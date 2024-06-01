https://ukraina.ru/20240601/1055430542.html

Киев и ЕС просят США разрешить наносить удары по всей России - Politico

Киев и ЕС просят США разрешить наносить удары по всей России - Politico - 01.06.2024 Украина.ру

Киев и ЕС просят США разрешить наносить удары по всей России - Politico

Украинские и европейские чиновники обращаются к США за разрешением позволить Украине наносить удары по всей России. Об этом журналисты Politico

2024-06-01T11:19

2024-06-01T11:19

2024-06-01T11:19

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Решение президента США Джо Байдена перейти черту в вопросе нанесения Украиной ударов по российской территории может привести к тому, что на него будут оказывать давление, подчеркнули журналисты.Ранее Президент США Джо Байден разрешил Киеву использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими Харькову. При этом запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения остается в силе.Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил The Guardian, что Украина приветствует такой шаг США.Байден пересёк свою же красную линию: США разрешили Киеву ударить по России в ближайшее время

https://ukraina.ru/20240531/1055406873.html

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2024

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новости, сша, россия, украина, джо байден, владимир зеленский, politico, оружие