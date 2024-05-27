НАТО не планирует обучать военных на Украине - Столтенберг - 27.05.2024 Украина.ру
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НАТО не планирует обучать военных на Украине - Столтенберг
НАТО не планирует обучать военных на Украине - Столтенберг - 27.05.2024 Украина.ру
НАТО не планирует обучать военных на Украине - Столтенберг
Североатлантический альянс не планирует обучать военных на территории Украины, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
2024-05-27T10:45
2024-05-27T10:45
новости
украина
вашингтон
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йенс столтенберг
нато
войска
солдаты
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"У нас нет планов начинать подготовку военных на территории Украины", - сказал Столтенберг.Однако "новые рамки" внутри НАТО, которые планируется согласовать в Вашингтоне, позволят наладить более эффективную поддержку Киева. Это касается и подготовки военнослужащих, отметил Столтенберг.Накануне Столтенберг заявил журналистам The Economist, что НАТО не будет направлять наземные войска на Украину. "У нас нет никакого намерения отправлять наземные войска НАТО на Украину", - сказал он.Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию Economist ранее заявил, что не исключает отправки сухопутных войск на Украину. Ряд западных лидеров не согласился с высказыванием Макрона и заявил об отсутствии планов оправлять войска на Украину.
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новости, украина, вашингтон, киев, йенс столтенберг, нато, войска, солдаты
Новости, Украина, Вашингтон, Киев, Йенс Столтенберг, НАТО, войска, солдаты

НАТО не планирует обучать военных на Украине - Столтенберг

10:45 27.05.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСовет Россия - НАТО в Брюсселе
Совет Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Североатлантический альянс не планирует обучать военных на территории Украины, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
"У нас нет планов начинать подготовку военных на территории Украины", - сказал Столтенберг.
Однако "новые рамки" внутри НАТО, которые планируется согласовать в Вашингтоне, позволят наладить более эффективную поддержку Киева. Это касается и подготовки военнослужащих, отметил Столтенберг.
Накануне Столтенберг заявил журналистам The Economist, что НАТО не будет направлять наземные войска на Украину.
"У нас нет никакого намерения отправлять наземные войска НАТО на Украину", - сказал он.
Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию Economist ранее заявил, что не исключает отправки сухопутных войск на Украину. Ряд западных лидеров не согласился с высказыванием Макрона и заявил об отсутствии планов оправлять войска на Украину.
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НовостиУкраинаВашингтонКиевЙенс СтолтенбергНАТОвойскасолдаты
 
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Заголовок открываемого материала
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