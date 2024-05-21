https://ukraina.ru/20240521/1055188765.html

В госдепе указали МУС, кого следует преследовать вместо Израиля – Россию

В госдепе указали МУС, кого следует преследовать вместо Израиля – Россию - 21.05.2024 Украина.ру

В госдепе указали МУС, кого следует преследовать вместо Израиля – Россию

Официальный представитель госдепа Мэттью Миллер заявил, что Международному уголовному суду необходимо преследовать Россию, а не Израиль, хотя обе страны не являются членами МУС, передает РИА Новости

2024-05-21T00:03

2024-05-21T00:03

2024-05-21T00:04

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Так, Миллер напомнил, что юрисдикция МУС распространяется только на случаи, когда одна из сторон конфликта является членом инстанции. В случае с Израилем и Палестиной ни на одну из сторон она не распространяется, однако, по мнению госдепа, в ситуации с украинским конфликтом - Киев признает юрисдикцию суда. По словам спикера госдепа, Израиль говорит о готовности сотрудничать с инстанцией, что делает ситуации "фундаментально различными", тогда как Россия якобы отказалась от сотрудничества в рамках расследования. Он добавил, что в Израиле якобы и так есть механизмы, в рамках которых можно привлечь ответственных за нарушения гуманитарного права. На просьбу уточнить, какие действия властей Израиля, изначально отвергавшего попытки МУС провести свое расследование, заставляют Вашингтон думать о готовности страны сотрудничать с инстанцией, Миллер заявил, что "в расписании была поездка прокурора". "Если бы он съездил туда, обстоятельства могли быть другими", - сказал Миллер.Ранее в этот же день прокурор МУС обвинил премьер-министра Израиля Нетаньяху и лидера палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара в преступлениях против человечности в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. Международный уголовный суд добивается ордеров израильских лидеров. Такие планы в Белом доме назвали возмутительной угрозой.

https://ukraina.ru/20240520/1055182458.html

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новости, израиль, россия, палестина, биньямин нетаньяху, международный уголовный суд (мус), ближний восток, сво, война, спецоперация