Российские войска освободили еще два населенных пункта
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллерии ВС РФ на Северском направлении
Российские войска освободили населенные пункты в Донецкой Народной Республике и в Харьковской области. Об этом сообщили 27 мая в Минобороны РФ
"Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Нетайлово Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение", - говорится в сводке МО РФ.
Также российские войска нанесли поражение Вооруженных силам Украины в районах населенных пунктов Семеновка и Новгородское Донецкой Народной Республики.
В Минобороны РФ сообщили об освобождении Ивановки в Харьковской области. Там ВС РФ заняли более выгодные рубежи.
Российские войска начали продвижение на Харьковском направлении 10 мая. Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев 16 мая сообщил, что наступление российских войск позволит создать "санитарную зону" у российских границ.
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