https://ukraina.ru/20240524/1055271386.html
Журналисты Reuters сообщили о готовности Москвы подписать мирный договор с Киевом
Журналисты Reuters сообщили о готовности Москвы подписать мирный договор с Киевом - 24.05.2024 Украина.ру
Журналисты Reuters сообщили о готовности Москвы подписать мирный договор с Киевом
Российская сторона могла бы свернуть боевые действия при условии, что линия фронта останется в актуальном на сегодня положении, и, напротив, за отказ от таких условий, ВС РФ продолжит развивать наступление, заявили журналистам агентства Reuters несколько источников из РФ, якобы знакомые с дискуссиями на этот счет
2024-05-24T17:18
2024-05-24T17:18
2024-05-24T17:20
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По данным собеседников агентства, российский лидер рассматривает отказ Владимира Зеленского от переговоров с РФ как совершенный под давлением западных союзников. Вместе с тем, пока перспектива диалога на горизонте не проглядывается, российская армия освобождает все больше территорий, которые Москва не вернет Киеву. По информации других российских источников, зимой США отклонили предыдущее предложение Владимира Путина о завершении боевых действий и потому "Россия будет наступать дальше" ровно до тех пор, пока Владимир Зеленский не попросит его остановится, говорится в публикации. "Путин, переизбранный в марте на новый шестилетний срок, предпочел бы использовать нынешний импульс России, чтобы оставить войну позади", – подчеркнул анонимный источника западным журналистам. В планы высшего военного руководства России также не входят боевые действия с НАТО, по этому вопросу никаких планов у Москвы нет, заключил информатор. Ранее в Кремле неоднократно заявляли, что цели спецоперации остаются неизменными. Сохранение сегодняшних границ на линии фронта – не единственное условие на которое должен пойти Киев, договариваясь о мире с Москвой, сообщил в интервью "Украина.ру" эксперт.
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Журналисты Reuters сообщили о готовности Москвы подписать мирный договор с Киевом
17:18 24.05.2024 (обновлено: 17:20 24.05.2024)
Российская сторона могла бы свернуть боевые действия при условии, что линия фронта останется в актуальном на сегодня положении, и, напротив, за отказ от таких условий, ВС РФ продолжит развивать наступление, заявили журналистам агентства Reuters несколько источников из РФ, якобы знакомые с дискуссиями на этот счет
"Президент России Владимир Путин готов остановить войну на Украине путем переговоров о прекращении огня, признающем текущие линии фронта, сообщили Рейтер четыре российских источника, заявив, что он готов продолжать борьбу, если Киев и Запад не отреагируют", – сказано в публикации.
По данным собеседников агентства
, российский лидер рассматривает отказ Владимира Зеленского от переговоров с РФ как совершенный под давлением западных союзников. Вместе с тем, пока перспектива диалога на горизонте не проглядывается, российская армия освобождает все больше территорий, которые Москва не вернет Киеву.
"Замораживание конфликта на нынешних линиях оставило бы Россию во владении значительными частями четырех украинских регионов, которые она официально включила в состав России в сентябре 2022 года", – дополнил автор статьи.
По информации других российских источников, зимой США отклонили предыдущее предложение Владимира Путина о завершении боевых действий и потому "Россия будет наступать дальше" ровно до тех пор, пока Владимир Зеленский не попросит его остановится, говорится в публикации.
"Путин, переизбранный в марте на новый шестилетний срок, предпочел бы использовать нынешний импульс России, чтобы оставить войну позади", – подчеркнул анонимный источника западным журналистам.
В планы высшего военного руководства России также не входят боевые действия с НАТО, по этому вопросу никаких планов у Москвы нет, заключил информатор.
Ранее в Кремле неоднократно заявляли, что цели спецоперации остаются неизменными.
Сохранение сегодняшних границ на линии фронта – не единственное условие на которое должен пойти Киев, договариваясь о мире с Москвой, сообщил
в интервью "Украина.ру" эксперт.