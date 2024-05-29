https://ukraina.ru/20240529/1055368687.html
ООН согласилась посетить швейцарский саммит по Украине, Зеленский вспомнил про его устав
ООН согласилась посетить швейцарский саммит по Украине, Зеленский вспомнил про его устав - 29.05.2024 Украина.ру
ООН согласилась посетить швейцарский саммит по Украине, Зеленский вспомнил про его устав
Организация Объединенных Наций подтвердила свое участие в конференции по урегулированию украинского конфликта, проведение которой запланировано в Швейцарии и в отсутсвии российской стороны
2024-05-29T20:23
2024-05-29T20:23
2024-05-29T20:26
новости
украина
швейцария
владимир зеленский
стефан дюжаррик
антониу гутерреш
оон
"формула мира"
сво
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По словам официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, организация выступит в качестве наблюдателя. "ООН наблюдатель. Мы будем представлены точно. Об уровне представленности я вам сообщу, как только смогу", - сказал он на брифинге. Сегодня Владимир Зеленский обсудил предстоящую конференцию с генсеком ООН Антониу Гутеррешем и заявил, будто все пункты так называемой "формулы мира", которые планируется обсудить на саммите, основываются на Уставе ООН и базовых человеческих ценностях. Напомним, "формулой мира" предусмотрен выход российских подразделений на границы 1991 года, включая оставление Крыма и Донбасса, граждане которых осознанно сделали свой выбор в пользу России путем голосования при участии иностранных наблюдателей. Ранее в Госдуме заявляли, что саммит в Швейцарии провалился, еще не начавшись.
https://ukraina.ru/20240524/1055270119.html
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новости, украина, швейцария, владимир зеленский, стефан дюжаррик, антониу гутерреш, оон, "формула мира", сво
Новости, Украина, Швейцария, Владимир Зеленский, Стефан Дюжаррик, Антониу Гутерреш, ООН, "формула мира", СВО
ООН согласилась посетить швейцарский саммит по Украине, Зеленский вспомнил про его устав
20:23 29.05.2024 (обновлено: 20:26 29.05.2024)
Организация Объединенных Наций подтвердила свое участие в конференции по урегулированию украинского конфликта, проведение которой запланировано в Швейцарии и в отсутсвии российской стороны
По словам официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, организация выступит в качестве наблюдателя.
"ООН наблюдатель. Мы будем представлены точно. Об уровне представленности я вам сообщу, как только смогу", - сказал он на брифинге.
Сегодня Владимир Зеленский обсудил предстоящую конференцию с генсеком ООН Антониу Гутеррешем и заявил, будто все пункты так называемой "формулы мира", которые планируется обсудить на саммите, основываются на Уставе ООН и базовых человеческих ценностях.
Напомним, "формулой мира" предусмотрен выход российских подразделений на границы 1991 года, включая оставление Крыма и Донбасса, граждане которых осознанно сделали свой выбор в пользу России путем голосования при участии иностранных наблюдателей.
Ранее в Госдуме заявляли,
что саммит в Швейцарии провалился, еще не начавшись.