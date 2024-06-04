https://ukraina.ru/20240604/1055451972.html

"Украина будет бить всем, чем может": Ищенко объяснил, почему гуманность нужно проявлять до войны

"Украина будет бить всем, чем может": Ищенко объяснил, почему гуманность нужно проявлять до войны - 04.06.2024 Украина.ру

"Украина будет бить всем, чем может": Ищенко объяснил, почему гуманность нужно проявлять до войны

Украина будет бить по России хоть западным, хоть восточным оружием. Было бы абсурдно считать, что киевский режим будет поступать по принципу "тут воюю, тут не воюю". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-06-04T05:35

2024-06-04T05:35

2024-06-04T05:35

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Если бы Россия сразу воевала "негуманно", украинское сопротивление было бы подавленно в феврале-марте 2022 года. Погибло бы только 20 тысяч украинских солдат, а сейчас на Украине погибло примерно 500 тысяч, рассказал обозреватель, рассказал обозреватель.Понятно, что Украина будет бить по России хоть западным, хоть восточным оружием. Было бы абсурдно считать, что киевский режим будет поступать по принципу "тут воюю, тут не воюю". Они рассуждают так: "Если можно стрелять по Донецку, почему нельзя стрелять по Белгороду?", отметил Ищенко.Украина до Москвы просто не достает. А если достает, у нее не хватает носителей, чтобы прорвать московскую систему ПВО. Поэтому Киев бьет по местам, где слабая ПВО или она отсутствует. Все-таки Россия — очень большая страна, всю территорию зонтиком ПВО накрыть невозможно, указал эксперт."Украина будет бить всем, чем может, чтобы победить или хотя бы не проиграть. Если бы у нее была ядерная бомба, она бы и ее использовала", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия упустила шанс "гуманно" разбить ВСУ, а теперь Запад толкает ее к ядерной войне читайте на сайте Украина.руО том, какое влияние военная истерия в странах Прибалтики окажет на украинский конфликт можно прочитать в интервью Александра Дюкова: Пока шпана из Прибалтики задирает Белоруссию, Запад режет терпение России на кусочки

https://ukraina.ru/20240601/1055423626.html

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новости, россия, украина, москва, ростислав ищенко, ракетный удар, пво, донецк, белгород, сво, война, обстрелы