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Работник сельхозпредприятия в Белгородской области погиб при атаке дрона, 9 его коллег ранены

Работник сельхозпредприятия в Белгородской области погиб при атаке дрона, 9 его коллег ранены - 30.05.2024 Украина.ру

Работник сельхозпредприятия в Белгородской области погиб при атаке дрона, 9 его коллег ранены

Украинская армия вновь атаковала гражданский транспорт в Белгородской области из-за чего один мирный житель погиб, еще четыре женщины и пять мужчин получили ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

2024-05-30T19:31

2024-05-30T19:31

2024-05-30T19:37

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По его информации, беспилотник ВСУ целенаправленно атаковал пассажирскую газель, которая везла с работы домой сотрудников сельскохозяйственного предприятия в селе Зозули Борисовского района. Еще девять человек получили осколочные ранения различных частей тела, они доставлены в больницы. Помимо этого, в селе после падения дрона-камикадзе с последующей детонацией повреждена кровля частного жилого домовладения.Прежде в этот же день беспилотник украинской армии сжег легковой автомобиль неподалеку от поля, где проводились сельскохозяйственные работы в хуторе Климовое Борисовского района, о пострадавших не сообщалось. Президент России Владимир Путин предупредил, чем обернутся массированные атаки ВСУ на Белгородскую область, напомнив о наступлении ВС РФ на Харьковскую область.

https://ukraina.ru/20240408/1054368510.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, белгородская область, вячеслав гладков, украинская армия, вооруженные силы украины, сво, жертвы