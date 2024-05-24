Венгрия "переопределит" свой статус в НАТО из-за Украины
19:31 24.05.2024 (обновлено: 19:36 24.05.2024)
Для того, чтобы отказаться от углубляющейся поддержки Североатлантическим альянсом Украины, Венгрия работает над “переопределением” статуса членства страны в НАТО, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в интервью газете Bloomberg
"Венгерские военные чиновники и юристы уже работают над попытками разработать новую концепцию, которая отличала бы страну от других членов Организации Североатлантического договора" – сказано в публикации.
Венгрия опасается и не хочет быть причастна к "действиям военного блока за пределами территории Альянса", то есть на Украине.
Ранее в этот же день премьер Венгрии сообщил, что в штабе НАТО в Брюсселе рабочие группы рассматривают, каким способом Североатлантический альянс может принять участие в конфликте на Украине. Вместе с тем, он констатировал, что Европа готовится к войне.
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