https://ukraina.ru/20240528/1055311553.html

"Он нам не нужен. Можете его повесить": Ищенко о том, как Зеленский хочет сыграть на обмене пленными

"Он нам не нужен. Можете его повесить": Ищенко о том, как Зеленский хочет сыграть на обмене пленными - 28.05.2024 Украина.ру

"Он нам не нужен. Можете его повесить": Ищенко о том, как Зеленский хочет сыграть на обмене пленными

Если Россия может кого-то освободить из плена, то надо освобождать. Но для этого нужен какой-то человек, по поводу которого Киев будет переживать и "лить слезы", как это было с Надеждой Савченко. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-05-28T04:30

2024-05-28T04:30

2024-05-28T04:30

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Сейчас Владимир Зеленский пытается играть на обмене пленными. На конференции в Швейцарии, где он пытается получить поддержку своего "мирного плана" от всего "мирового сообщества" (от союзников Украины), Зеленский выносит вопрос об обмене пленными в формате "всех на всех", сообщил эксперт.Но очевидно, что Киев никого не собирается менять до конференции, чтобы сказать: "Видите, мы готовы поменять всех на всех, а Россия не хочет. Поэтому мне нужна ваша поддержка, чтобы мы совершили эту гуманитарную акцию", добавил он.То есть Украина буквально куражится. И будет это делать, потому что ей нечего боятся. Если их поймают, их или убьют, или посадят в тюрьму. Поэтому им терять нечего, сказал обозреватель.Если Россия может кого-то освободить из плена, то надо освобождать. Но для этого нужен какой-то человек, по поводу которого Киев будет "лить слезы", как это было с Надеждой Савченко, отметил он. "Но даже если у нас такие люди есть, эти обмены не будут происходить на регулярной основе. Даже если мы поймаем [главкома ВСУ Александра] Сырского, киевский режим может сказать: "Он нам не нужен. Можете его повесить. У нас этих генералов как собак нерезаных", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: ВСУ включили "волчанскую мясорубку", чтобы поставить Россию перед неприятным выбором читайте на сайте Украина.руО том, какого эффекта смогут добиться российские войска за счет тактики растягивания резервов можно прочитать в интервью Евгения Линина Россия сбросила ВСУ с высоты на высоте, чтобы "одной ротой" загнать их куда-то за Харьков

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новости, политика, россия, киев, ростислав ищенко, владимир зеленский, всу, плен, обмен пленными, вс рф, конференция, швейцария, украина