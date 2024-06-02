https://ukraina.ru/20240602/1055443503.html

Париж и Лондон хотят удара по Курску. Итоги 2 июня на Украине

Париж и Лондон хотят удара по Курску. Итоги 2 июня на Украине - 02.06.2024 Украина.ру

Париж и Лондон хотят удара по Курску. Итоги 2 июня на Украине

Франция и Великобритания разрешили применять своё оружие не только по Белгородской, но и по Курской области

2024-06-02T18:20

2024-06-02T18:20

2024-06-02T18:20

эксклюзив

хроники

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Риторика французских и британских властей украинские военные рассматривают как разрешение бить не только по Белгородской, но и по Курской областям, сообщила британская вещательная корпорация ВВС* (СМИ, выполняющее функции иноагента — Ред.). В частности, упоминалось заявление президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости "разрешить нейтрализовать военные объекты" на территории России."И такая риторика рассматривается как разрешение на использование Storm Shadows/Scalps сказал ВВС* (СМИ, выполняющее функции иноагента — Ред.) офицер военной авиации, который считает необходимым оставаться анонимным. Таким образом, по его словам, теперь Украина может наносить удары по аэродромам Курской и Белгородской областей, которые граничат с Украиной", - указывалось в публикации.Украинское издание "Фокус" уже назвало аэродромы, которые окажутся в прицеле у украинских военных."Слова украинского офицера ВС ВСУ означают, что ракетами западного производства Украина сможет дотянуться до военного аэродрома "Халино" под Курском, расположенного на расстоянии 100 км от границы. Также в пределах досягаемости могут оказаться полигоны ВС РФ в Белгородской области и, возможно, новый военный аэродром возле села Алексеевка (в 75 км). В то же время карта военных объектов ВС РФ на портале военных аналитиков GFSIS показывает, что за пределами досягаемости этого оружия остаются десятки российских целей", - указывалось в публикации издания.В России информация о возможном разрешении Франции и Великобритании бить по приграничным областям вызвала резкую реакцию."Итак, самым первым плохим парнем, что наплевал на самую толстую "красную линию" и применил руками украинских военных своё вооружение по "старой" территории России, оказался американец. Французы сейчас начнут бросать Скальпы, украинцы по крайней мере пишут, что Макрон им разрешил бить по аэродромам Белгородской и Курской областей. Всё больше прихожу к мысли о том, что началась решающая фаза СВО. Враг будет уничтожен, хотелось бы к разбитым украинским военным увидеть мёртвых французских, английских, американских солдат, убитых как на военных базах за пределами обозначенных государств, так и собственно на территории самой метрополии", - отметил военкор, автор популярного телеграм-канала "Старше Эдды".Автор посвящённого военной авиации телеграм-канал Fighterbomber рассказал, какие аэродромы оказываются под угрозой."Звучит как будто чистая вода говорит со мной (ложь, преувеличение — Ред.). В Белгородской области один аэродром и он в радиусе поражения боеприпасами намного проще и дешевле чем "Шторм". Во всей Курской области тоже один аэродром, до него да, долетают только БпЛА украинцев и диверсанты. Итого целое заявление, ради того что ударят по аэродрому в Курске? Думаю, если и ударят, то сразу по всем аэродромам до которых "Шторм" может долететь, а в радиусе ~500км аэродромов у нас их тьма. Да и не только аэродромов. Ну про ПВО понятно, в меру сил и умений будут сбивать, но это как лечить симптомы болезни, а не саму болезнь", - отметил он.По словам автора канала, выход из сложившейся ситуации есть."Надо сделать невыгодным поставки боеприпасов украинцам. Надо разрешить хуситам п******ть (ударить — Ред.) по Эйфелевой башне для начала, раз у Лаоса (вероятно, России — Ред.) лапки", - указал он.Российский военкор Александр Коц указал, что Украина получила новое "оружие победы."У Украины - новое "оружие победы". Точнее старое, просто география применения его расширяется. Если в авангарде его прошлогоднего наступления были Леопарды, Бредли и Абрамсы, то теперь ставка - на высокоточку. Киев теперь обещает хозяевам успех, если те разрешат применять дальнобойные высокоточные системы вглубь нашей территории. Уж теперь-то они повыносят нам и штабы, и связь, и ПВО… И пойдут победной поступью под знаменами запрещённых в России организаций. Только ведь все это уже было. И во время прошлогодней контрнаступательной операции противник бил по нашим тылам, в том числе - дальним. И крылатыми ракетами атаковал, и хаймарсами насыпал вагонами. В какой-то момент он ими бил тупо по окопам. Русский солдат не дрогнул. Не дрогнет и группировка войск "Север", которую уже пытаются атаковать "Хаймарсами" в Белгородском приграничье. А Киев снова станет заложником веры в вундерваффе. Но всех своих успехов хохлы добивались не благодаря ему, а за счет наших ошибок, из которых мы извлекаем уроки", - написал он в своём телеграм-канале.Тем временем Украина продолжает атаки на Белгородскую область. В 17:44 Минобороны РФ сообщило об очередной пресечённой попытке атаковать регион."С 16:05 до 16:20 по московскому времени пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением противокорабельной ракеты "Нептун" и БпЛА самолёного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО одна ПКР "Нептун" и три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - указывалось в публикации в телеграм-канале ведомства.По словам военкора Евгения Поддубного, это — четвёртая украинская атака на Белгород за день."В Белгороде силы ПВО отразили уже четвёртую ракетную атаку на город с начала текущих суток. Противник предпринял очередную попытку массированного удара по жилым кварталам. Расчёты противовоздушной обороны успешно уничтожают вражеские ракеты на подлёте к городу. Информации о жертвах и пострадавших за сегодня – нет. "Железная дивизия ПВО" работает. Парни — красавцы", - подчеркнул он.Владимир Зеленский, выступая в Сингапуре 2 июня снова потребовал от США разрешить бить по России дальнобойными ракетами ATACMS. Он поблагодарил президента США Джо Байдена за разрешение бить по России из РСЗО HIMARS, но попенял за ограничения на использование дальнобойных систем."Достаточно ли этого (разрешения. – Ред.)? Нет. Почему? Потому что я привел вам пример аэродромов, с которых Россия постоянно ведет огонь, спокойно зная, что Украина не будет стрелять в ответ, потому что не имеет соответствующих систем и разрешений <...> Итак, они имеют это оружие там и не убирают его, потому что знают, что Украина не может нацелить на них западное оружие, даже если они будут стрелять против нас", – отметил Зеленский.При этом многие указывают, что Украина заведомо будет нарушать ограничения. Кроме того, уже имеющиеся разрешения — свидетельства вовлечённости США в происходящее."По применению американских "химарей" по Белгородской области надо понимать одно. Это Байден не киевскому режиму разрешил бить, это он сам себе разрешил. Американская высокоточка применяется американскими военспецами. Здесь уж не киевский режим, здесь прямое участие Пентагона в наших делах", - отмечал 2 июня военкор Поддубный.На харьковском направлении продолжаются бои.

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

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