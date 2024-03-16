Эксперт рассказал, как заморозка конфликта повлияет на судьбу Русской церкви - 16.03.2024 Украина.ру
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Эксперт рассказал, как заморозка конфликта повлияет на судьбу Русской церкви
Эксперт рассказал, как заморозка конфликта повлияет на судьбу Русской церкви - 16.03.2024 Украина.ру
Эксперт рассказал, как заморозка конфликта повлияет на судьбу Русской церкви
Заморозка конфликта на Украине приведёт к уничтожению Православия на Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава Ассоциации православных экспертов, заведующий отделом Института стран СНГ Кирилл Фролов
2024-03-16T08:35
2024-03-16T08:35
новости
украина
россия
запад
владимир зеленский
франциск (хорхе марио бергольо)
владимир путин
упц
церковь
рпц
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Президент Украины Владимир Зеленский накануне уничижительно высказался в отношении папы римского Франциска из-за его слов, что Украине нужно иметь смелость поднять белый флаг и вести переговоры. Призыв епископа Римско-католической церкви Зеленский назвал "виртуальным посредничеством".Эксперт подчеркнул, что новые "лжемиротворческие манифесты" совпали с известными заявлениями папы римского о переговорах в связи с истечением срока полномочий Зеленского.Президент России Владимир Путин в интервью генеральному директору Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву очень четко назвал это "морковками", которые Запад вешает, чтобы заманить Россию на переговоры на своих условиях.Глава Ассоциации православных экспертов отметил, что сторонники заморозки конфликта на Украине утверждают, что папа римский Франциск является представителем "здоровых сил" Запада, однако это миф.Такой компромисс, по словам эксперта, принесёт поражение России, а следовательно и Русской церкви. А закон о ликвидации УПЦ будет принят в ближайшее время."Папа как иезуит высказался двусмысленно. Его слова можно интерпретировать и так, что проигрывающей стороной является отнюдь не Украина. И тогда его предложение носит антироссийский характер", - резюмировал он.Полностью читайте интервью Кирилл Фролов о мифах Папы Римского и о том, почему Трампу сейчас выгоден разгром ВСУ и поддержка УПЦ на нашем сайте.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, запад, владимир зеленский, франциск (хорхе марио бергольо), владимир путин, упц, церковь, рпц, папа римский
Новости, Украина, Россия, Запад, Владимир Зеленский, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Владимир Путин, УПЦ, Церковь, РПЦ, Папа Римский

Эксперт рассказал, как заморозка конфликта повлияет на судьбу Русской церкви

08:35 16.03.2024
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриаршее служение в Прощеное воскресенье
Патриаршее служение в Прощеное воскресенье - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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Заморозка конфликта на Украине приведёт к уничтожению Православия на Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава Ассоциации православных экспертов, заведующий отделом Института стран СНГ Кирилл Фролов
Президент Украины Владимир Зеленский накануне уничижительно высказался в отношении папы римского Франциска из-за его слов, что Украине нужно иметь смелость поднять белый флаг и вести переговоры. Призыв епископа Римско-католической церкви Зеленский назвал "виртуальным посредничеством".
Эксперт подчеркнул, что новые "лжемиротворческие манифесты" совпали с известными заявлениями папы римского о переговорах в связи с истечением срока полномочий Зеленского.
Президент России Владимир Путин в интервью генеральному директору Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву очень четко назвал это "морковками", которые Запад вешает, чтобы заманить Россию на переговоры на своих условиях.
"Истечение срока президентства Зеленского является поводом не к похабному миру с ликвидаторами Православия, а к окончательному закрытию онтологически русофобского и антиправославного проекта "Украина"", - заявил Фролов.
Глава Ассоциации православных экспертов отметил, что сторонники заморозки конфликта на Украине утверждают, что папа римский Франциск является представителем "здоровых сил" Запада, однако это миф.
Такой компромисс, по словам эксперта, принесёт поражение России, а следовательно и Русской церкви. А закон о ликвидации УПЦ будет принят в ближайшее время.
"Папа как иезуит высказался двусмысленно. Его слова можно интерпретировать и так, что проигрывающей стороной является отнюдь не Украина. И тогда его предложение носит антироссийский характер", - резюмировал он.
Полностью читайте интервью Кирилл Фролов о мифах Папы Римского и о том, почему Трампу сейчас выгоден разгром ВСУ и поддержка УПЦ на нашем сайте.
Кирилл Фролов интервью
14 марта, 06:20
Кирилл Фролов о мифах Папы Римского и о том, почему Трампу сейчас выгоден разгром ВСУ и поддержка УПЦНе стоит слушать фан-клуб Папы Римского и надеяться на блеф СБУ в отношении задержанных православных журналистов и киевского священника, которым грозит пожизненное заключение в тюрьме.
 
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