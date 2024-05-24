https://ukraina.ru/20240524/1055271386.html

Журналисты Reuters сообщили о готовности Москвы подписать мирный договор с Киевом

Журналисты Reuters сообщили о готовности Москвы подписать мирный договор с Киевом - 24.05.2024 Украина.ру

Журналисты Reuters сообщили о готовности Москвы подписать мирный договор с Киевом

Российская сторона могла бы свернуть боевые действия при условии, что линия фронта останется в актуальном на сегодня положении, и, напротив, за отказ от таких условий, ВС РФ продолжит развивать наступление, заявили журналистам агентства Reuters несколько источников из РФ, якобы знакомые с дискуссиями на этот счет

2024-05-24T17:18

2024-05-24T17:18

2024-05-24T17:20

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По данным собеседников агентства, российский лидер рассматривает отказ Владимира Зеленского от переговоров с РФ как совершенный под давлением западных союзников. Вместе с тем, пока перспектива диалога на горизонте не проглядывается, российская армия освобождает все больше территорий, которые Москва не вернет Киеву. По информации других российских источников, зимой США отклонили предыдущее предложение Владимира Путина о завершении боевых действий и потому "Россия будет наступать дальше" ровно до тех пор, пока Владимир Зеленский не попросит его остановится, говорится в публикации. "Путин, переизбранный в марте на новый шестилетний срок, предпочел бы использовать нынешний импульс России, чтобы оставить войну позади", – подчеркнул анонимный источника западным журналистам. В планы высшего военного руководства России также не входят боевые действия с НАТО, по этому вопросу никаких планов у Москвы нет, заключил информатор. Ранее в Кремле неоднократно заявляли, что цели спецоперации остаются неизменными. Сохранение сегодняшних границ на линии фронта – не единственное условие на которое должен пойти Киев, договариваясь о мире с Москвой, сообщил в интервью "Украина.ру" эксперт.

https://ukraina.ru/20240517/1055128142.html

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