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"После этого – война": военный эксперт о том, что станет для Запада последним предупреждением России
"После этого – война": военный эксперт о том, что станет для Запада последним предупреждением России - 15.05.2024 Украина.ру
"После этого – война": военный эксперт о том, что станет для Запада последним предупреждением России
Стратегическое ядерное оружие – это боезаряд в 100-200 килотонн или даже в мегатонну. Они размещаются на больших ракетах различного базирования, которые могут преодолеть расстояние в 10 тысяч километров. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
2024-05-15T04:00
2024-05-15T04:00
2024-05-15T04:00
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алексей живов
ядерное оружие
ракеты
учения
война
полигон
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Российские учения – это "предпоследнее китайское предупреждение" с демонстрацией почти самого мощного вооружения в арсенале РФ. Последним предупреждением станет юридическая процедура нацеливания российских ядерных ракет на страны Запада, рассказал обозреватель.Пока что эти учения призваны предупредить союзников Украины в Восточной Европе, что их ожидает, если они решатся ввести контингент. Эти войска будут уничтожены ядерным ударом прямо на границе с Украиной, добавил эксперт.Таким мощным оружием можно нанести удар либо по городу, либо по структуре, которая спровоцирует географическую катастрофу. К примеру, такие ракеты могут быть нацелены на географические разломы, отметил он.Стратегическое оружие еще впереди. Самым плохим признаком того, что человечество движется к ядерной войне, станет возможное проведение полноценных ядерных учений, когда ВС РФ запустят ракету по учебному полигону и произведут ее подрыв, указал волонтер."Это и будет последнее китайское предупреждение. После этого – война. Пока же мы продолжим ядерное маневрирование, чтобы хоть как-то образумить Запад", - подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Живов: Россия дала Западу предпоследний шанс, чтобы решить кровавое уравнение для разгрома ВСУ читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240514/1055055072.html
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новости, запад, россия, украина, алексей живов, ядерное оружие, ракеты, учения, война, полигон, ядерная безопасность, вс рф
Новости, Запад, Россия, Украина, Алексей Живов, Ядерное оружие, ракеты, Учения, война, полигон, ядерная безопасность, ВС РФ
"После этого – война": военный эксперт о том, что станет для Запада последним предупреждением России
Стратегическое ядерное оружие – это боезаряд в 100-200 килотонн или даже в мегатонну. Они размещаются на больших ракетах различного базирования, которые могут преодолеть расстояние в 10 тысяч километров. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
Российские учения – это "предпоследнее китайское предупреждение" с демонстрацией почти самого мощного вооружения в арсенале РФ. Последним предупреждением станет юридическая процедура нацеливания российских ядерных ракет на страны Запада, рассказал обозреватель.
Пока что эти учения призваны предупредить союзников Украины в Восточной Европе, что их ожидает, если они решатся ввести контингент. Эти войска будут уничтожены ядерным ударом прямо на границе с Украиной, добавил эксперт.
"Стратегическое ядерное оружие – это боезаряд в 100-200 килотонн или даже в мегатонну. Стратегические боезаряды размещаются на больших ракетах различного базирования, которые летают через континенты (могут пролететь 10 тысяч километров)", - подчеркнул Живов.
Таким мощным оружием можно нанести удар либо по городу, либо по структуре, которая спровоцирует географическую катастрофу. К примеру, такие ракеты могут быть нацелены на географические разломы, отметил он.
Стратегическое оружие еще впереди. Самым плохим признаком того, что человечество движется к ядерной войне, станет возможное проведение полноценных ядерных учений, когда ВС РФ запустят ракету по учебному полигону и произведут ее подрыв, указал волонтер.
"Это и будет последнее китайское предупреждение. После этого – война. Пока же мы продолжим ядерное маневрирование, чтобы хоть как-то образумить Запад", - подытожил собеседник издания.