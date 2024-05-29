https://ukraina.ru/20240529/1055368687.html

ООН согласилась посетить швейцарский саммит по Украине, Зеленский вспомнил про его устав

ООН согласилась посетить швейцарский саммит по Украине, Зеленский вспомнил про его устав - 29.05.2024 Украина.ру

ООН согласилась посетить швейцарский саммит по Украине, Зеленский вспомнил про его устав

Организация Объединенных Наций подтвердила свое участие в конференции по урегулированию украинского конфликта, проведение которой запланировано в Швейцарии и в отсутсвии российской стороны

2024-05-29T20:23

2024-05-29T20:23

2024-05-29T20:26

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украина

швейцария

владимир зеленский

стефан дюжаррик

антониу гутерреш

оон

"формула мира"

сво

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По словам официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, организация выступит в качестве наблюдателя. "ООН наблюдатель. Мы будем представлены точно. Об уровне представленности я вам сообщу, как только смогу", - сказал он на брифинге. Сегодня Владимир Зеленский обсудил предстоящую конференцию с генсеком ООН Антониу Гутеррешем и заявил, будто все пункты так называемой "формулы мира", которые планируется обсудить на саммите, основываются на Уставе ООН и базовых человеческих ценностях. Напомним, "формулой мира" предусмотрен выход российских подразделений на границы 1991 года, включая оставление Крыма и Донбасса, граждане которых осознанно сделали свой выбор в пользу России путем голосования при участии иностранных наблюдателей. Ранее в Госдуме заявляли, что саммит в Швейцарии провалился, еще не начавшись.

https://ukraina.ru/20240524/1055270119.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, швейцария, владимир зеленский, стефан дюжаррик, антониу гутерреш, оон, "формула мира", сво