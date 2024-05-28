https://ukraina.ru/20240528/1055322425.html
Главное за ночь 28 мая
Главное за ночь 28 мая - 28.05.2024 Украина.ру
Главное за ночь 28 мая
Средства ПВО за ночь уничтожили БПЛА над территорией Курской области, еще два БПЛА - над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. Украина.ру, 28.05.2024
2024-05-28T08:04
2024-05-28T08:04
2024-05-28T08:04
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Средства ПВО за ночь уничтожили БПЛА над территорией Курской области, еще два БПЛА - над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.Пограничники и армия с начала спецоперации пресекли 29 попыток украинских диверсантов проникнуть на территорию России, рассказал РИА Новости глава Погранслужбы ФСБ. По его словам, пик активности ДРГ пришёлся на подготовку и проведение в России президентских выборов.Подразделения Восточной группировки ВС РФ за сутки уничтожили четыре украинских беспилотника, а также до 130 военнослужащих ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.В Артёмовском районе обнаружили схрон с вооружением и взрывчатыми веществами, принадлежащий ВСУ, сообщает пресс-служба УФСБ по региону. В результате осмотра тайников были обнаружены ручные гранаты, гранатомёт АТ-4 иностранного производства, мины МОН-50, самодельные взрывные устройства и другие боеприпасы.
https://ukraina.ru/20240527/1055319808.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
пво, новости, россия, белгородская область, вооруженные силы украины, фсб, вс рф
ПВО, Новости, Россия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, ФСБ, ВС РФ
Средства ПВО за ночь уничтожили БПЛА над территорией Курской области, еще два БПЛА - над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.
Пограничники и армия с начала спецоперации пресекли 29 попыток украинских диверсантов проникнуть на территорию России, рассказал РИА Новости глава Погранслужбы ФСБ. По его словам, пик активности ДРГ пришёлся на подготовку и проведение в России президентских выборов.
Подразделения Восточной группировки ВС РФ за сутки уничтожили четыре украинских беспилотника, а также до 130 военнослужащих ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.
В Артёмовском районе обнаружили схрон с вооружением и взрывчатыми веществами, принадлежащий ВСУ, сообщает пресс-служба УФСБ по региону. В результате осмотра тайников были обнаружены ручные гранаты, гранатомёт АТ-4 иностранного производства, мины МОН-50, самодельные взрывные устройства и другие боеприпасы.