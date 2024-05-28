Главное за ночь 28 мая - 28.05.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 28 мая
Главное за ночь 28 мая - 28.05.2024 Украина.ру
Главное за ночь 28 мая
Средства ПВО за ночь уничтожили БПЛА над территорией Курской области, еще два БПЛА - над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. Украина.ру, 28.05.2024
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белгородская область
вооруженные силы украины
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Средства ПВО за ночь уничтожили БПЛА над территорией Курской области, еще два БПЛА - над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.Пограничники и армия с начала спецоперации пресекли 29 попыток украинских диверсантов проникнуть на территорию России, рассказал РИА Новости глава Погранслужбы ФСБ. По его словам, пик активности ДРГ пришёлся на подготовку и проведение в России президентских выборов.Подразделения Восточной группировки ВС РФ за сутки уничтожили четыре украинских беспилотника, а также до 130 военнослужащих ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.В Артёмовском районе обнаружили схрон с вооружением и взрывчатыми веществами, принадлежащий ВСУ, сообщает пресс-служба УФСБ по региону. В результате осмотра тайников были обнаружены ручные гранаты, гранатомёт АТ-4 иностранного производства, мины МОН-50, самодельные взрывные устройства и другие боеприпасы.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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пво, новости, россия, белгородская область, вооруженные силы украины, фсб, вс рф
ПВО, Новости, Россия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, ФСБ, ВС РФ

Главное за ночь 28 мая

08:04 28.05.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМинистерство обороны РФ
Министерство обороны РФ - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Средства ПВО за ночь уничтожили БПЛА над территорией Курской области, еще два БПЛА - над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.
Пограничники и армия с начала спецоперации пресекли 29 попыток украинских диверсантов проникнуть на территорию России, рассказал РИА Новости глава Погранслужбы ФСБ. По его словам, пик активности ДРГ пришёлся на подготовку и проведение в России президентских выборов.
Подразделения Восточной группировки ВС РФ за сутки уничтожили четыре украинских беспилотника, а также до 130 военнослужащих ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.
В Артёмовском районе обнаружили схрон с вооружением и взрывчатыми веществами, принадлежащий ВСУ, сообщает пресс-служба УФСБ по региону. В результате осмотра тайников были обнаружены ручные гранаты, гранатомёт АТ-4 иностранного производства, мины МОН-50, самодельные взрывные устройства и другие боеприпасы.
В Подмосковье система ПВО сбила беспилотник, есть пострадавший – 112
Вчера, 22:05
В Подмосковье система ПВО сбила беспилотник, есть пострадавший – 112 Один человек пострадал после падения обломков от сбитого дрона в Балашихе, сообщает 112, прилагая фото дома, попавшего под удар
 
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