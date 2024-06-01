Киев и ЕС просят США разрешить наносить удары по всей России - Politico
© AP / Andrew Harnik
© AP / Andrew Harnik
Украинские и европейские чиновники обращаются к США за разрешением позволить Украине наносить удары по всей России. Об этом журналисты Politico
Решение президента США Джо Байдена перейти черту в вопросе нанесения Украиной ударов по российской территории может привести к тому, что на него будут оказывать давление, подчеркнули журналисты.
"Украинские и другие европейские чиновники будут неизбежно требовать от Байдена изменить его политику снова, позволив на этот раз Киеву атаковать всю Россию. На самом деле, это уже происходит", - говорится в статье.
Ранее Президент США Джо Байден разрешил Киеву использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими Харькову. При этом запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения остается в силе.
Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил The Guardian, что Украина приветствует такой шаг США.