным, хоть восточным оружием. Было бы абсурдно считать, что киевский режим будет поступать по принципу "тут воюю, тут не воюю". Они рассуждают так: "Если можно стрелять по Донецку, почему нельзя стрелять по Белгороду?", отметил Ищенко.
Украина до Москвы просто не достает. А если достает, у нее не хватает носителей, чтобы прорвать московскую систему ПВО. Поэтому Киев бьет по местам, где слабая ПВО или она отсутствует. Все-таки Россия — очень большая страна, всю территорию зонтиком ПВО накрыть невозможно, указал эксперт.
"Украина будет бить всем, чем может, чтобы победить или хотя бы не проиграть. Если бы у нее была ядерная бомба, она бы и ее использовала", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия упустила шанс "гуманно" разбить ВСУ, а теперь Запад толкает ее к ядерной войне читайте на сайте Украина.ру
О том, какое влияние военная истерия в странах Прибалтики окажет на украинский конфликт можно прочитать в интервью Александра Дюкова: Пока шпана из Прибалтики задирает Белоруссию, Запад режет терпение России на кусочки
Ростислав Ищенко интервью
1 июня, 09:26
Ростислав Ищенко: Если Россия не разберется с Западом, ей придется ждать, пока Украина станет ГалициейЧтобы решить свои проблемы, мы должны в первую очередь ставить вопросы о безопасности России. Если они решены, то вопрос украинских границ уже не так важен. Если они не решены, то даже захват русскими Парижа ничего не изменит
 
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Заголовок открываемого материала
05:35"Украина будет бить всем, чем может": Ищенко объяснил, почему гуманность нужно проявлять до войны
05:30"По-хорошему не хотите, воюем до конца": Ищенко раскрыл, почему Россия не планировала СВО на два года
05:28Армен Гаспарян: Даже если Россия завершит СВО ужасным концом, украинцы все равно выйдут на большую дорогу
05:20Герман Садулаев объяснил, почему войне невозможно научиться на полигонах или в учебных кабинетах
05:10"Зеленского повесят на первом суку": Ищенко рассказал, какой сценарий мог бы реализоваться на Украине
05:03Выборы в Индии: российский фактор. Как Дели забрал у Лондона сто тонн золота
05:00"Они бы сразу подняли белый флаг": эксперт о том, мог ли реализоваться "грузинский" сценарий на Украине
04:50Ищенко: Россия находится на завершающем этапе СВО, которая могла пойти совсем по другому сценарию
04:43Полковник Виталий Киселев: Россия перейдет от классики к новизне, перекроет ВСУ в Сумах и сокрушит США
04:40Эксперт рассказал, почему России нужно "спокойно продолжать", пока Запад пытается переломить ход СВО
04:30Функция сдерживания: историк рассказал, почему России пока нет необходимости применять ядерное оружие
04:20Ростислав Ищенко объяснил, почему в начале СВО оказалась неверной мечта "о нормальной Украине"
04:10"Все только начинается": Ищенко рассказал, когда число погибших на Украине может достигнуть миллиона
04:00Эксперт объяснил, почему в непонятной ситуации лучше нанести ответный ядерный удар, чем его пропустить
03:45Эксперт: группировке "Север" не хватает сил зайти за Харьков
03:30Эксперт ответил, какое "железо" ВС РФ нужно подтянуть, чтобы не уступать врагу
03:20Историк объяснил, почему России нужно ставить себя на место противника и учитывать дальнейшие ходы
03:10Ростислав Ищенко: факт международного противостояния делает ядерную войну возможной в любой момент
03:00Ответить можем, но сами не начнем: Ищенко раскрыл, к какому сложному выбору толкает Россию Запад
20:24Глава МАГАТЭ заявил о нарушении всех столпов ядерной защиты на ЗАЭС
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