https://ukraina.ru/20240527/1055302629.html

НАТО не планирует обучать военных на Украине - Столтенберг

НАТО не планирует обучать военных на Украине - Столтенберг - 27.05.2024 Украина.ру

НАТО не планирует обучать военных на Украине - Столтенберг

Североатлантический альянс не планирует обучать военных на территории Украины, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Об этом сообщили журналисты РИА Новости

2024-05-27T10:45

2024-05-27T10:45

2024-05-27T10:45

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"У нас нет планов начинать подготовку военных на территории Украины", - сказал Столтенберг.Однако "новые рамки" внутри НАТО, которые планируется согласовать в Вашингтоне, позволят наладить более эффективную поддержку Киева. Это касается и подготовки военнослужащих, отметил Столтенберг.Накануне Столтенберг заявил журналистам The Economist, что НАТО не будет направлять наземные войска на Украину. "У нас нет никакого намерения отправлять наземные войска НАТО на Украину", - сказал он.Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию Economist ранее заявил, что не исключает отправки сухопутных войск на Украину. Ряд западных лидеров не согласился с высказыванием Макрона и заявил об отсутствии планов оправлять войска на Украину.

https://ukraina.ru/20240516/1055097531.html

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