https://ukraina.ru/20240528/1055322425.html

Главное за ночь 28 мая

Главное за ночь 28 мая - 28.05.2024 Украина.ру

Главное за ночь 28 мая

Средства ПВО за ночь уничтожили БПЛА над территорией Курской области, еще два БПЛА - над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. Украина.ру, 28.05.2024

2024-05-28T08:04

2024-05-28T08:04

2024-05-28T08:04

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Средства ПВО за ночь уничтожили БПЛА над территорией Курской области, еще два БПЛА - над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.Пограничники и армия с начала спецоперации пресекли 29 попыток украинских диверсантов проникнуть на территорию России, рассказал РИА Новости глава Погранслужбы ФСБ. По его словам, пик активности ДРГ пришёлся на подготовку и проведение в России президентских выборов.Подразделения Восточной группировки ВС РФ за сутки уничтожили четыре украинских беспилотника, а также до 130 военнослужащих ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.В Артёмовском районе обнаружили схрон с вооружением и взрывчатыми веществами, принадлежащий ВСУ, сообщает пресс-служба УФСБ по региону. В результате осмотра тайников были обнаружены ручные гранаты, гранатомёт АТ-4 иностранного производства, мины МОН-50, самодельные взрывные устройства и другие боеприпасы.

https://ukraina.ru/20240527/1055319808.html

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пво, новости, россия, белгородская область, вооруженные силы украины, фсб, вс рф