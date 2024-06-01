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"Россия не враг": британский политик высказался за решение украинского конфликта
"Россия не враг": британский политик высказался за решение украинского конфликта - 01.06.2024 Украина.ру
"Россия не враг": британский политик высказался за решение украинского конфликта
Действующие лидеры Западных стран эскалируют конфликт на Украине, их нужно заменить, чтобы положить ему конец. Об этом написал британский политик и лидер партии "Наследие" Дэвид Куртен на своей странице в соцсети X
2024-06-01T11:53
2024-06-01T11:53
2024-06-01T11:53
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что главной угрозой для Евросоюза является не Россия.По словам венгерского лидера, военная опасность Европе не грозит.Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО. Лидеры западных стран запугивают население российской угрозы, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.Орбан назвал главную угрозу для Евросоюза, и это не Россия
https://ukraina.ru/20240601/1055430542.html
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новости, россия, запад, венгрия, виктор орбан, нато, ес, британия, великобритания, зарубежье
Новости, Россия, Запад, Венгрия, Виктор Орбан, НАТО, ЕС, Британия, Великобритания, Зарубежье
"Россия не враг": британский политик высказался за решение украинского конфликта
Действующие лидеры Западных стран эскалируют конфликт на Украине, их нужно заменить, чтобы положить ему конец. Об этом написал британский политик и лидер партии "Наследие" Дэвид Куртен на своей странице в соцсети X