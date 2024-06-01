Киев и ЕС просят США разрешить наносить удары по всей России - Politico - 01.06.2024 Украина.ру
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Киев и ЕС просят США разрешить наносить удары по всей России - Politico
Киев и ЕС просят США разрешить наносить удары по всей России - Politico - 01.06.2024 Украина.ру
Киев и ЕС просят США разрешить наносить удары по всей России - Politico
Украинские и европейские чиновники обращаются к США за разрешением позволить Украине наносить удары по всей России. Об этом журналисты Politico
2024-06-01T11:19
2024-06-01T11:19
новости
сша
россия
украина
джо байден
владимир зеленский
politico
оружие
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Решение президента США Джо Байдена перейти черту в вопросе нанесения Украиной ударов по российской территории может привести к тому, что на него будут оказывать давление, подчеркнули журналисты.Ранее Президент США&nbsp;Джо Байден разрешил&nbsp;Киеву использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими Харькову. При этом запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения остается в силе.Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил The Guardian, что Украина приветствует такой шаг США.Байден пересёк свою же красную линию: США разрешили Киеву ударить по России в ближайшее время
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новости, сша, россия, украина, джо байден, владимир зеленский, politico, оружие
Новости, США, Россия, Украина, Джо Байден, Владимир Зеленский, Politico, оружие

Киев и ЕС просят США разрешить наносить удары по всей России - Politico

11:19 01.06.2024
 
© AP / Andrew Harnik
- РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© AP / Andrew Harnik
Читать в
Украинские и европейские чиновники обращаются к США за разрешением позволить Украине наносить удары по всей России. Об этом журналисты Politico
Решение президента США Джо Байдена перейти черту в вопросе нанесения Украиной ударов по российской территории может привести к тому, что на него будут оказывать давление, подчеркнули журналисты.
"Украинские и другие европейские чиновники будут неизбежно требовать от Байдена изменить его политику снова, позволив на этот раз Киеву атаковать всю Россию. На самом деле, это уже происходит", - говорится в статье.
Ранее Президент США Джо Байден разрешил Киеву использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими Харькову. При этом запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения остается в силе.
Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил The Guardian, что Украина приветствует такой шаг США.
Байден пересёк свою же красную линию: США разрешили Киеву ударить по России в ближайшее время
- РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Вчера, 13:26
Байден пересёк свою же красную линию: США разрешили Киеву ударить по России в ближайшее времяУкраина может атаковать российские регионы американским оружием в течение нескольких часов или дней. Об этом сообщили журналисты The New York Times со ссылкой на официальных лиц США
 
НовостиСШАРоссияУкраинаДжо БайденВладимир ЗеленскийPoliticoоружие
 
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