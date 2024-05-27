https://ukraina.ru/20240527/1055302629.html
НАТО не планирует обучать военных на Украине - Столтенберг
НАТО не планирует обучать военных на Украине - Столтенберг - 27.05.2024 Украина.ру
НАТО не планирует обучать военных на Украине - Столтенберг
Североатлантический альянс не планирует обучать военных на территории Украины, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
2024-05-27T10:45
2024-05-27T10:45
2024-05-27T10:45
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"У нас нет планов начинать подготовку военных на территории Украины", - сказал Столтенберг.Однако "новые рамки" внутри НАТО, которые планируется согласовать в Вашингтоне, позволят наладить более эффективную поддержку Киева. Это касается и подготовки военнослужащих, отметил Столтенберг.Накануне Столтенберг заявил журналистам The Economist, что НАТО не будет направлять наземные войска на Украину. "У нас нет никакого намерения отправлять наземные войска НАТО на Украину", - сказал он.Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию Economist ранее заявил, что не исключает отправки сухопутных войск на Украину. Ряд западных лидеров не согласился с высказыванием Макрона и заявил об отсутствии планов оправлять войска на Украину.
https://ukraina.ru/20240516/1055097531.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, вашингтон, киев, йенс столтенберг, нато, войска, солдаты
Новости, Украина, Вашингтон, Киев, Йенс Столтенберг, НАТО, войска, солдаты
НАТО не планирует обучать военных на Украине - Столтенберг
Североатлантический альянс не планирует обучать военных на территории Украины, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Об этом сообщили журналисты РИА Новости