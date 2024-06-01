"Верховный жрец": сын Трампа высказался о Зеленском и Украине - 01.06.2024 Украина.ру
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"Верховный жрец": сын Трампа высказался о Зеленском и Украине
"Верховный жрец": сын Трампа высказался о Зеленском и Украине - 01.06.2024 Украина.ру
"Верховный жрец": сын Трампа высказался о Зеленском и Украине
Владимир Зеленский - это "верховный жрец" Украины. Об этом заявил сын бывшего президента США Дональда Трампа Дональд Трамп младший в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
2024-06-01T13:08
2024-06-01T13:08
новости
украина
дональд трамп
сша
такер карлсон
владимир зеленский
зарубежье
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"На сегодняшний день Владимир Зеленский – верховный жрец Украины", – сказал Трамп-младший.По мнению Трампа, демократам надо в кого-то верить. Он отметил, что в Бога демократы не верят, поэтому, например, для них Грета Тумберг – авторитет в вопросе климатической повестки.В интервью он также заявил, что иностранные инвесторы по окончании украинского конфликта хотят захватить сельскохозяйственные угодья страны."Как выглядит победа на Украине? Я не знаю […] И Blackrock придет туда и захватит все сельскохозяйственные угодья. Так ли это? Потому что мне кажется, что это именно так", — сказал сын экс-президента.Владимир Зеленский стал президентом Украины 31 мая 2019 года. Согласно Конституции Украины, очередные выборы должны были пройти через пять лет - 31 марта, но избирательную кампанию отменили.Украина уже продана, а война всё уничтожит. Зеленский начал передачу страны BlackRock с олигархов
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новости, украина, дональд трамп, сша, такер карлсон, владимир зеленский, зарубежье
Новости, Украина, Дональд Трамп, США, Такер Карлсон, Владимир Зеленский, Зарубежье

"Верховный жрец": сын Трампа высказался о Зеленском и Украине

13:08 01.06.2024
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский пресс-конференция
Зеленский пресс-конференция
© Пресс-служба президента Украины
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Владимир Зеленский - это "верховный жрец" Украины. Об этом заявил сын бывшего президента США Дональда Трампа Дональд Трамп младший в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
"На сегодняшний день Владимир Зеленский – верховный жрец Украины", – сказал Трамп-младший.
По мнению Трампа, демократам надо в кого-то верить. Он отметил, что в Бога демократы не верят, поэтому, например, для них Грета Тумберг – авторитет в вопросе климатической повестки.
В интервью он также заявил, что иностранные инвесторы по окончании украинского конфликта хотят захватить сельскохозяйственные угодья страны.
"Как выглядит победа на Украине? Я не знаю […] И Blackrock придет туда и захватит все сельскохозяйственные угодья. Так ли это? Потому что мне кажется, что это именно так", — сказал сын экс-президента.
Владимир Зеленский стал президентом Украины 31 мая 2019 года. Согласно Конституции Украины, очередные выборы должны были пройти через пять лет - 31 марта, но избирательную кампанию отменили.
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НовостиУкраинаДональд ТрампСШАТакер КарлсонВладимир ЗеленскийЗарубежье
 
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