Песков опроверг информацию Reuters о заморозке СВО
17:33 24.05.2024 (обновлено: 17:37 24.05.2024)
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкНаграждение победителей VI Всероссийского конкурса "МедиаТЭК" Дмитрий Песков
Российская сторона, как и прежде готова к переговорам для завершения боевых действий на Украине, однако информация о том, что конфликт может быть заморожен не соответствует действительности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Комментируя публикацию газеты Reuters, в которой утверждается, что Кремль якобы готов свернуть боевые действия при условии, что линия фронта останется в актуальном на сегодня положении, Песков сказал, что "это не так".
Кроме этого, пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что передача Киеву новых регионов РФ исключена.
"Песков заявил, что не может быть и речи о передаче четырех областей, которые теперь навсегда вошли в состав России в соответствии с ее собственной Конституцией", — сказал Песков в интервью журналистам Reuters.
Ранее президент России Владимир Путин напомнил о базе для переговоров с Украиной.
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