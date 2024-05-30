Работник сельхозпредприятия в Белгородской области погиб при атаке дрона, 9 его коллег ранены - 30.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240530/1055396001.html
Работник сельхозпредприятия в Белгородской области погиб при атаке дрона, 9 его коллег ранены
Работник сельхозпредприятия в Белгородской области погиб при атаке дрона, 9 его коллег ранены - 30.05.2024 Украина.ру
Работник сельхозпредприятия в Белгородской области погиб при атаке дрона, 9 его коллег ранены
Украинская армия вновь атаковала гражданский транспорт в Белгородской области из-за чего один мирный житель погиб, еще четыре женщины и пять мужчин получили ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков
2024-05-30T19:31
2024-05-30T19:37
новости
белгородская область
вячеслав гладков
украинская армия
вооруженные силы украины
сво
жертвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/13/1050322789_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_bef2af11ed91e661d2d5bb802d1c703e.jpg
По его информации, беспилотник ВСУ целенаправленно атаковал пассажирскую газель, которая везла с работы домой сотрудников сельскохозяйственного предприятия в селе Зозули Борисовского района. Еще девять человек получили осколочные ранения различных частей тела, они доставлены в больницы. Помимо этого, в селе после падения дрона-камикадзе с последующей детонацией повреждена кровля частного жилого домовладения.Прежде в этот же день беспилотник украинской армии сжег легковой автомобиль неподалеку от поля, где проводились сельскохозяйственные работы в хуторе Климовое Борисовского района, о пострадавших не сообщалось. Президент России Владимир Путин предупредил, чем обернутся массированные атаки ВСУ на Белгородскую область, напомнив о наступлении ВС РФ на Харьковскую область.
https://ukraina.ru/20240408/1054368510.html
белгородская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/13/1050322789_83:0:1150:800_1920x0_80_0_0_75c9c3e303088da93d3971b0b028903b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, белгородская область, вячеслав гладков, украинская армия, вооруженные силы украины, сво, жертвы
Новости, Белгородская область, Вячеслав Гладков, украинская армия, Вооруженные силы Украины, СВО, жертвы

Работник сельхозпредприятия в Белгородской области погиб при атаке дрона, 9 его коллег ранены

19:31 30.05.2024 (обновлено: 19:37 30.05.2024)
 
© belregion.ruВячеслав Гладков
Вячеслав Гладков
© belregion.ru
Читать в
Украинская армия вновь атаковала гражданский транспорт в Белгородской области из-за чего один мирный житель погиб, еще четыре женщины и пять мужчин получили ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков
По его информации, беспилотник ВСУ целенаправленно атаковал пассажирскую газель, которая везла с работы домой сотрудников сельскохозяйственного предприятия в селе Зозули Борисовского района.
"Водитель попытался спасти пассажиров и остановился у ближайшего укрытия, именно в этот момент дрон и нанес удар по людям. К большому горю, один мирный житель погиб до прибытия бригады скорой помощи. Его травмы были несовместимы с жизнью", – говорится в телеграм-канале главы области.
Еще девять человек получили осколочные ранения различных частей тела, они доставлены в больницы.
Помимо этого, в селе после падения дрона-камикадзе с последующей детонацией повреждена кровля частного жилого домовладения.
Прежде в этот же день беспилотник украинской армии сжег легковой автомобиль неподалеку от поля, где проводились сельскохозяйственные работы в хуторе Климовое Борисовского района, о пострадавших не сообщалось.
Президент России Владимир Путин предупредил, чем обернутся массированные атаки ВСУ на Белгородскую область, напомнив о наступлении ВС РФ на Харьковскую область.
Боевая работа расчетов РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
8 апреля, 09:51
Российские военные уничтожили РСЗО Vampire, из которой ВСУ обстреливали Белгородскую областьРоссийские военнослужащие уничтожили РСЗО Vampire чешского производства, из которой Вооруженные силы Украины обстреливали Белгородскую область, сообщили 8 апреля в Минобороны РФ
 
НовостиБелгородская областьВячеслав Гладковукраинская армияВооруженные силы УкраиныСВОжертвы
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:15ВСУ разрешили атаковать РФ снарядами, собранными по чешской инициативе
19:50Размер присоединённой Украины неважен: Ищенко объяснил, какой глобальный вопрос должна решить Россия
19:31Работник сельхозпредприятия в Белгородской области погиб при атаке дрона, 9 его коллег ранены
19:17Зеленский и Байден заключат соглашение перед саммитом в Швейцарии
18:40Столетний ветеран войны рассказал Путину, как просил МО отправить его на СВО
18:14Стало известно, сколько жителей Харьковской области выбрали Путина
18:00Мобилизация останавливает метро. Итоги 30 мая на Украине
17:43"Кто украинцы для нас?": политолог Евстафьев о методах ведения информационной войны
17:33Как Украина приняла пробандеровские идеи, о возможностях и бездействии Януковича - Корнилов
17:12Форсайт-форум "Какая победа нам нужна?" Как демилитаризировать и денацифицировать Украину
17:00"Либо идешь, либо тебя выгоняют": Семченко о проукраинских митингах в Европе
16:51Туров: психологический эксперимент над Украиной – "достижение" Запада
16:16РФ должна помощь сбежавшим от мобилизации в Европу украинцам, дав им рабочие места - Скориков
16:03Прощание славянки: маленькая война с большими последствиями
15:50На примере Второй мировой войны: историк Залесский о том, что значит "денацификация"
15:24Первый автор статьи о денацификации объяснил, почему этот процесс неизбежно приведет к деукраинизации
14:57Толстой предложил России изучать Украину как ногу
14:36Налоги, порноактриса и суд. Будет ли Трамп управлять Америкой из тюрьмы
14:33Выдуманная кличка: депутат Госдумы объяснил, почему жители Украины – не украинцы
14:26Толстой рассказал, как Россия наводит порядок на Украине
Лента новостейМолния