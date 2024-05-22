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Вред от закона о мобилизации, атаки и провалы ВСУ, критика Сырского. Главное на Украине на 13:00 22 мая

Вред от закона о мобилизации, атаки и провалы ВСУ, критика Сырского. Главное на Украине на 13:00 22 мая - 22.05.2024 Украина.ру

Вред от закона о мобилизации, атаки и провалы ВСУ, критика Сырского. Главное на Украине на 13:00 22 мая

Украина.ру, 22.05.2024

2024-05-22T13:00

2024-05-22T13:00

2024-05-22T13:10

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Разумков раскритиковал закон о мобилизации на Украине, который "не принес ВСУ ничего хорошего". ВС РФ ударили по порту Очакова, откуда готовилась атака на Кинбурнскую косу, и создали сложную ситуацию для ВСУ в Часовом Яре. Критиковавшая Залужного нардеп недовольна новым командованием ВСУДепутат Верховной Рады Дмитрий Разумков в своем телеграм-канале раскритиковал закон об ужесточении мобилизации на Украине.По его словам, он не принес армии ничего хорошего, только забрал надежду на демобилизацию и ротацию."Но этот закон уничтожает рабочие места, разрушает бизнес и подрывает экономику. Из-за него люди увольняются с работы, переписывают свое имущество, снимают деньги со счетов", - написал Разумков.Также он раскритиковал идею бронирования от армии в зависимости от суммы уплаты налогов в бюджет. По его словам, это делается для "своих" владельцев предприятий, наблюдательных советов, иностранных компаний, а не для простых граждан, работающих в ключевых отраслях экономики.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу на прошлой неделе. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны.Кроме прочего, как сообщил 22 мая депутат Верховной Рады Ярослав Железняк, парламент Украины принял законопроект о введении начальной общевойсковой подготовки вместо допризывной.По его словам, он предлагает введение начальной общевойсковой подготовки в учреждениях общего среднего, профессионально-технического, высшего образования "путем преподавания учебного предмета "Защита Украины" и осуществления мероприятий, направленных на военно-патриотическое воспитание".Запад, не жалея украинцев, призывает увеличивать набор новобранцев. Так, бывший сотрудник национального совета по разведке США Эрик Чиарамелла написал в журнале Foreign Affairs, что, по мнению военных экспертов, украинской армии нужно утроить прием новобранцев, чтобы поддерживать оборонительные операции на текущем уровне.Отмечается, что Киев попросил партнеров по НАТО помочь обучать новобранцев на территории Украины. Большая часть стран ответили отказом на эту просьбу, однако, считает Чиарамелла, плачевное положение Киева может вынудить некоторых из них поменять свою точку зрения.Атаки и провалы ВСУНа всей территории Украины с утра в среду объявили воздушную тревогу.По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, с 08:11 сигнал зазвучал в Харьковской области, через час тревогу объявили в Черкасской, Днепропетровской, Житомирской, Черновицкой, Киевской, Закарпатской, Винницкой, Полтавской, Черниговской областях. Чуть позже она была объявлена на всей территории Украины.Украинские СМИ информировали о взрывах в Харькове.Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что ВС РФ нанесли удар беспилотником по военному порту города Очаков в Николаевской области."Очаков Николаевской области ночью 22 мая получил серию прилетов по военным объектам. В основном, все военные объекты расположены на побережье, куда гражданским вход запрещен. Ночью было два удара с помощью БПЛА. Известно, что две "Герани" сбили, а вот третья легла в военный порт города Очаков", - сказал подпольщик.По его данным, на днях туда завезли различные плавсредства - от катеров до водных мотоциклов.Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* признал, что вЧасовом Яре сложилась сложная ситуация для Вооруженных сил Украины."Часов Яр. Ситуация сложная", — написал парламентарий в телеграм-канале.На основании каких фактов он дал подобную оценку, не уточняется. При этом 22 мая телеграм-канал "Deep State" сообщил о продвижении российских войск на восточных окраинах Часова Яра.Несмотря на незавидное положение, ВСУ не оставляют попыток атаковать российские территории.Так, киевский режим попытался совершить террористические атаки, однако российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотника и четыре противорадиолокационные ракеты HARM над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в результате погиб человек."В Борисовском районе сработала наша система ПВО - сбито несколько воздушных целей на подлете к селу Беленькое. К большому горю, один мирный житель погиб - у мужчины были множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью… Также в селе есть один пострадавший", - написал Гладков в телеграм-канале.Губернатор уточнил, что пострадавшего доставляют в городскую больницу №2 города Белгорода. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. По словам главы области, в селе Беленькое различные повреждения выявлены на территории четырех частных жилых домовладений, трех производственных площадок, одна из которых нерабочая. Осколками повреждено четыре легковых автомобиля и линия электропередачи."На местах работают все оперативные и аварийные службы. Подворовой обход территории продолжается - информация по повреждениям уточняется", - добавил Гладков.Борисовский район Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины. Протяженность украинской границы с Борисовским районом составляет около 18 километров.Также украинские войска сбросили с беспилотника боеприпасы на Петровский район Донецка, количество не уточняется, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Кроме того, ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Никитовский район Горловки. О последствиях на данный момент не сообщается.Также националисты обстреляли Петровский район Донецка кассетными боеприпасами, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.10 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - указали в предствительстве.В 11.00 ВСУ выпустили еще три снаряда калибром 155 миллиметров по этому же району.Критика главкома ВСУКритиковавшая бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного депутат украинского парламента Марьяна Безуглая заявила, что после смены командования украинскими войсками ничего не поменялось."О "ничего не изменилось" и генеральские касты. Что ж, Сырский, главнокомандующий ВС Украины, не отреагировал на мои непубличные обращения и в очередной раз проигнорировал критические проблемы. Я честно пыталась работать с ним несколько месяцев, страдая от увиденного все больше", - написала Безуглая в своем телеграм-канале.По ее словам, назначенные в феврале командующие ВСУ – "генеральская фракция, которая прямо сейчас уничтожает шансы на перемены и победу".Она утверждает, что с назначением Анатолия Багрилевича начальником генштаба бюрократия увеличилась вдвое. Командующий сухопутными войсками Александр Павлюк, по словам Безуглой, имитирует бурную деятельность, при этом подготовки людей перед отправкой на фронт почти нет.По ее убеждению, ни 2014 год, когда начался конфликт в Донбассе, ни 2022 год, когда РФ начала спецоперацию, не привели к перестройке штабов ВСУ. Опасается, что, если в этом году это тоже не удастся сделать, наступит конец."Что делать? Добиваться, чтобы эти все касты ушли и уже никогда не принимали ключевые решения. Вырвать из их лапок ВСУ. Дальше только новое поколение… ВСУ не может оставаться кривым зеркалом", - добавила Безуглая.Ранее Безуглая заявляла, что Залужный и весь генералитет ВСУ должны понести наказание за то, что не имеют плана продолжения боевых действий и за провал контрнаступления в 2023 году. Она настаивала, что "такое руководство должно уйти".Владимир Зеленский 8 февраля подписал указ о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного. Ранее Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ.Ведущие западные СМИ подчеркивали, что Сырского рассматривают как близкого сторонника Зеленского, однако в войсках его не любят за большие потери, называя "мясником" и "генералом 200". Новым начальником генштаба ВСУ вместо Сергея Шапталы Зеленский назначил Анатолия Баргилевича. Сухопутные войска вместо Сырского возглавил Павлюк.Журнал Foreign Affairs пишет, что военные чиновники в Киеве советуют гражданам Украины приготовиться к территориальным потерям в ближайшие месяцы.По мнению бывшего чиновника национального совета по разведке США Эрика Чиарамеллы, дополнительная военная помощь США и мобилизация лишь облегчат положение, поскольку серьезная проблема заключается в отсутствии четкой стратегии по борьбе с "долгосрочной угрозой, которую Россия представляет для Украины".* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, спецоперация, сво, александр сырский, украина, россия, киев, марьяна безуглая, дмитрий разумков, верховная рада, рада, всу, вс рф, критика, мобилизация, бизнес