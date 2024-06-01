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Повышение тарифов, налогов и финансирование ВСУ за счет поношенной одежды. Что ожидает Украину в июне

Повышение тарифов, налогов и финансирование ВСУ за счет поношенной одежды. Что ожидает Украину в июне - 01.06.2024 Украина.ру

Повышение тарифов, налогов и финансирование ВСУ за счет поношенной одежды. Что ожидает Украину в июне

В июне украинцам снова повысят тарифы на электроэнергию. Глава Минэнерго Герман Галущенко заявил на днях, что решение о повышении тарифов может быть вскоре принято. Рассматривают новую цену на уровне 3,5-4 грн/кВт-ч (сейчас – 2,6).

2024-06-01T08:51

2024-06-01T08:51

2024-06-01T08:51

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Компания "Укрэнерго" жалуется, что все ТЭС на Украине повреждены или разрушены, их доля в производстве энергии снизилась до 5%. Украинцев призывают готовиться к регулярным ограничениям потребления энергии, которые надолго станут частью их жизни. Киев постоянно закупает электричество в ЕС, сбрасывает воду на Днестре для увеличения генерации, а также досрочно вывел из ремонта блоки Хмельницкой АЭС.Украинский экономист Александр Рябоконь утверждает, что повышение тарифов никак не скажется на наличии света в домах украинцев. "Досрочно и скоропостижно вывели из ремонта один из энергоблоков АЭС. Любое подобное решение имеет свои плюсы и минусы. Относительно равномерная, без "дерганий", нагрузка трансформаторов и системы передачи в целом это неплохо. Несоблюдение регламента ремонтных работ на энергоблоках влияет на качество, стабильность и долгосрочность их работы - плохо. То есть как долго продлится эта "стабильность" в электроснабжении - неизвестно. И поднятие тарифов для населения и бизнеса на это в данной ситуации повлияет менее чем никак", - утверждает экономист.Депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский считает, что повышение тарифов на электроэнергию – следствие декоммунизации лампочки Ильича. "Грядущий тариф за электричество, в 4,68 гривны за киловатт, это и есть та самая декоммунизация, о которой столько говорили. Лишняя лампочка - предмет роскоши", - пишет Бужанский.В связи с подорожанием электроэнергии во всех регионах Незалежной будут повышать и тарифы на воду и канализацию.Украинский банкир Тарас Лесовой прогнозирует также девальвацию гривны по той же причине. Он утверждает, что любое обострение на фронте влияет на все сферы жизни, а усиление обстрелов и уязвимость энергетики и возможные перебои энергоснабжения могут стать катализатором увеличения спроса на наличную валюту и объективным фактором торможения экономики и роста цен.С 1 июня на Украине отменяется такая графа, как ограниченная пригодность к воинской службе. Все ограниченно пригодные обязаны до 4 февраля 2025 пройти повторную медкомиссию. Как показывает практика, в 90% случаев их признают годными и мобилизуют, поскольку дыры на фронте некем закрывать из-за роста потерь.В четверг 30 мая министр обороны Украины Рустем Умеров уже отрапортовал главе Пентагона о "положительных тенденциях мобилизации и динамике восстановления боевых бригад".В июне украинские депутаты также планируют повышать налоги, как того требуют западные кредиторы. Кабмин Украины сейчас работает над законопроектом о повышении налогов - изменения коснутся НДС и военного сбора.Ярослав Железняк, первый заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, утверждает, что военный сбор повысят с 1,5% до 5%. Кроме того, повысят цены и акцизы на ряд товаров, чтобы финансировать ВСУ. "Не хватает денег, на армию в частности. Дефицит в 700+ млрд грн должен был покрываться или за счет эффективности администрирования — это все знаменитые нелегальные рынки табака, алкоголя, топлива, игры, контрабанда на таможне; или за счет повышения налогов. Больше вариантов нет", - говорит Железняк.Проще говоря, из украинцев будут выжимать и дальше все соки. Как говорится в одном старом анекдоте, чтобы корова давала больше молока и меньше ела, её нужно меньше кормить и больше доить.Опальный депутат Александр Дубинский утверждает, что такая политика ведет к экономическому коллапсу. "В Украине потеря базы налогообложения всегда компенсируется подъемом тарифов и налогов. Это приведет к еще большему сокращению потребления и бизнеса. Два витка такой спирали – это экономический кризис. Причем, наступит он очень быстро, потому что из производительной части экономики людской ресурс перегоняют в непроизводительную (армию). Это еще больше усилит дефицит бюджета и скорость наступления кризиса", - утверждает Дубинский.Поскольку новые вещи большинство украинцев уже не могут себе позволить, на Украине процветают дешевые секонд-хэнды, но и там для украинцев готовят подорожание. Глава налогового комитета Верховной Рады Данило Гетманцев на днях обвинил магазины секонд-хэнды в неуплате налогов. По его словам, в "секондах" продают "неучтенные шмотки за неучтенный кэш преимущественно для дальнейшей перепродажи". "Пусть работают, развиваются, но при этом с каждой вещи платят налоги армии", - заявил Гетманцев.Иными словами, после выделения миллиардов от США, МВФ и ЕС финансировать украинскую армию можно только за счет поношенных штанов и кофточек.Украинский Telegram-канал "Наблюдатель" отмечает, что Киев ведет войну на западные средства, без которых давно бы уже проиграл, но налоги и тарифы выкачивают из простых украинцев, ссылаясь на дыру в бюджете."Таким образом, чтобы платить солдатам, власть будет кошмарить обычных гражданских и бизнес, которым и так не сладко. Однако ранее депутат Александра Устинова прямо заявила, что дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, а в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться за поддержкой к странам G7. Получается, что переданные нам недавно средства уже истаяли или осели на лазурных берегах Франции", - пишет "Наблюдатель".Складывается парадоксальная ситуация, которую описывал еще Михаил Жванецкий, комментируя советские фильмы: "Весь гитлеровский штаб в мундирах не по размеру, а диктор говорит, что вся Европа на них работает".Украинские власти также с нетерпением ожидают в июне начала переговоров о членстве в ЕС, которым Киев манят, как морковкой, с 2014 года. Начало переговоров, по сути, не значит ничего существенного. Можно начать говорить, а говорить затем десятилетиями, как это происходило в случае с Турцией. Тем не менее, на безрыбье Зеленский даже такую мелочь попытается продать, как "перемогу" на внешнеполитическом фронте. Начать говорить торопятся до конца июня, когда председательство в ЕС перейдет к Венгрии, которая может и заблокировать эти пустые разговоры.О том, как развивается российская экономика - в материале Алексея Туманова Россия вошла в топ-4 экономик мира. Что это значит

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эксклюзив, украина, всу, тарифы, налоги, финансирование, ес, сша, верховная рада