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Венгрия "переопределит" свой статус в НАТО из-за Украины

Венгрия "переопределит" свой статус в НАТО из-за Украины - 24.05.2024 Украина.ру

Венгрия "переопределит" свой статус в НАТО из-за Украины

Для того, чтобы отказаться от углубляющейся поддержки Североатлантическим альянсом Украины, Венгрия работает над “переопределением” статуса членства страны в НАТО, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в интервью газете Bloomberg

2024-05-24T19:31

2024-05-24T19:31

2024-05-24T19:36

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Венгрия опасается и не хочет быть причастна к "действиям военного блока за пределами территории Альянса", то есть на Украине. Ранее в этот же день премьер Венгрии сообщил, что в штабе НАТО в Брюсселе рабочие группы рассматривают, каким способом Североатлантический альянс может принять участие в конфликте на Украине. Вместе с тем, он констатировал, что Европа готовится к войне.Военный эксперт рассказал в интервью "Украина.ру", что станет для Запада последним предупреждением России и с чего начнется мировая война.

https://ukraina.ru/20240516/1055090189.html

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новости, украина, венгрия, виктор орбан, нато, брюссель, сво, война