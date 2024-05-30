Работник сельхозпредприятия в Белгородской области погиб при атаке дрона, 9 его коллег ранены
19:31 30.05.2024 (обновлено: 19:37 30.05.2024)
© belregion.ruВячеслав Гладков
© belregion.ru
Украинская армия вновь атаковала гражданский транспорт в Белгородской области из-за чего один мирный житель погиб, еще четыре женщины и пять мужчин получили ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков
По его информации, беспилотник ВСУ целенаправленно атаковал пассажирскую газель, которая везла с работы домой сотрудников сельскохозяйственного предприятия в селе Зозули Борисовского района.
"Водитель попытался спасти пассажиров и остановился у ближайшего укрытия, именно в этот момент дрон и нанес удар по людям. К большому горю, один мирный житель погиб до прибытия бригады скорой помощи. Его травмы были несовместимы с жизнью", – говорится в телеграм-канале главы области.
Еще девять человек получили осколочные ранения различных частей тела, они доставлены в больницы.
Помимо этого, в селе после падения дрона-камикадзе с последующей детонацией повреждена кровля частного жилого домовладения.
Прежде в этот же день беспилотник украинской армии сжег легковой автомобиль неподалеку от поля, где проводились сельскохозяйственные работы в хуторе Климовое Борисовского района, о пострадавших не сообщалось.
Президент России Владимир Путин предупредил, чем обернутся массированные атаки ВСУ на Белгородскую область, напомнив о наступлении ВС РФ на Харьковскую область.