https://ukraina.ru/20240529/1055361578.html

Плохие новости из будущего: в июле 2024 года Украину опять не приняли в НАТО

Плохие новости из будущего: в июле 2024 года Украину опять не приняли в НАТО - 29.05.2024 Украина.ру

Плохие новости из будущего: в июле 2024 года Украину опять не приняли в НАТО

Это вряд ли новость, но лондонская The Telegraph 28 мая со сложно улавливаемым выражением лица сообщила, что на ближайшем саммите НАТО Украина, похоже, не дождётся никаких гарантий членства в альянсе. Никогда такого не было, и вот опять…

2024-05-29T16:51

2024-05-29T16:51

2024-05-29T16:52

украина

украина-нато

нато

сша

германия

йенс столтенберг

россия

олаф шольц

вооруженные силы украины

мнения

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Главной новостью саммита НАТО, который состоится в июле этого года в Вашингтоне, будет сообщение о том, что Украина не приблизилась к членству в НАТО. Более того, по сообщению издания (вполне оскорбительному), западные союзники вежливо попросили украинского президента заткнуться относительно членства Украины в НАТО – не требуйте от альянса невозможного.Причин этого две и, что характерно, они не имеют отношения к собственно готовности Украины стать членом НАТО.Во-первых, это опасения, связанные со втягиванием альянса в конфликт в случае вступления в него Украины.Как говорит источник издания: "Они очень скептически относятся к дальнейшему продвижению Украины по пути к полноправному членству в НАТО в этом году. США, возможно, не так обеспокоены, как Германия, но есть беспокойство по поводу угрозы России остальным членам альянса".В общем, такая позиция хорошо корреспондируется с осторожным отношением администраций Байдена и Шольца к, например, поставкам на Украину дальнобойных средств поражения и разрешения наносить удары по территории России в границах 1991 года.Другое дело, что эту позицию никак не назовешь миролюбивой.США и Германия активнейшим образом участвовали в провоцировании и раздувании конфликта. При этом они декларируют, что целью их политики является нанесение поражения России. Понятно, что нанести России поражение силами ЧВК "Украина" невозможно (т.е., они врут), но сама по себе подобная постановка вопроса может привести к выходу конфликта за пределы Украины.Если бы они действительно опасались столкновения с Россией, то не ставился бы и вопрос относительно членства Украины в НАТО.С одной стороны, это неприемлемо для Москвы. Шольц только недавно говорил, что обеспокоенность России своей безопасностью с этого направления не обоснована – Украина всё равно в ближайшие 30 лет не вступила бы в НАТО. Похоже он не слышал повторяемых с бухарестского саммита 2008 года мантр о том, что двери НАТО для Украины открыты.С другой стороны, для НАТО большую опасность представляет даже не Россия, а неадекватное руководство Украины – оно ухитрилось ввязаться в конфликт с Россией даже не имея надёжных гарантий безопасности, а став членом НАТО, окончательно слетит с катушек.В конце концов, сама постановка вопроса выглядит немного по-дебильному – оборонительный блок опасается принятия в свой состав желающей усилить свою обороноспособность страны, поскольку это может привести к войне… Что-то тут не так – то ли с оборонительным характером альянса, то ли с его способностью улучшить оборону своих членов.Во-вторых, НАТО не преуспело в сборе средств на нужды Украины – чтобы помочь ей в выполнении требований блока.Генсек НАТО Йенс Столтенберг пытался подтолкнуть страны к созданию фонда в $ 100 млрд для приведения ВСУ в соответствие со стандартами НАТО. "Некоторые члены альянса выразили скептицизм по поводу суммы, и сейчас идут переговоры о замене фонда обещанием каждого союзника выделить Киеву определенный процент от расходов на оборону", - заявил он.Тут тоже вопрос – если Украина в принципе не способна выделить достаточно средств для приведения армии в соответствие с натовскими представлениями о прекрасном, зачем Столтенберг повторяет рассказы о том, что Украина непременно станет членом НАТО?В общем, прямо сейчас Украину принимать в НАТО не будут, а потом?А потом многое будет зависеть от результатов войны. Украина интересует Запад только в качестве орудия борьбы с Россией.Соответственно, если конфликт окончится условной "победой" Украины (что бы ни имелось в виду), Запад сразу же утратит к ней признаки хоть какого-то интереса. Вне рамок противостояния с Россией Украина нужна только как объект грабежа.А вот если результаты конфликта можно будет трактовать как победу России, то, скорее всего, процесс интеграции Украины в НАТО (вплоть до полноценного вступления) резко ускорится. При этом гарантии невступления Украины в НАТО работать вряд ли будут – Украина заявит, что должна была согласиться на внеблоковый статус под военным давлением, а страны НАТО – хозяева своему слову, как известно.Очевидно, условия мира должны быть такими, чтобы возможность вступления Украины в НАТО была исключена полностью на уровне не юридических деклараций, а физических действий.

https://ukraina.ru/20240528/1055342550.html

https://ukraina.ru/20240527/1055300932.html

https://ukraina.ru/20240517/1055120891.html

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украина, украина-нато, нато, сша, германия, йенс столтенберг, россия, олаф шольц, вооруженные силы украины, мнения