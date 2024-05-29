ООН согласилась посетить швейцарский саммит по Украине, Зеленский вспомнил про его устав - 29.05.2024 Украина.ру
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ООН согласилась посетить швейцарский саммит по Украине, Зеленский вспомнил про его устав
ООН согласилась посетить швейцарский саммит по Украине, Зеленский вспомнил про его устав - 29.05.2024 Украина.ру
ООН согласилась посетить швейцарский саммит по Украине, Зеленский вспомнил про его устав
Организация Объединенных Наций подтвердила свое участие в конференции по урегулированию украинского конфликта, проведение которой запланировано в Швейцарии и в отсутсвии российской стороны
2024-05-29T20:23
2024-05-29T20:26
новости
украина
швейцария
владимир зеленский
стефан дюжаррик
антониу гутерреш
оон
"формула мира"
сво
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По словам официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, организация выступит в качестве наблюдателя. "ООН наблюдатель. Мы будем представлены точно. Об уровне представленности я вам сообщу, как только смогу", - сказал он на брифинге. Сегодня Владимир Зеленский обсудил предстоящую конференцию с генсеком ООН Антониу Гутеррешем и заявил, будто все пункты так называемой "формулы мира", которые планируется обсудить на саммите, основываются на Уставе ООН и базовых человеческих ценностях. Напомним, "формулой мира" предусмотрен выход российских подразделений на границы 1991 года, включая оставление Крыма и Донбасса, граждане которых осознанно сделали свой выбор в пользу России путем голосования при участии иностранных наблюдателей. Ранее в Госдуме заявляли, что саммит в Швейцарии провалился, еще не начавшись.
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новости, украина, швейцария, владимир зеленский, стефан дюжаррик, антониу гутерреш, оон, "формула мира", сво
Новости, Украина, Швейцария, Владимир Зеленский, Стефан Дюжаррик, Антониу Гутерреш, ООН, "формула мира", СВО

ООН согласилась посетить швейцарский саммит по Украине, Зеленский вспомнил про его устав

20:23 29.05.2024 (обновлено: 20:26 29.05.2024)
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский ООН
Зеленский ООН
© Пресс-служба президента Украины
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Организация Объединенных Наций подтвердила свое участие в конференции по урегулированию украинского конфликта, проведение которой запланировано в Швейцарии и в отсутсвии российской стороны
По словам официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, организация выступит в качестве наблюдателя.

"ООН наблюдатель. Мы будем представлены точно. Об уровне представленности я вам сообщу, как только смогу", - сказал он на брифинге.

Сегодня Владимир Зеленский обсудил предстоящую конференцию с генсеком ООН Антониу Гутеррешем и заявил, будто все пункты так называемой "формулы мира", которые планируется обсудить на саммите, основываются на Уставе ООН и базовых человеческих ценностях.
Напомним, "формулой мира" предусмотрен выход российских подразделений на границы 1991 года, включая оставление Крыма и Донбасса, граждане которых осознанно сделали свой выбор в пользу России путем голосования при участии иностранных наблюдателей.
Ранее в Госдуме заявляли, что саммит в Швейцарии провалился, еще не начавшись.
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и члена Политбюро ЦК КПК Ван И
24 мая, 16:19
Представитель КНР не посетит швейцарский саммит по Украине, отдав предпочтение встрече стран БРИКС Министр иностранных дел Китая Ван И не будет присутствовать на швейцарской мирной конференции по урегулирования украинского конфликта. В период проведения этого саммита, он отправится на встречу министров иностранных дел стран-участниц БРИКС в России, пишет газета Politico, ссылаясь на высокопоставленных дипломатов ЕС
 
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