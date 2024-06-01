"Верховный жрец": сын Трампа высказался о Зеленском и Украине
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский пресс-конференция
© Пресс-служба президента Украины
Владимир Зеленский - это "верховный жрец" Украины. Об этом заявил сын бывшего президента США Дональда Трампа Дональд Трамп младший в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
"На сегодняшний день Владимир Зеленский – верховный жрец Украины", – сказал Трамп-младший.
По мнению Трампа, демократам надо в кого-то верить. Он отметил, что в Бога демократы не верят, поэтому, например, для них Грета Тумберг – авторитет в вопросе климатической повестки.
В интервью он также заявил, что иностранные инвесторы по окончании украинского конфликта хотят захватить сельскохозяйственные угодья страны.
"Как выглядит победа на Украине? Я не знаю […] И Blackrock придет туда и захватит все сельскохозяйственные угодья. Так ли это? Потому что мне кажется, что это именно так", — сказал сын экс-президента.
Владимир Зеленский стал президентом Украины 31 мая 2019 года. Согласно Конституции Украины, очередные выборы должны были пройти через пять лет - 31 марта, но избирательную кампанию отменили.
11 мая 2023, 10:52Зеленский продал-таки родину. Украина и BlackRock подписали соглашение о контроле над активами страныНа днях, отвечая на вопросы участников программы Town Hall на телеканале CNN, экс-президент США Дональд Трамп пообещал, что в случае победы на президентских выборах в США остановит украинский конфликт за 24 часа