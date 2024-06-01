"Россия не враг": британский политик высказался за решение украинского конфликта - 01.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240601/1055431215.html
"Россия не враг": британский политик высказался за решение украинского конфликта
"Россия не враг": британский политик высказался за решение украинского конфликта - 01.06.2024 Украина.ру
"Россия не враг": британский политик высказался за решение украинского конфликта
Действующие лидеры Западных стран эскалируют конфликт на Украине, их нужно заменить, чтобы положить ему конец. Об этом написал британский политик и лидер партии "Наследие" Дэвид Куртен на своей странице в соцсети X
2024-06-01T11:53
2024-06-01T11:53
новости
россия
запад
венгрия
виктор орбан
нато
ес
британия
великобритания
зарубежье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102632/45/1026324561_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b2c56ef355d9f4996e1336f016deffce.jpg
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что главной угрозой для Евросоюза является не Россия.По словам венгерского лидера, военная опасность Европе не грозит.Президент России&nbsp;Владимир Путин&nbsp;неоднократно заявлял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО. Лидеры западных стран запугивают население российской угрозы, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.Орбан назвал главную угрозу для Евросоюза, и это не Россия
https://ukraina.ru/20240601/1055430542.html
россия
запад
венгрия
британия
великобритания
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102632/45/1026324561_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_c4911a2b932f9342ba385c0d110f9e94.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, запад, венгрия, виктор орбан, нато, ес, британия, великобритания, зарубежье
Новости, Россия, Запад, Венгрия, Виктор Орбан, НАТО, ЕС, Британия, Великобритания, Зарубежье

"Россия не враг": британский политик высказался за решение украинского конфликта

11:53 01.06.2024
 
© CC0, PixabayБритания Великобритания флаг
Британия Великобритания флаг
© CC0, Pixabay
Читать в
Действующие лидеры Западных стран эскалируют конфликт на Украине, их нужно заменить, чтобы положить ему конец. Об этом написал британский политик и лидер партии "Наследие" Дэвид Куртен на своей странице в соцсети X
"Россия не является нашим врагом. Нынешние безумные лидеры коллективного Запада должны быть заменены здравомыслящими людьми, которые деэскалируют украинский конфликт и положат конец стремительному движению к третьей мировой войне", — написал Куртен.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что главной угрозой для Евросоюза является не Россия.
По словам венгерского лидера, военная опасность Европе не грозит.
Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО. Лидеры западных стран запугивают население российской угрозы, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Орбан назвал главную угрозу для Евросоюза, и это не Россия
- РИА Новости, 1920, 01.06.2024
11:19
Киев и ЕС просят США разрешить наносить удары по всей России - PoliticoУкраинские и европейские чиновники обращаются к США за разрешением позволить Украине наносить удары по всей России. Об этом журналисты Politico
 
НовостиРоссияЗападВенгрияВиктор ОрбанНАТОЕСБританияВеликобританияЗарубежье
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:56Победителей не будет: Ищенко о том, как проходит торговая война Китая и США и чего ждать дальше
11:53"Россия не враг": британский политик высказался за решение украинского конфликта
11:25Какая победа нужна России и надо ли понимать Украину? Спецрепортаж о форсайт-форуме к 10-летию Украина ру
11:19Киев и ЕС просят США разрешить наносить удары по всей России - Politico
10:36У ЕС нет доказательств военных поставок из Китая в Россию - Боррель
10:23"Они применят тактический ядерный заряд". Что говорят украинские военные и эксперты о ситуации на фронте
10:01"Видят перспективу": омбудсмен Херсонской области рассказал, какие школы выбрали дети
09:52Вой "собак Баскервилей" на холмах Грузии. Почему в грузинском правительстве нет самоубийц
09:30Удар по Белгороду, французские военные на Украине. Главное на Украине на утро 1 июня
09:26Ростислав Ищенко: Если Россия не разберется с Западом, ей придется ждать, пока Украина станет Галицией
09:21Готовились принять F-16: Россия ударила по авиабазе вблизи Львова - Подполье
08:51Повышение тарифов, налогов и финансирование ВСУ за счет поношенной одежды. Что ожидает Украину в июне
08:32Россия вошла в топ-4 экономик мира. Что это значит
08:00Король Ягайло: свой среди чужих, охотно предававший своих
07:35"Не возвращать будет дороже": эксперт рассказал, как Запад вернёт российские активы
07:00Не Харьков: Алехин ответил, куда дальше пойдет российская Армия
06:45По бригаде в день: Подберёзкин ответил, когда обрушатся ВСУ
06:36На Западе готовы делить Украину. Украинские эксперты о будущем страны и о том, будет ли кому в ней жить
06:30Эксперт Госдумы рассказал, какие статьи нарушит Запад, передав российские активы Киеву
06:15Бородай: в 2022-м нас было мало под Харьковом, и враг воспользовался этим
Лента новостейМолния