Песков опроверг информацию Reuters о заморозке СВО

Нелегитимный. Петр Скоробогатый о том, почему на переговорах Украину должен представлять другой человек

Зеленский - нелегитимный президент, поэтому на переговорах Украину должен другой человек, который поставит свою подпись под документом. В этом вопросе российская сторона не доверяет не только Украине, но и западным политикам. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый