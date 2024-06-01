Повышение тарифов, налогов и финансирование ВСУ за счет поношенной одежды. Что ожидает Украину в июне - 01.06.2024 Украина.ру
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Повышение тарифов, налогов и финансирование ВСУ за счет поношенной одежды. Что ожидает Украину в июне
Повышение тарифов, налогов и финансирование ВСУ за счет поношенной одежды. Что ожидает Украину в июне - 01.06.2024 Украина.ру
Повышение тарифов, налогов и финансирование ВСУ за счет поношенной одежды. Что ожидает Украину в июне
В июне украинцам снова повысят тарифы на электроэнергию. Глава Минэнерго Герман Галущенко заявил на днях, что решение о повышении тарифов может быть вскоре принято. Рассматривают новую цену на уровне 3,5-4 грн/кВт-ч (сейчас – 2,6).
2024-06-01T08:51
2024-06-01T08:51
эксклюзив
украина
всу
тарифы
налоги
финансирование
ес
сша
верховная рада
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Компания "Укрэнерго" жалуется, что все ТЭС на Украине повреждены или разрушены, их доля в производстве энергии снизилась до 5%. Украинцев призывают готовиться к регулярным ограничениям потребления энергии, которые надолго станут частью их жизни. Киев постоянно закупает электричество в ЕС, сбрасывает воду на Днестре для увеличения генерации, а также досрочно вывел из ремонта блоки Хмельницкой АЭС.Украинский экономист Александр Рябоконь утверждает, что повышение тарифов никак не скажется на наличии света в домах украинцев. "Досрочно и скоропостижно вывели из ремонта один из энергоблоков АЭС. Любое подобное решение имеет свои плюсы и минусы. Относительно равномерная, без "дерганий", нагрузка трансформаторов и системы передачи в целом это неплохо. Несоблюдение регламента ремонтных работ на энергоблоках влияет на качество, стабильность и долгосрочность их работы - плохо. То есть как долго продлится эта "стабильность" в электроснабжении - неизвестно. И поднятие тарифов для населения и бизнеса на это в данной ситуации повлияет менее чем никак", - утверждает экономист.Депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский считает, что повышение тарифов на электроэнергию – следствие декоммунизации лампочки Ильича. "Грядущий тариф за электричество, в 4,68 гривны за киловатт, это и есть та самая декоммунизация, о которой столько говорили. Лишняя лампочка - предмет роскоши", - пишет Бужанский.В связи с подорожанием электроэнергии во всех регионах Незалежной будут повышать и тарифы на воду и канализацию.Украинский банкир Тарас Лесовой прогнозирует также девальвацию гривны по той же причине. Он утверждает, что любое обострение на фронте влияет на все сферы жизни, а усиление обстрелов и уязвимость энергетики и возможные перебои энергоснабжения могут стать катализатором увеличения спроса на наличную валюту и объективным фактором торможения экономики и роста цен.С 1 июня на Украине отменяется такая графа, как ограниченная пригодность к воинской службе. Все ограниченно пригодные обязаны до 4 февраля 2025 пройти повторную медкомиссию. Как показывает практика, в 90% случаев их признают годными и мобилизуют, поскольку дыры на фронте некем закрывать из-за роста потерь.В четверг 30 мая министр обороны Украины Рустем Умеров уже отрапортовал главе Пентагона о "положительных тенденциях мобилизации и динамике восстановления боевых бригад".В июне украинские депутаты также планируют повышать налоги, как того требуют западные кредиторы. Кабмин Украины сейчас работает над законопроектом о повышении налогов - изменения коснутся НДС и военного сбора.Ярослав Железняк, первый заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, утверждает, что военный сбор повысят с 1,5% до 5%. Кроме того, повысят цены и акцизы на ряд товаров, чтобы финансировать ВСУ. "Не хватает денег, на армию в частности. Дефицит в 700+ млрд грн должен был покрываться или за счет эффективности администрирования — это все знаменитые нелегальные рынки табака, алкоголя, топлива, игры, контрабанда на таможне; или за счет повышения налогов. Больше вариантов нет", - говорит Железняк.Проще говоря, из украинцев будут выжимать и дальше все соки. Как говорится в одном старом анекдоте, чтобы корова давала больше молока и меньше ела, её нужно меньше кормить и больше доить.Опальный депутат Александр Дубинский утверждает, что такая политика ведет к экономическому коллапсу. "В Украине потеря базы налогообложения всегда компенсируется подъемом тарифов и налогов. Это приведет к еще большему сокращению потребления и бизнеса. Два витка такой спирали – это экономический кризис. Причем, наступит он очень быстро, потому что из производительной части экономики людской ресурс перегоняют в непроизводительную (армию). Это еще больше усилит дефицит бюджета и скорость наступления кризиса", - утверждает Дубинский.Поскольку новые вещи большинство украинцев уже не могут себе позволить, на Украине процветают дешевые секонд-хэнды, но и там для украинцев готовят подорожание. Глава налогового комитета Верховной Рады Данило Гетманцев на днях обвинил магазины секонд-хэнды в неуплате налогов. По его словам, в "секондах" продают "неучтенные шмотки за неучтенный кэш преимущественно для дальнейшей перепродажи". "Пусть работают, развиваются, но при этом с каждой вещи платят налоги армии", - заявил Гетманцев.Иными словами, после выделения миллиардов от США, МВФ и ЕС финансировать украинскую армию можно только за счет поношенных штанов и кофточек.Украинский Telegram-канал "Наблюдатель" отмечает, что Киев ведет войну на западные средства, без которых давно бы уже проиграл, но налоги и тарифы выкачивают из простых украинцев, ссылаясь на дыру в бюджете."Таким образом, чтобы платить солдатам, власть будет кошмарить обычных гражданских и бизнес, которым и так не сладко. Однако ранее депутат Александра Устинова прямо заявила, что дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, а в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться за поддержкой к странам G7. Получается, что переданные нам недавно средства уже истаяли или осели на лазурных берегах Франции", - пишет "Наблюдатель".Складывается парадоксальная ситуация, которую описывал еще Михаил Жванецкий, комментируя советские фильмы: "Весь гитлеровский штаб в мундирах не по размеру, а диктор говорит, что вся Европа на них работает".Украинские власти также с нетерпением ожидают в июне начала переговоров о членстве в ЕС, которым Киев манят, как морковкой, с 2014 года. Начало переговоров, по сути, не значит ничего существенного. Можно начать говорить, а говорить затем десятилетиями, как это происходило в случае с Турцией. Тем не менее, на безрыбье Зеленский даже такую мелочь попытается продать, как "перемогу" на внешнеполитическом фронте. Начать говорить торопятся до конца июня, когда председательство в ЕС перейдет к Венгрии, которая может и заблокировать эти пустые разговоры.О том, как развивается российская экономика - в материале Алексея Туманова Россия вошла в топ-4 экономик мира. Что это значит
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Дмитрий Ковалевич
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эксклюзив, украина, всу, тарифы, налоги, финансирование, ес, сша, верховная рада
Эксклюзив, Украина, ВСУ, тарифы, налоги, финансирование, ЕС, США, Верховная Рада

Повышение тарифов, налогов и финансирование ВСУ за счет поношенной одежды. Что ожидает Украину в июне

08:51 01.06.2024
 
© REUTERS / Umit BektasУкраина флаг президента Зеленский
Украина флаг президента Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© REUTERS / Umit Bektas
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
Все материалы
В июне украинцам снова повысят тарифы на электроэнергию. Глава Минэнерго Герман Галущенко заявил на днях, что решение о повышении тарифов может быть вскоре принято. Рассматривают новую цену на уровне 3,5-4 грн/кВт-ч (сейчас – 2,6).
Компания "Укрэнерго" жалуется, что все ТЭС на Украине повреждены или разрушены, их доля в производстве энергии снизилась до 5%. Украинцев призывают готовиться к регулярным ограничениям потребления энергии, которые надолго станут частью их жизни. Киев постоянно закупает электричество в ЕС, сбрасывает воду на Днестре для увеличения генерации, а также досрочно вывел из ремонта блоки Хмельницкой АЭС.
Украинский экономист Александр Рябоконь утверждает, что повышение тарифов никак не скажется на наличии света в домах украинцев. "Досрочно и скоропостижно вывели из ремонта один из энергоблоков АЭС. Любое подобное решение имеет свои плюсы и минусы. Относительно равномерная, без "дерганий", нагрузка трансформаторов и системы передачи в целом это неплохо. Несоблюдение регламента ремонтных работ на энергоблоках влияет на качество, стабильность и долгосрочность их работы - плохо. То есть как долго продлится эта "стабильность" в электроснабжении - неизвестно. И поднятие тарифов для населения и бизнеса на это в данной ситуации повлияет менее чем никак", - утверждает экономист.
Депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский считает, что повышение тарифов на электроэнергию – следствие декоммунизации лампочки Ильича. "Грядущий тариф за электричество, в 4,68 гривны за киловатт, это и есть та самая декоммунизация, о которой столько говорили. Лишняя лампочка - предмет роскоши", - пишет Бужанский.
В связи с подорожанием электроэнергии во всех регионах Незалежной будут повышать и тарифы на воду и канализацию.
Пятнадцать мобильных ГТЭС генерируют электроэнергию для Крыма - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
17 мая, 02:21
Конец света. Украина в ожидании блэкаутаРазговоры о возможном полном обесточивании Украины ведутся, но сейчас они, кажется, перестают быть только разговорами. Методичные удары ВС РФ по объектам энергетической инфраструктуры киевского режима начинают приносить свои печальные для Украины плоды.
Украинский банкир Тарас Лесовой прогнозирует также девальвацию гривны по той же причине. Он утверждает, что любое обострение на фронте влияет на все сферы жизни, а усиление обстрелов и уязвимость энергетики и возможные перебои энергоснабжения могут стать катализатором увеличения спроса на наличную валюту и объективным фактором торможения экономики и роста цен.
С 1 июня на Украине отменяется такая графа, как ограниченная пригодность к воинской службе. Все ограниченно пригодные обязаны до 4 февраля 2025 пройти повторную медкомиссию. Как показывает практика, в 90% случаев их признают годными и мобилизуют, поскольку дыры на фронте некем закрывать из-за роста потерь.
В четверг 30 мая министр обороны Украины Рустем Умеров уже отрапортовал главе Пентагона о "положительных тенденциях мобилизации и динамике восстановления боевых бригад".
В июне украинские депутаты также планируют повышать налоги, как того требуют западные кредиторы. Кабмин Украины сейчас работает над законопроектом о повышении налогов - изменения коснутся НДС и военного сбора.
Ярослав Железняк, первый заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, утверждает, что военный сбор повысят с 1,5% до 5%. Кроме того, повысят цены и акцизы на ряд товаров, чтобы финансировать ВСУ. "Не хватает денег, на армию в частности. Дефицит в 700+ млрд грн должен был покрываться или за счет эффективности администрирования — это все знаменитые нелегальные рынки табака, алкоголя, топлива, игры, контрабанда на таможне; или за счет повышения налогов. Больше вариантов нет", - говорит Железняк.
Проще говоря, из украинцев будут выжимать и дальше все соки. Как говорится в одном старом анекдоте, чтобы корова давала больше молока и меньше ела, её нужно меньше кормить и больше доить.
Энергетические объекты Крыма - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
13 мая, 16:28
"Самые низкие тарифы в Европе". Украину ждёт убийственное повышение цены на светС 1 июля жителей Украины ждет крупное повышение тарифа на электроэнергию ─ возможно, в 1,5 раза. Власти объясняют такое решение якобы самыми низкими тарифами в Европе и российскими атаками на энергосистему, но ничего не говорят про соответствующее требование МВФ
Опальный депутат Александр Дубинский утверждает, что такая политика ведет к экономическому коллапсу. "В Украине потеря базы налогообложения всегда компенсируется подъемом тарифов и налогов. Это приведет к еще большему сокращению потребления и бизнеса. Два витка такой спирали – это экономический кризис. Причем, наступит он очень быстро, потому что из производительной части экономики людской ресурс перегоняют в непроизводительную (армию). Это еще больше усилит дефицит бюджета и скорость наступления кризиса", - утверждает Дубинский.
Поскольку новые вещи большинство украинцев уже не могут себе позволить, на Украине процветают дешевые секонд-хэнды, но и там для украинцев готовят подорожание. Глава налогового комитета Верховной Рады Данило Гетманцев на днях обвинил магазины секонд-хэнды в неуплате налогов. По его словам, в "секондах" продают "неучтенные шмотки за неучтенный кэш преимущественно для дальнейшей перепродажи". "Пусть работают, развиваются, но при этом с каждой вещи платят налоги армии", - заявил Гетманцев.
Иными словами, после выделения миллиардов от США, МВФ и ЕС финансировать украинскую армию можно только за счет поношенных штанов и кофточек.
Украинский Telegram-канал "Наблюдатель" отмечает, что Киев ведет войну на западные средства, без которых давно бы уже проиграл, но налоги и тарифы выкачивают из простых украинцев, ссылаясь на дыру в бюджете.
- РИА Новости, 1920, 29.05.2024
29 мая, 05:50
Экономика Украины и война: латание бюджетных дыр, попытка отменить частную собственность и реновация школПоследняя неделя мая ознаменовалась откровениями украинских начальников разного уровня
"Таким образом, чтобы платить солдатам, власть будет кошмарить обычных гражданских и бизнес, которым и так не сладко. Однако ранее депутат Александра Устинова прямо заявила, что дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, а в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться за поддержкой к странам G7. Получается, что переданные нам недавно средства уже истаяли или осели на лазурных берегах Франции", - пишет "Наблюдатель".
Складывается парадоксальная ситуация, которую описывал еще Михаил Жванецкий, комментируя советские фильмы: "Весь гитлеровский штаб в мундирах не по размеру, а диктор говорит, что вся Европа на них работает".
Украинские власти также с нетерпением ожидают в июне начала переговоров о членстве в ЕС, которым Киев манят, как морковкой, с 2014 года. Начало переговоров, по сути, не значит ничего существенного. Можно начать говорить, а говорить затем десятилетиями, как это происходило в случае с Турцией. Тем не менее, на безрыбье Зеленский даже такую мелочь попытается продать, как "перемогу" на внешнеполитическом фронте. Начать говорить торопятся до конца июня, когда председательство в ЕС перейдет к Венгрии, которая может и заблокировать эти пустые разговоры.
О том, как развивается российская экономика - в материале Алексея Туманова Россия вошла в топ-4 экономик мира. Что это значит
 
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