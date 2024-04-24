https://ukraina.ru/20240424/1054681908.html

"Это неизбежно": эксперт объяснил, почему летом Украина будет бить по Крыму дальнобойными ракетами

"Это неизбежно": эксперт объяснил, почему летом Украина будет бить по Крыму дальнобойными ракетами - 24.04.2024 Украина.ру

"Это неизбежно": эксперт объяснил, почему летом Украина будет бить по Крыму дальнобойными ракетами

Пока Одесса, Николаев, большая часть Херсонской и часть Запорожской находится под украинской оккупацией, Украина будет пытаться атаковать Крымский полуостров. Нужно быть готовыми к перехвату ракет и уничтожению пусковых установок. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Дмитрий Дробницкий

2024-04-24T05:10

2024-04-24T05:10

2024-04-24T05:10

новости

крым

украина

дмитрий дробницкий

f-16

николаев

запорожское направление

ракеты

ракетный удар

atacms

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/1c/1053589770_0:61:780:500_1920x0_80_0_0_c5025dcc4997c949feff119598ede0b8.jpg

После одобрения нового пакета помощи Украине в значительной степени Киеву будут поставлять именно дальнобойные ракетные системы (ATACMS и Taurus). А их по большей части будут использовать как раз против мирных городов: Белгородская область, Крым и так далее, рассказал политолог.Некоторые "успехи" в подводно-воздушном сражении за Крым у объединенного Запада есть, потому что там приходится прятать флот и авиацию. Поэтому попытка нанести летом максимальный урон Крыму будет, добавил американист.Пока Одесса, Николаев, большая часть Херсонской и часть Запорожской находится под украинской оккупацией, ничего из этого радикально предотвратить не удастся. Значит, нужно быть готовыми к перехвату ракет и уничтожению пусковых установок, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрий Дробницкий: США ждет гражданская война, даже если ВСУ летом бросят на Крым F-16 и ATACMS читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240423/1054652135.html

крым

украина

николаев

запорожское направление

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, крым, украина, дмитрий дробницкий, f-16, николаев, запорожское направление, ракеты, ракетный удар, atacms, поставки, вооружение