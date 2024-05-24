Венгрия "переопределит" свой статус в НАТО из-за Украины - 24.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240524/1055276006.html
Венгрия "переопределит" свой статус в НАТО из-за Украины
Венгрия "переопределит" свой статус в НАТО из-за Украины - 24.05.2024 Украина.ру
Венгрия "переопределит" свой статус в НАТО из-за Украины
Для того, чтобы отказаться от углубляющейся поддержки Североатлантическим альянсом Украины, Венгрия работает над “переопределением” статуса членства страны в НАТО, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в интервью газете Bloomberg
2024-05-24T19:31
2024-05-24T19:36
новости
украина
венгрия
виктор орбан
нато
брюссель
сво
война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102037/24/1020372460_0:0:2982:1677_1920x0_80_0_0_8555f41b605d66ba07c8641ddf0d60ac.jpg
Венгрия опасается и не хочет быть причастна к "действиям военного блока за пределами территории Альянса", то есть на Украине. Ранее в этот же день премьер Венгрии сообщил, что в штабе НАТО в Брюсселе рабочие группы рассматривают, каким способом Североатлантический альянс может принять участие в конфликте на Украине. Вместе с тем, он констатировал, что Европа готовится к войне.Военный эксперт рассказал в интервью "Украина.ру", что станет для Запада последним предупреждением России и с чего начнется мировая война.
https://ukraina.ru/20240516/1055090189.html
украина
венгрия
брюссель
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102037/24/1020372460_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_08dee5271b52e6e16f8aac4f5f543d4b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, венгрия, виктор орбан, нато, брюссель, сво, война
Новости, Украина, Венгрия, Виктор Орбан, НАТО, Брюссель, СВО, война

Венгрия "переопределит" свой статус в НАТО из-за Украины

19:31 24.05.2024 (обновлено: 19:36 24.05.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Венгрию
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Венгрию - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
Для того, чтобы отказаться от углубляющейся поддержки Североатлантическим альянсом Украины, Венгрия работает над “переопределением” статуса членства страны в НАТО, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в интервью газете Bloomberg
"Венгерские военные чиновники и юристы уже работают над попытками разработать новую концепцию, которая отличала бы страну от других членов Организации Североатлантического договора" – сказано в публикации.
Венгрия опасается и не хочет быть причастна к "действиям военного блока за пределами территории Альянса", то есть на Украине.
Ранее в этот же день премьер Венгрии сообщил, что в штабе НАТО в Брюсселе рабочие группы рассматривают, каким способом Североатлантический альянс может принять участие в конфликте на Украине. Вместе с тем, он констатировал, что Европа готовится к войне.
Военный эксперт рассказал в интервью "Украина.ру", что станет для Запада последним предупреждением России и с чего начнется мировая война.
Продолжаются бои за Мариуполь - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
16 мая, 04:50
"Движение к худому миру": военный политолог о том, ждет ли Россию затяжная война с НАТОЕсли Россия проводит учения с применением ТЯО, это значит, что армия будет готова его применить в случае крайней необходимости. И на Западе хорошо это понимают. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
 
НовостиУкраинаВенгрияВиктор ОрбанНАТОБрюссельСВОвойна
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:48Николай Межевич: У Путина и Лукашенко есть дела поважнее, чем обсуждение нового похода на Киев
19:31Венгрия "переопределит" свой статус в НАТО из-за Украины
19:30Роман Силантьев: Украина стала логовом ваххабитов, которые хотят повторить в России "Крокус Сити"
19:28Сербия надеется на своих палачей. Белград стремится в ЕС, который вешает на него клеймо геноцида
19:13Украинские СМИ пишут об ударе по компоненту российской ядерной безопасности в Краснодарском крае
19:01Выбрали жизнь: за неделю в российский плен сдались 67 солдат ВСУ
18:54Детектив из мира живописи: в Кракове арестовали украинца с картиной XVII века, которую ищет вся Европа
18:37На Украине много желающих возглавить страну с противоположными взглядами – Лукашенко
18:22Переговоры в Минске и вопрос к легитимности Зеленского. Итоги 24 мая на Украине
18:10Путин: легитимность Зеленского закончилась
17:55Лукашенко предложил Путину согласовать условия поставок нефти и газа в Белоруссию
17:33Песков опроверг информацию Reuters о заморозке СВО
17:29На повестке ПВО и боеприпасы: главы Минобороны ЕС обсудят поставки Украине
17:18Журналисты Reuters сообщили о готовности Москвы подписать мирный договор с Киевом
17:10Аресты в Минобороны РФ: взятки, мошенничество и большой ущерб государству
16:32"Вокруг Булгакова": Уильям Буллит и тень Воланда
16:26Янукович прибыл в Белоруссию, где проходят переговоры Путина с Лукашенко - СМИ
16:19Представитель КНР не посетит швейцарский саммит по Украине, отдав предпочтение встрече стран БРИКС
16:16Ростислав Ищенко: ВСУ включили "волчанскую мясорубку", чтобы поставить Россию перед неприятным выбором
16:05"Не хочу нагнетать, но...": депутата Рады напугал визит Путина в Минск
Лента новостейМолния