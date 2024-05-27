Российские войска освободили еще два населенных пункта - 27.05.2024 Украина.ру
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Российские войска освободили еще два населенных пункта
Российские войска освободили еще два населенных пункта - 27.05.2024 Украина.ру
Российские войска освободили еще два населенных пункта
Российские войска освободили населенные пункты в Донецкой Народной Республике и в Харьковской области. Об этом сообщили 27 мая в Минобороны РФ
2024-05-27T14:59
2024-05-27T14:59
новости
россия
донецкая народная республика
харьковская область
вооруженные силы украины
вс рф
минобороны рф
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"Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Нетайлово Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение", - говорится в сводке МО РФ.Также российские войска нанесли поражение Вооруженных силам Украины в районах населенных пунктов Семеновка и Новгородское Донецкой Народной Республики.В Минобороны РФ сообщили об освобождении Ивановки в Харьковской области. Там ВС РФ заняли более выгодные рубежи.Российские войска начали продвижение на Харьковском направлении 10 мая. Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев 16 мая сообщил, что наступление российских войск позволит создать "санитарную зону" у российских границ.
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россия
донецкая народная республика
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новости, россия, донецкая народная республика, харьковская область, вооруженные силы украины, вс рф, минобороны рф
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, Минобороны РФ

Российские войска освободили еще два населенных пункта

14:59 27.05.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллерии ВС РФ на Северском направлении
Боевая работа артиллерии ВС РФ на Северском направлении - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Российские войска освободили населенные пункты в Донецкой Народной Республике и в Харьковской области. Об этом сообщили 27 мая в Минобороны РФ
"Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Нетайлово Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение", - говорится в сводке МО РФ.
Также российские войска нанесли поражение Вооруженных силам Украины в районах населенных пунктов Семеновка и Новгородское Донецкой Народной Республики.
В Минобороны РФ сообщили об освобождении Ивановки в Харьковской области. Там ВС РФ заняли более выгодные рубежи.
Российские войска начали продвижение на Харьковском направлении 10 мая. Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев 16 мая сообщил, что наступление российских войск позволит создать "санитарную зону" у российских границ.
Зарубежные страны. Украина. Харьков - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
23 мая, 13:01
Мобилизация в Харькове. Рабство за бронь, исчезновение мужчин и пути побегаЖители Харькова в последнее время отмечают, что в городе стало намного меньше автомобилей, многие магазины закрыты, а на улицах и в парках можно встретить преимущественно пенсионеров и веселые стайки подростков, которым пока дела нет до мобилизации
 
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