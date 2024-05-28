Путин о легитимности Зеленского, вербовка заключенных в ВСУ, неоднозначная помощь Чехии. Итоги 28 мая - 28.05.2024 Украина.ру
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Путин о легитимности Зеленского, вербовка заключенных в ВСУ, неоднозначная помощь Чехии. Итоги 28 мая
Путин о легитимности Зеленского, вербовка заключенных в ВСУ, неоднозначная помощь Чехии. Итоги 28 мая - 28.05.2024 Украина.ру
Путин о легитимности Зеленского, вербовка заключенных в ВСУ, неоднозначная помощь Чехии. Итоги 28 мая
Украинские штурмовики вербуют заключенных на фронт; Прага не против эскалации конфликта, но устала от беженцев; Путин объяснил, кого считает законной властью на Украине
2024-05-28T18:07
2024-05-28T18:11
эксклюзив
хроники
украина
россия
чехия
владимир путин
владимир зеленский
руслан стефанчук
ес
рада
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Путин о легитимной украинской властиВ ходе пресс-конференции в Ташкенте президент России Владимир Путин ответил на вопросы о легитимности Владимира Зеленского, чей президентский срок истек 20 мая.Единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и её спикер, Руслан Стефанчук, заявил глава государства.Другие заявления об Украине и конфликте:— По поводу легитимности украинской власти надо проводить серьёзный глубокий анализ;— Украинская Конституция предполагает продление полномочий Рады, но не президента;— В условиях военного положения полномочия президента должны быть переданы спикеру Рады;— Украинские власти вполне могли отменить военное положение и провести выборы, но не захотели этого;— Запад, возможно, пытается возложить на нынешнюю исполнительную власть Украины тяжёлое бремя — непопулярные решения вроде снижения призывного возраста до 25 или даже 18 лет;— Высокоточное оружие не может быть использовано без космических средств разведки. Страны НАТО в ответе за то, что помогают с этим украинцам;— Если Украина будет и дальше наносить удары, Россия будет и дальше создавать всё новые зоны безопасности;— Если против РФ будет применено оружие высокой дальности — мы ответим зеркально;— ЕС и США вроде бы хотят переговоров, но ведут себя как будто хотят глобальной эскалации конфликта.Спикер Рады Стефанчук на днях высказался на эту тему, назвав "врагами Украины" всех, кто сомневается в легитимности Зеленского и поднимает этот вопрос.Рекрутинг на зонах и мобилизацияНа данный момент в украинскую армию были завербованы 613 заключенных, сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська.Командир 2-го штурмового батальона третьей отдельной штурмовой бригады "Да Винчи" Дмитрий Кухарчук написал, что штурмбригада тоже приобщилась к рекрутингу заключенных.Он опубликовал фото из колонии, на которых военнослужащие подразделения уговаривают отбывающих наказание вступать в штурмовые бригады.В соцсетях тем временем было опубликовано распоряжение ректора Киевского Национального университета им. Т. Г. Шеченко Владимира Бугрова о том, что транспорт ВУЗа будет доставлять студентов и сотрудников КНУ в территориальные центры обороны (ТЦК).Новость вызвала сильную эмоциональную реакцию, Бугров подтвердил: распоряжение написал в строгом соответствии с постановлением Кабмина о том, что именно работодатель обеспечивает явку своих сотрудников в военкомат."Мы обязаны оповестить студента или сотрудника о вызове в ТЦК. А в случае, если они, например, говорят, что не могут доехать туда за свой счет, то обеспечиваем им эту возможность – доехать до пункта назначения", – сказал он.Слова Бугрова выглядят не меньшей насмешкой, чем распространенная украинскими СМИ новость о том, что в Чернигове запустили "ссоциальный брендовый троллейбус", который предупреждает граждан о похищениях и торговле людьми.Видео же снятое сегодня в Днепропетровске (Днепре) также делает слова Бугрова о том, что у желающих воевать украинцев просто нет денег на маршрутку до ТЦК, максимально абсурдными: в одном и районов города несколько женщин буквально отбили у военкомов мужчину, которого уже посадили в микроавтобус. Его вытащили через окно, а его велосипед достали из багажника военкомов.Чешская дихотомияЧешские власти одновременно делают заявления, предназначенные для эскалации конфликта и намекают украинским беженцам, что денег на них у Праги больше нет.Премьер-министр Чехии Пётр Фиала заявил, что считает возможным использование для ударов по российским территориям западного оружия, поставленного Украине."Украина – страна, которая обороняется. Как страна, подвергшаяся нападению, она совершенно точно имеет все права, чтобы использовать все возможности для своей обороны", - сказал он.По словам главы евродипломатии Жозепа Борреля, ряд стран ЕС готовы готовы отменить ограничения на удары своим оружием по территории России, но остальные пока не готовы это сделать.Среди тех, кто однозначно заявил о своей неготовности – Италия, Германия, Великобритания, США.В Чехии же на фоне воинственных заявлений Фиалы беженцев с Украины призывают искать жилье за свой счет."С 1 сентября меняются условия предоставления государственного гуманитарного жилья. Не оставляйте поиск нового жилья на последний момент. До конца августа вам будет необходимо найти себе собственное жилье или договориться об оплате помещения, в котором вы проживаете сейчас", – такое сообщение опубликовал офицальный портал помощи беженцам Naši Ukrajinci.В объявлении уточняется: изменения касаются и "тех, кто относятся к категории уязвимых лиц". Те, кто к первому сентября превысят термин в 90 дней со дня получения временной защиты, должны будут выехать из гуманитарного жилья, предоставленного государством.
https://ukraina.ru/20240527/1055313707.html
https://ukraina.ru/20240528/1055333227.html
https://ukraina.ru/20240323/1054058833.html
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Сергей Зуев
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эксклюзив, хроники, украина, россия, чехия, владимир путин, владимир зеленский, руслан стефанчук, ес, рада, вооруженные силы украины
Эксклюзив, Хроники, Украина, Россия, Чехия, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Руслан Стефанчук, ЕС, Рада, Вооруженные силы Украины

Путин о легитимности Зеленского, вербовка заключенных в ВСУ, неоднозначная помощь Чехии. Итоги 28 мая

18:07 28.05.2024 (обновлено: 18:11 28.05.2024)
 
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© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Украинские штурмовики вербуют заключенных на фронт; Прага не против эскалации конфликта, но устала от беженцев; Путин объяснил, кого считает законной властью на Украине
Путин о легитимной украинской власти
В ходе пресс-конференции в Ташкенте президент России Владимир Путин ответил на вопросы о легитимности Владимира Зеленского, чей президентский срок истек 20 мая.
Единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и её спикер, Руслан Стефанчук, заявил глава государства.
Другие заявления об Украине и конфликте:
— По поводу легитимности украинской власти надо проводить серьёзный глубокий анализ;
— Украинская Конституция предполагает продление полномочий Рады, но не президента;
— В условиях военного положения полномочия президента должны быть переданы спикеру Рады;
— Украинские власти вполне могли отменить военное положение и провести выборы, но не захотели этого;
— Запад, возможно, пытается возложить на нынешнюю исполнительную власть Украины тяжёлое бремя — непопулярные решения вроде снижения призывного возраста до 25 или даже 18 лет;
— Высокоточное оружие не может быть использовано без космических средств разведки. Страны НАТО в ответе за то, что помогают с этим украинцам;
— Если Украина будет и дальше наносить удары, Россия будет и дальше создавать всё новые зоны безопасности;
— Если против РФ будет применено оружие высокой дальности — мы ответим зеркально;
Рабочий визит президента Владимира Путина в Узбекистан. День второй - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Вчера, 17:00
Уникальные АЭС, больше газа, торговля на миллиарды: как проходит визит Путина в УзбекистанПрезидент РФ Владимир Путин 26-27 мая находится с официальным визитом в Узбекистане. Это третья зарубежная поездка российского лидера после инаугурации
— ЕС и США вроде бы хотят переговоров, но ведут себя как будто хотят глобальной эскалации конфликта.
Спикер Рады Стефанчук на днях высказался на эту тему, назвав "врагами Украины" всех, кто сомневается в легитимности Зеленского и поднимает этот вопрос.
Рекрутинг на зонах и мобилизация
На данный момент в украинскую армию были завербованы 613 заключенных, сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська.
Командир 2-го штурмового батальона третьей отдельной штурмовой бригады "Да Винчи" Дмитрий Кухарчук написал, что штурмбригада тоже приобщилась к рекрутингу заключенных.
Он опубликовал фото из колонии, на которых военнослужащие подразделения уговаривают отбывающих наказание вступать в штурмовые бригады.
В соцсетях тем временем было опубликовано распоряжение ректора Киевского Национального университета им. Т. Г. Шеченко Владимира Бугрова о том, что транспорт ВУЗа будет доставлять студентов и сотрудников КНУ в территориальные центры обороны (ТЦК).
Новость вызвала сильную эмоциональную реакцию, Бугров подтвердил: распоряжение написал в строгом соответствии с постановлением Кабмина о том, что именно работодатель обеспечивает явку своих сотрудников в военкомат.
"Мы обязаны оповестить студента или сотрудника о вызове в ТЦК. А в случае, если они, например, говорят, что не могут доехать туда за свой счет, то обеспечиваем им эту возможность – доехать до пункта назначения", – сказал он.
Черниговский драматический театр им. Т. Г. Шевченко
15:18Культура
Спектакль отменён, все ушли на фронт. Черниговская драмаВ понедельник, 27 мая, художественный руководитель Черниговского областного академического украинского музыкально-драматического театра им. Т. Г. Шевченко Андрей Бакиров заявил о том, что театр временно закрывается – почти всех мужчин забрали на фронт военкомы, передает "Суспільне"
Слова Бугрова выглядят не меньшей насмешкой, чем распространенная украинскими СМИ новость о том, что в Чернигове запустили "ссоциальный брендовый троллейбус", который предупреждает граждан о похищениях и торговле людьми.
Видео же снятое сегодня в Днепропетровске (Днепре) также делает слова Бугрова о том, что у желающих воевать украинцев просто нет денег на маршрутку до ТЦК, максимально абсурдными: в одном и районов города несколько женщин буквально отбили у военкомов мужчину, которого уже посадили в микроавтобус. Его вытащили через окно, а его велосипед достали из багажника военкомов.
Чешская дихотомия
Чешские власти одновременно делают заявления, предназначенные для эскалации конфликта и намекают украинским беженцам, что денег на них у Праги больше нет.
Премьер-министр Чехии Пётр Фиала заявил, что считает возможным использование для ударов по российским территориям западного оружия, поставленного Украине.
"Украина – страна, которая обороняется. Как страна, подвергшаяся нападению, она совершенно точно имеет все права, чтобы использовать все возможности для своей обороны", - сказал он.
По словам главы евродипломатии Жозепа Борреля, ряд стран ЕС готовы готовы отменить ограничения на удары своим оружием по территории России, но остальные пока не готовы это сделать.
Среди тех, кто однозначно заявил о своей неготовности – Италия, Германия, Великобритания, США.
В Чехии же на фоне воинственных заявлений Фиалы беженцев с Украины призывают искать жилье за свой счет.
- РИА Новости, 1920, 23.03.2024
23 марта, 00:30
Обещания выполним, если сможем. Беженцы на Брянщине рассказали об итогах встречи с представителями ООНСотрудники международных гуманитарных организаций, работающие с населением, покинувшим зону СВО, недостаточно внимания уделяют потребностям тех, кто приехал в Россию. Об этом рассказали переселенцы из Донбасса и Украины.
"С 1 сентября меняются условия предоставления государственного гуманитарного жилья. Не оставляйте поиск нового жилья на последний момент. До конца августа вам будет необходимо найти себе собственное жилье или договориться об оплате помещения, в котором вы проживаете сейчас", – такое сообщение опубликовал офицальный портал помощи беженцам Naši Ukrajinci.
В объявлении уточняется: изменения касаются и "тех, кто относятся к категории уязвимых лиц". Те, кто к первому сентября превысят термин в 90 дней со дня получения временной защиты, должны будут выехать из гуманитарного жилья, предоставленного государством.
 
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