Российские войска освободили еще два населенных пункта

Мобилизация в Харькове. Рабство за бронь, исчезновение мужчин и пути побега Жители Харькова в последнее время отмечают, что в городе стало намного меньше автомобилей, многие магазины закрыты, а на улицах и в парках можно встретить преимущественно пенсионеров и веселые стайки подростков, которым пока дела нет до мобилизации