Блинкен и Джонсон поддержали расширение географии украинских ударов - 22.05.2024 Украина.ру
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Блинкен и Джонсон поддержали расширение географии украинских ударов
Блинкен и Джонсон поддержали расширение географии украинских ударов - 22.05.2024 Украина.ру
Блинкен и Джонсон поддержали расширение географии украинских ударов
Госсекретарь США Энтони Блинкен, ровно как и Спикер Палаты представителей американского Конгресса Майк Джонсон, заявил, что Киев будет самостоятельно решать, наносить ли украинской армии удары в российский тыл
2024-05-22T22:28
2024-05-22T22:31
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Блинкен, комментируя вероятность снятия ограничений на применение Киевом оружия США, сообщил, что Вашингтон якобы не занимается "обеспечением поддержки атак за пределами Украины". В свою очередь спикер Палаты представителей США Майк Джонсон поддержал идею позволить Украине использовать американское оружие для ударов по территории России, чтобы "дать отпор". Накануне группа конгрессменов, членов Постоянного комитета Палаты представителей США по вопросам разведки обратилась к шефу Пентагона Ллойду Остину с требованием разрешить ВСУ наносить удары американским оружием по военным целям на территории России. Прежде Владимир Зеленский сообщал, что Киев ведет переговоры с международными партнерами по использованию их оружия для нанесения ударов по российской военной технике на границе и вглубь территории РФ. В Пентагоне эту идею не оценили.
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новости, сша, киев, россия, борис джонсон, энтони блинкен, ллойд остин, пентагон, вооруженные силы украины, сво
Новости, США, Киев, Россия, Борис Джонсон, Энтони Блинкен, Ллойд Остин, Пентагон, Вооруженные силы Украины, СВО

Блинкен и Джонсон поддержали расширение географии украинских ударов

22:28 22.05.2024 (обновлено: 22:31 22.05.2024)
 
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Госсекретарь США Энтони Блинкен, ровно как и Спикер Палаты представителей американского Конгресса Майк Джонсон, заявил, что Киев будет самостоятельно решать, наносить ли украинской армии удары в российский тыл
Блинкен, комментируя вероятность снятия ограничений на применение Киевом оружия США, сообщил, что Вашингтон якобы не занимается "обеспечением поддержки атак за пределами Украины".
"Украина должна будет принять собственные решения и примет их", — добавил он.
В свою очередь спикер Палаты представителей США Майк Джонсон поддержал идею позволить Украине использовать американское оружие для ударов по территории России, чтобы "дать отпор".
"Я думаю, нужно позволить Украине вести войну так, как они считают нужным. Они должны уметь дать отпор. Мы пытаемся микроуправлять усилиями, это не хорошая политика для нас", – сказал он в интервью журналистам.
Накануне группа конгрессменов, членов Постоянного комитета Палаты представителей США по вопросам разведки обратилась к шефу Пентагона Ллойду Остину с требованием разрешить ВСУ наносить удары американским оружием по военным целям на территории России.
Прежде Владимир Зеленский сообщал, что Киев ведет переговоры с международными партнерами по использованию их оружия для нанесения ударов по российской военной технике на границе и вглубь территории РФ. В Пентагоне эту идею не оценили.
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Заголовок открываемого материала
22:56Зеленский будет склонять НАТО к уничтожению ракет РФ над Украиной - Politico
22:28Блинкен и Джонсон поддержали расширение географии украинских ударов
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