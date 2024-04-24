"Это неизбежно": эксперт объяснил, почему летом Украина будет бить по Крыму дальнобойными ракетами - 24.04.2024 Украина.ру
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"Это неизбежно": эксперт объяснил, почему летом Украина будет бить по Крыму дальнобойными ракетами
"Это неизбежно": эксперт объяснил, почему летом Украина будет бить по Крыму дальнобойными ракетами - 24.04.2024 Украина.ру
"Это неизбежно": эксперт объяснил, почему летом Украина будет бить по Крыму дальнобойными ракетами
Пока Одесса, Николаев, большая часть Херсонской и часть Запорожской находится под украинской оккупацией, Украина будет пытаться атаковать Крымский полуостров. Нужно быть готовыми к перехвату ракет и уничтожению пусковых установок. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Дмитрий Дробницкий
2024-04-24T05:10
2024-04-24T05:10
новости
крым
украина
дмитрий дробницкий
f-16
николаев
запорожское направление
ракеты
ракетный удар
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После одобрения нового пакета помощи Украине в значительной степени Киеву будут поставлять именно дальнобойные ракетные системы (ATACMS и Taurus). А их по большей части будут использовать как раз против мирных городов: Белгородская область, Крым и так далее, рассказал политолог.Некоторые "успехи" в подводно-воздушном сражении за Крым у объединенного Запада есть, потому что там приходится прятать флот и авиацию. Поэтому попытка нанести летом максимальный урон Крыму будет, добавил американист.Пока Одесса, Николаев, большая часть Херсонской и часть Запорожской находится под украинской оккупацией, ничего из этого радикально предотвратить не удастся. Значит, нужно быть готовыми к перехвату ракет и уничтожению пусковых установок, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрий Дробницкий: США ждет гражданская война, даже если ВСУ летом бросят на Крым F-16 и ATACMS читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240423/1054652135.html
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украина
николаев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, крым, украина, дмитрий дробницкий, f-16, николаев, запорожское направление, ракеты, ракетный удар, atacms, поставки, вооружение
Новости, Крым, Украина, Дмитрий Дробницкий, F-16, Николаев, Запорожское направление, ракеты, ракетный удар, ATACMS, поставки, вооружение

"Это неизбежно": эксперт объяснил, почему летом Украина будет бить по Крыму дальнобойными ракетами

05:10 24.04.2024
 
© faz.net
© faz.net
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Пока Одесса, Николаев, большая часть Херсонской и часть Запорожской находится под украинской оккупацией, Украина будет пытаться атаковать Крымский полуостров. Нужно быть готовыми к перехвату ракет и уничтожению пусковых установок. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Дмитрий Дробницкий
После одобрения нового пакета помощи Украине в значительной степени Киеву будут поставлять именно дальнобойные ракетные системы (ATACMS и Taurus). А их по большей части будут использовать как раз против мирных городов: Белгородская область, Крым и так далее, рассказал политолог.
Некоторые "успехи" в подводно-воздушном сражении за Крым у объединенного Запада есть, потому что там приходится прятать флот и авиацию. Поэтому попытка нанести летом максимальный урон Крыму будет, добавил американист.
"Если раньше на Украине была пиар-шизофреническая реакция на Крымском мосту, то сейчас акцент будет сделан на объектах в глубине Крыма. Надеюсь, к этому готовы. Это неизбежно, потому что, кроме дальнобойных систем, Западу поставить нечего", - отметил Дробницкий.
Пока Одесса, Николаев, большая часть Херсонской и часть Запорожской находится под украинской оккупацией, ничего из этого радикально предотвратить не удастся. Значит, нужно быть готовыми к перехвату ракет и уничтожению пусковых установок, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрий Дробницкий: США ждет гражданская война, даже если ВСУ летом бросят на Крым F-16 и ATACMS читайте на сайте Украина.ру
Алексей Стаценко интервью - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
Вчера, 05:47
Алексей Стаценко: ВСУ встали после нокдауна, но Россия еще устроит им грамотный "Чернигов" с "Полтавой" Пройдет какое-то время, прежде чем финансовая помощь США киевскому режиму освоится производителями и поступит на фронт в виде оружия и боеприпасов. Если мы за этот промежуток времени проведем решительную наступательную операцию, украинский вопрос решится в этом году
 
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Заголовок открываемого материала
05:20Все решит один удар: эксперт о том, почему ВСУ нужно бить в степях, чтоб не ловить ДРГ в лесах Чернигова
05:10"Это неизбежно": эксперт объяснил, почему летом Украина будет бить по Крыму дальнобойными ракетами
05:00Эксперт объяснил, почему ВС РФ нужно "сломать хребет" ВСУ, чтобы закрыть "украинский вопрос" в этом году
04:50ВСУ скажут: "Всё, привет". Военный эксперт раскрыл, как российские ракеты размолотят все мосты на Днепре
04:40Военный эксперт рассказал, насколько хватит "запаса прочности" Украине, пока ВС РФ "грызут оборону" ВСУ
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04:10"Тайна за семью печатями": военный эксперт рассказал, как Украина будет делить американские миллиарды
04:00"У России был полный карт-бланш": военный эксперт раскрыл, почему сложно обмануть врага на поле боя
03:50Полтава гораздо важнее: военный эксперт о том, почему не стоит лезть в "медвежий угол" в Чернигове
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