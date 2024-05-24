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Сходка во Львове: что делала "российская оппозиция" на Украине и чем это закончилось

Сходка во Львове: что делала "российская оппозиция" на Украине и чем это закончилось - 24.05.2024 Украина.ру

Сходка во Львове: что делала "российская оппозиция" на Украине и чем это закончилось

Политические прозападные маргиналы в изгнании, именующие себя "российской оппозицией", впервые провели свои очередные посиделки не где-нибудь, а в самом сердце украинского национализма – во Львове. Несмотря на зашкаливающую степень угодливости "хороших русских" по отношению к бандеровцам, последние таким гостям оказались не особо рады

2024-05-24T12:57

2024-05-24T12:57

2024-05-24T12:57

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Радикалы и умеренныеДля тех, кто не следит за крысиной возней и межфракционными склоками в стане сбежавших либералов, стоит пояснить, что же сегодня представляет из себя "оппозиция поуехавших" и какими судьбами ее представители очутились на Украине.После начала СВО на Запад из России перебрались остатки активистов и грантоедов, которые сгруппировались вокруг нескольких оппозиционных центров. Они поделились условно на два лагеря: сторонников силовой борьбы и говорунов-ортодоксов, предпочитающих "бороться с режимом" путем форумов, конференций и походов "за печеньками" в американское посольство.Всех их объединяет крайняя русофобия, симпатии к Украине и, плюс-минус, общие источники финансирования.Интересы первой группы активно лоббирует экс-депутат Госдумы Илья Пономарев*, который давно живет в Киеве, работает на СБУ и пытается выдавать себя за куратора всяких российских "партизан", а в реальности террористов и экстремистов, которые воюют в составе ВСУ или же совершают диверсии в РФ.Вторая группа гораздо более яркая и респектабельная по именам, к ней можно причислить олигарха Михаила Ходорковского**, бывшего шахматиста Гарри Каспарова**, экс-премьера Михаила Касьянова**, писателя Виктора Шендеровича**, бизнесмена Евгения Чичваркина** и прочих.Есть еще и третья группировка, которая смыкается вокруг структур "Фонда борьбы с коррупцией",*** но она держится особливо и больше сосредоточена на других темах. Вся эта компания, начиная с 2022 года, организовала множество конгрессов, "антивоенных комитетов", "форумов свободных народов" и прочих сообществ, чья бурная деятельность обычно не выходит за границы организационных вопросов и дележа денег.Особняком на этом фоне стоит Пономарев и продвигаемый им "Легион Свобода России"***, немногочисленная группа коллаборационистов-россиян, которая входит в так называемый Иностранный легион ВСУ.Именно бывший российский депутат и привез своих коллег-оппозиционеров во Львов.Ось Берлин-ЛьвовСудя по всему, львовское собрание готовилось в обстановке строгой секретности, анонсов мероприятия в соцсетях не было. Как выяснится позднее, такие меры оказались не лишними, однако опасения российских ударов или агентов тут ни при чем.Примечательно, что 30 апреля похожее мероприятие под эгидой Ходорковского прошло в Берлине, собравшийся там "антивоенный комитет" разразился никому не нужной, но оттого не менее грозной резолюцией с осуждением действий России на Украине, требованием вывести российские войска и заплатить Киеву компенсации.Во Львов от "берлинцев" в качестве связных пожаловали бывшая экоактивистка Евгения Чирикова** и галерист-нетвойнист Марат Гельман**, которые пробуют играть на обе стороны, то есть залезать, очевидно, в оба финансовых корыта.Вообще, выбор места встречи весьма любопытен. Почему был выбран именно Львов, доподлинно неизвестно. Возможно, на мероприятие в столице Украины не хватило денег, а возможно, беглые оппозиционеры хотели засвидетельствовать свою любовь к бандеровцам прямо посреди их цитадели. При этом не исключена и более прозаическая причина – близость к границе, заезжих россиян можно поскорее засунуть в поезд на обратный путь, чтобы местные "патриоты" не успели продемонстрировать "хорошим русским" все, что они на самом деле про них думают.Так или иначе, представительный состав собрать во Львове Пономареву не удалось. Помимо него, Чириковой и Гельмана, на статус хедлайнеров тянут разве что адвокат Марк Фейгин** и разбавивший это сборище советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.Судя по отрывочным комментариям участников и просочившимся в сеть видеороликам с форума, каких-то прорывов собрание не принесло. Исходя из опубликованной декларации, оппозиционеры сосредоточились над своим любимым занятием – созданием очередной координационной структуры и распределением постов в ней.Не обошлось и без ритуальных заверений в поддержку Украины. Особый упор был сделан на необходимости воевать с российской властью "с оружием в руках". Для этого при форуме создается военно-политический комитет, который будет отвечать за "взаимодействие с добровольческими подразделениями и партизанскими группами, организацию акций сопротивления, содействие рекрутингу, представление сопротивления при переговорах с международными организациями и политиками".Главной партизанкой почему-то выбрали Чирикову, которая вообще очень старалась понравиться и даже облачилась по этому случаю в женскую разновидность вышиванки.Кадровые решения форума вообще отличались какой-то алогичностью. Так, например, одним из ответственных за финансы сделали лютеранского пастора из Сибири Павла Заякина (красть религия не позволит?), а курировать правозащиту поставили Александра Осовцова – философа, депутата Госдумы еще аж первого созыва. Лишь комитет "культурного сопротивления" ожидаемо возглавил Гельман.Силовое крыло оппозиции на львовском форуме олицетворяли представители "трех добровольческих батальонов", как описали их участники встречи. Вероятно, имеются ввиду "Легион Свобода России", праворадикальный "Русский добровольческих корпус"*** и "Сибирский батальон". Об этих группировках читайте в предыдущих материалах издания Украина.ру:"Свободы России" не существует: СМИ вывели на чистую воду украинский "легион" предателейОт Луны до террора: кто скрывается под вывеской "Русского добровольческого корпуса"Сибирский пиар-батальон ВСУ: "коренные народы" и безродные анархистыДискуссия о боевиках занимала особое место в программе форума. Участник мероприятия Сергей Антонов* (называющий себя сопредседателем "освободительного движения Свободная Удмуртия"***) рассказал, что идет обсуждение идеи создания "Армии освобождения России". Вероятно, финансирования от Украины на все эти "легионы свободы" для Пономарева и его подручных стало недостаточно и они захотели создать некую "армию", на которую (то есть по традиции себе в карман) они будет получать деньги из других источников. Главная идея заключается в том, чтобы вынудить Запад выкрутить санкции против обеспеченных россиян на максимум, а потом предложить им снятие ограничений и всепрощение на Западе в обмен на экспроприацию 50% их активов в пользу "Армии освобождения России".Иными словами, оппозиционеры ищут новые возможности разжиться хоть какими-то деньгами, пытаясь впарить своим кураторам все более фантастические и абсурдные проекты. "А где СБУ?"Какого-либо ажиотажа визит российских политических маргиналов во Львов в самой Украине не вызвал, скорее наоборот.Вечером того же дня мэр Андрей Садовой с возмущением написал у себя в соцсетях, что до него дошли слухи о каком-то форуме политиков из России в его городе.Львовский мэр оказался не искушенным в хитросплетениях взаимоотношений внутри российской беглой политической тусовки, поэтому в своем сообщении заявил, что в этом мероприятии якобы участвовали Ходорковский, Каспаров и Шендерович, которые в реальности пытаются дистанцироваться от совсем уж радикальных идей Пономарева и во Львов не явились.С иронией львовский форум прокомментировал депутат Верховной Рады, член фракции "Слуга народа" Максим Бужанский.Буря негодования также поднялась в украинских пабликах. Телеграм-канал "Львівич" отметил, что данный визит состоялся прямо в День героев Украины и провел опрос, как подписчики относятся к этому мероприятию. В итоге лишь 8% проголосовавших выбрали пункт "У нас вольная страна, поэтому мне безразлично". Почти по 30% набрали варианты "А где СБУ?" и "Полный кринж", а больше всего (39%) голосов набрал ответ "Что вообще происходит и как такое возможно?"."Живые россияне в нашем Львове? О боги...", "Просто сюр. Кто вас сюда впустил?", "Почему форум в тихом Львове, а не в Харькове, например?", - вот лишь малая подборка комментариев от украинцев на странице Пономарева. Спасти реноме оппозиционеров попытался начальник Главного управления разведки при Минобороны Украины Кирилл Буданов*. По его словам, подобные мероприятия нужно приветствовать, так как они будто бы приближают крах России.Подбодрить приехавших пытался и Михаил Подоляк, выступивший на форуме, чтобы придать этому собранию хоть какой-то вес. Ничем особым, однако, порадовать собравшихся он не смог.По его словам, россиянам-заукраинцам не стоит обижаться на доминирование антироссийских настроений на Украине – "это нормально".Хорошую мину при плохой игре пыталась демонстрировать Чирикова. "Всем привет из Украины! Я на Форуме российской оппозиции в поддержку Украины . Посмотрите с какой вдохновляющей классной речью выступил Михаил Подоляк!" - написала она у себя в соцсетях.Исходя из вялого интереса киевского режима к проектам Пономарева и компании, украинские власти вряд ли воспринимают эти силы всерьез и не верят, что они когда-либо смогут прийти к власти в РФ: практически нулевое влияние этих политиков внутри России очевидно каждому.Львовский форум его организаторы вряд ли могут занести себе в актив – отсутствие реальных дел и успехов, бесконечная демагогия и бесцельные поездки с одного европейского конгресса на другой могут отвратить от оппозиции последних спонсоров и окончательно отправить всю эту братию на свалку истории.*Включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга**Иностранный агент***Деятельность организации запрещена в РФ

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, россия, украина, львов, оппозиция, форум, михаил подоляк