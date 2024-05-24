Песков опроверг информацию Reuters о заморозке СВО - 24.05.2024 Украина.ру
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Песков опроверг информацию Reuters о заморозке СВО
Песков опроверг информацию Reuters о заморозке СВО - 24.05.2024 Украина.ру
Песков опроверг информацию Reuters о заморозке СВО
Российская сторона, как и прежде готова к переговорам для завершения боевых действий на Украине, однако информация о том, что конфликт может быть заморожен не соответствует действительности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
2024-05-24T17:33
2024-05-24T17:37
новости
дмитрий песков
россия
украина
сво
reuters
спецоперация
переговоры
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Комментируя публикацию газеты Reuters, в которой утверждается, что Кремль якобы готов свернуть боевые действия при условии, что линия фронта останется в актуальном на сегодня положении, Песков сказал, что "это не так". Кроме этого, пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что передача Киеву новых регионов РФ исключена. "Песков заявил, что не может быть и речи о передаче четырех областей, которые теперь навсегда вошли в состав России в соответствии с ее собственной Конституцией", — сказал Песков в интервью журналистам Reuters.Ранее президент России Владимир Путин напомнил о базе для переговоров с Украиной. Почему заморозка конфликта приведет к ликвидации православия на Украине в интервью "Украина.ру" рассказал глава Ассоциации православных экспертов, заведующий отделом Института стран СНГ Кирилл Фролов.
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новости, дмитрий песков, россия, украина, сво, reuters, спецоперация, переговоры
Новости, Дмитрий Песков, Россия, Украина, СВО, Reuters, Спецоперация, переговоры

Песков опроверг информацию Reuters о заморозке СВО

17:33 24.05.2024 (обновлено: 17:37 24.05.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкНаграждение победителей VI Всероссийского конкурса "МедиаТЭК" Дмитрий Песков
Награждение победителей VI Всероссийского конкурса МедиаТЭК Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Российская сторона, как и прежде готова к переговорам для завершения боевых действий на Украине, однако информация о том, что конфликт может быть заморожен не соответствует действительности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Комментируя публикацию газеты Reuters, в которой утверждается, что Кремль якобы готов свернуть боевые действия при условии, что линия фронта останется в актуальном на сегодня положении, Песков сказал, что "это не так".
Кроме этого, пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что передача Киеву новых регионов РФ исключена.

"Песков заявил, что не может быть и речи о передаче четырех областей, которые теперь навсегда вошли в состав России в соответствии с ее собственной Конституцией", — сказал Песков в интервью журналистам Reuters.

Ранее президент России Владимир Путин напомнил о базе для переговоров с Украиной.
Почему заморозка конфликта приведет к ликвидации православия на Украине в интервью "Украина.ру" рассказал глава Ассоциации православных экспертов, заведующий отделом Института стран СНГ Кирилл Фролов.
Владимир Зеленский
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Нелегитимный. Петр Скоробогатый о том, почему на переговорах Украину должен представлять другой человекЗеленский - нелегитимный президент, поэтому на переговорах Украину должен другой человек, который поставит свою подпись под документом. В этом вопросе российская сторона не доверяет не только Украине, но и западным политикам. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
 
НовостиДмитрий ПесковРоссияУкраинаСВОReutersСпецоперацияпереговоры
 
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