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"Верховный жрец": сын Трампа высказался о Зеленском и Украине

"Верховный жрец": сын Трампа высказался о Зеленском и Украине - 01.06.2024 Украина.ру

"Верховный жрец": сын Трампа высказался о Зеленском и Украине

Владимир Зеленский - это "верховный жрец" Украины. Об этом заявил сын бывшего президента США Дональда Трампа Дональд Трамп младший в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону

2024-06-01T13:08

2024-06-01T13:08

2024-06-01T13:08

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"На сегодняшний день Владимир Зеленский – верховный жрец Украины", – сказал Трамп-младший.По мнению Трампа, демократам надо в кого-то верить. Он отметил, что в Бога демократы не верят, поэтому, например, для них Грета Тумберг – авторитет в вопросе климатической повестки.В интервью он также заявил, что иностранные инвесторы по окончании украинского конфликта хотят захватить сельскохозяйственные угодья страны."Как выглядит победа на Украине? Я не знаю […] И Blackrock придет туда и захватит все сельскохозяйственные угодья. Так ли это? Потому что мне кажется, что это именно так", — сказал сын экс-президента.Владимир Зеленский стал президентом Украины 31 мая 2019 года. Согласно Конституции Украины, очередные выборы должны были пройти через пять лет - 31 марта, но избирательную кампанию отменили.Украина уже продана, а война всё уничтожит. Зеленский начал передачу страны BlackRock с олигархов

https://ukraina.ru/20230511/1046110230.html

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новости, украина, дональд трамп, сша, такер карлсон, владимир зеленский, зарубежье