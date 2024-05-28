Киев хочет поставить нас в "вилку": Ищенко о том, почему важно быстро уничтожить 600-тысячную армию ВСУ
© РИА Новости . Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСовместные учения России и Белоруссии "Союзная решимость-2022"
ВС РФ за счет большей разрушительной силы своих вооружений пытаются увеличить число потерь ВСУ, чтобы вражеских солдат погибало больше, чем киевский режим успевает привозить на фронт. Иначе Россия рискует попасть в неприятную "вилку". Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Сейчас киевский режим заявляет о том, что собирается бросить на фронт порядка 600 тысяч новых мобилизованных. При этом ВСУ несут потери в 1,5 тысяч человек в день. Это – 45 тысяч в месяц и 500 тысяч в год, рассказал эксперт.
Такими темпами за год живую силу противника уничтожить не получится. ВС РФ еще не уничтожили тех солдат ВСУ, которые сейчас воюют на фронте. И какое-то их количество там останется. Причем те украинские военнослужащие, которые выживут в этой мясорубке, будут подготовленными бойцами, добавил обозреватель.
"Противник просто уже третий год пытается поставить нас в вилку: либо мы проводим еще одну мобилизацию (нам может понадобится минимум 500 тысяч человек, чтобы поддержать фронт), которая не понравится народу, либо мы тормозим, но даем Украине и Западу выиграть время на перевооружение своих армий, когда они смогут создать нам еще большие проблемы на западных границах", - отметил Ищенко.
Поэтому ВС РФ за счет большей разрушительной силы своих вооружений пытаются увеличить число потерь ВСУ, чтобы вражеских солдат погибало больше, чем Киев успевает подвозить. Если это сработает, через полгода у противника уже не будет 600 тысяч мобилизованных, а они потеряют еще что-то сверх этого, заключил собеседник издания.
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