"Он нам не нужен. Можете его повесить": Ищенко о том, как Зеленский хочет сыграть на обмене пленными - 28.05.2024 Украина.ру
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"Он нам не нужен. Можете его повесить": Ищенко о том, как Зеленский хочет сыграть на обмене пленными
"Он нам не нужен. Можете его повесить": Ищенко о том, как Зеленский хочет сыграть на обмене пленными - 28.05.2024 Украина.ру
"Он нам не нужен. Можете его повесить": Ищенко о том, как Зеленский хочет сыграть на обмене пленными
Если Россия может кого-то освободить из плена, то надо освобождать. Но для этого нужен какой-то человек, по поводу которого Киев будет переживать и "лить слезы", как это было с Надеждой Савченко. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-05-28T04:30
2024-05-28T04:30
новости
политика
россия
киев
ростислав ищенко
владимир зеленский
всу
плен
обмен пленными
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Сейчас Владимир Зеленский пытается играть на обмене пленными. На конференции в Швейцарии, где он пытается получить поддержку своего "мирного плана" от всего "мирового сообщества" (от союзников Украины), Зеленский выносит вопрос об обмене пленными в формате "всех на всех", сообщил эксперт.Но очевидно, что Киев никого не собирается менять до конференции, чтобы сказать: "Видите, мы готовы поменять всех на всех, а Россия не хочет. Поэтому мне нужна ваша поддержка, чтобы мы совершили эту гуманитарную акцию", добавил он.То есть Украина буквально куражится. И будет это делать, потому что ей нечего боятся. Если их поймают, их или убьют, или посадят в тюрьму. Поэтому им терять нечего, сказал обозреватель.Если Россия может кого-то освободить из плена, то надо освобождать. Но для этого нужен какой-то человек, по поводу которого Киев будет "лить слезы", как это было с Надеждой Савченко, отметил он. "Но даже если у нас такие люди есть, эти обмены не будут происходить на регулярной основе. Даже если мы поймаем [главкома ВСУ Александра] Сырского, киевский режим может сказать: "Он нам не нужен. Можете его повесить. У нас этих генералов как собак нерезаных", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: ВСУ включили "волчанскую мясорубку", чтобы поставить Россию перед неприятным выбором читайте на сайте Украина.руО том, какого эффекта смогут добиться российские войска за счет тактики растягивания резервов можно прочитать в интервью Евгения Линина Россия сбросила ВСУ с высоты на высоте, чтобы "одной ротой" загнать их куда-то за Харьков
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новости, политика, россия, киев, ростислав ищенко, владимир зеленский, всу, плен, обмен пленными, вс рф, конференция, швейцария, украина
Новости, политика, Россия, Киев, Ростислав Ищенко, Владимир Зеленский, ВСУ, плен, обмен пленными, ВС РФ, конференция, Швейцария, Украина

"Он нам не нужен. Можете его повесить": Ищенко о том, как Зеленский хочет сыграть на обмене пленными

04:30 28.05.2024
 
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСитуация в Донецкой области
Ситуация в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости . Андрей Стенин
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Если Россия может кого-то освободить из плена, то надо освобождать. Но для этого нужен какой-то человек, по поводу которого Киев будет переживать и "лить слезы", как это было с Надеждой Савченко. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Сейчас Владимир Зеленский пытается играть на обмене пленными. На конференции в Швейцарии, где он пытается получить поддержку своего "мирного плана" от всего "мирового сообщества" (от союзников Украины), Зеленский выносит вопрос об обмене пленными в формате "всех на всех", сообщил эксперт.
Но очевидно, что Киев никого не собирается менять до конференции, чтобы сказать: "Видите, мы готовы поменять всех на всех, а Россия не хочет. Поэтому мне нужна ваша поддержка, чтобы мы совершили эту гуманитарную акцию", добавил он.
"А после этого он не будет менять. Он хочет, чтобы Россия приехала в Швейцарию, стояла на задних лапках, всем униженно кивала и говорила: "Да, мы раньше этого не понимали. Но раз мировое сообщество сказало, то теперь мы понимаем, что надо поддержать мирный план Зеленского по всем его пунктам", - подчеркнул Ищенко.
То есть Украина буквально куражится. И будет это делать, потому что ей нечего боятся. Если их поймают, их или убьют, или посадят в тюрьму. Поэтому им терять нечего, сказал обозреватель.
Если Россия может кого-то освободить из плена, то надо освобождать. Но для этого нужен какой-то человек, по поводу которого Киев будет "лить слезы", как это было с Надеждой Савченко, отметил он.
"Но даже если у нас такие люди есть, эти обмены не будут происходить на регулярной основе. Даже если мы поймаем [главкома ВСУ Александра] Сырского, киевский режим может сказать: "Он нам не нужен. Можете его повесить. У нас этих генералов как собак нерезаных", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: ВСУ включили "волчанскую мясорубку", чтобы поставить Россию перед неприятным выбором читайте на сайте Украина.ру
О том, какого эффекта смогут добиться российские войска за счет тактики растягивания резервов можно прочитать в интервью Евгения Линина Россия сбросила ВСУ с высоты на высоте, чтобы "одной ротой" загнать их куда-то за Харьков
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