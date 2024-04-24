"Это неизбежно": эксперт объяснил, почему летом Украина будет бить по Крыму дальнобойными ракетами
© faz.net
© faz.net
Пока Одесса, Николаев, большая часть Херсонской и часть Запорожской находится под украинской оккупацией, Украина будет пытаться атаковать Крымский полуостров. Нужно быть готовыми к перехвату ракет и уничтожению пусковых установок. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Дмитрий Дробницкий
После одобрения нового пакета помощи Украине в значительной степени Киеву будут поставлять именно дальнобойные ракетные системы (ATACMS и Taurus). А их по большей части будут использовать как раз против мирных городов: Белгородская область, Крым и так далее, рассказал политолог.
Некоторые "успехи" в подводно-воздушном сражении за Крым у объединенного Запада есть, потому что там приходится прятать флот и авиацию. Поэтому попытка нанести летом максимальный урон Крыму будет, добавил американист.
"Если раньше на Украине была пиар-шизофреническая реакция на Крымском мосту, то сейчас акцент будет сделан на объектах в глубине Крыма. Надеюсь, к этому готовы. Это неизбежно, потому что, кроме дальнобойных систем, Западу поставить нечего", - отметил Дробницкий.
Пока Одесса, Николаев, большая часть Херсонской и часть Запорожской находится под украинской оккупацией, ничего из этого радикально предотвратить не удастся. Значит, нужно быть готовыми к перехвату ракет и уничтожению пусковых установок, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрий Дробницкий: США ждет гражданская война, даже если ВСУ летом бросят на Крым F-16 и ATACMS читайте на сайте Украина.ру
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