https://ukraina.ru/20240528/1055309786.html

Киев хочет поставить нас в "вилку": Ищенко о том, почему важно быстро уничтожить 600-тысячную армию ВСУ

Киев хочет поставить нас в "вилку": Ищенко о том, почему важно быстро уничтожить 600-тысячную армию ВСУ - 28.05.2024 Украина.ру

Киев хочет поставить нас в "вилку": Ищенко о том, почему важно быстро уничтожить 600-тысячную армию ВСУ

ВС РФ за счет большей разрушительной силы своих вооружений пытаются увеличить число потерь ВСУ, чтобы вражеских солдат погибало больше, чем киевский режим успевает привозить на фронт. Иначе Россия рискует попасть в неприятную "вилку". Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-05-28T05:10

2024-05-28T05:10

2024-05-28T05:10

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Сейчас киевский режим заявляет о том, что собирается бросить на фронт порядка 600 тысяч новых мобилизованных. При этом ВСУ несут потери в 1,5 тысяч человек в день. Это – 45 тысяч в месяц и 500 тысяч в год, рассказал эксперт.Такими темпами за год живую силу противника уничтожить не получится. ВС РФ еще не уничтожили тех солдат ВСУ, которые сейчас воюют на фронте. И какое-то их количество там останется. Причем те украинские военнослужащие, которые выживут в этой мясорубке, будут подготовленными бойцами, добавил обозреватель.Поэтому ВС РФ за счет большей разрушительной силы своих вооружений пытаются увеличить число потерь ВСУ, чтобы вражеских солдат погибало больше, чем Киев успевает подвозить. Если это сработает, через полгода у противника уже не будет 600 тысяч мобилизованных, а они потеряют еще что-то сверх этого, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: ВСУ включили "волчанскую мясорубку", чтобы поставить Россию перед неприятным выбором читайте на сайте Украина.руО том, какого эффекта смогут добиться российские войска за счет тактики растягивания резервов можно прочитать в интервью Евгения Линина Россия сбросила ВСУ с высоты на высоте, чтобы "одной ротой" загнать их куда-то за Харьков

https://ukraina.ru/20240527/1055277885.html

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