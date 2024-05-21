В госдепе указали МУС, кого следует преследовать вместо Израиля – Россию - 21.05.2024 Украина.ру
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В госдепе указали МУС, кого следует преследовать вместо Израиля – Россию
В госдепе указали МУС, кого следует преследовать вместо Израиля – Россию - 21.05.2024 Украина.ру
В госдепе указали МУС, кого следует преследовать вместо Израиля – Россию
Официальный представитель госдепа Мэттью Миллер заявил, что Международному уголовному суду необходимо преследовать Россию, а не Израиль, хотя обе страны не являются членами МУС, передает РИА Новости
2024-05-21T00:03
2024-05-21T00:04
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палестина
биньямин нетаньяху
международный уголовный суд (мус)
ближний восток
сво
война
спецоперация
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Так, Миллер напомнил, что юрисдикция МУС распространяется только на случаи, когда одна из сторон конфликта является членом инстанции. В случае с Израилем и Палестиной ни на одну из сторон она не распространяется, однако, по мнению госдепа, в ситуации с украинским конфликтом - Киев признает юрисдикцию суда. По словам спикера госдепа, Израиль говорит о готовности сотрудничать с инстанцией, что делает ситуации "фундаментально различными", тогда как Россия якобы отказалась от сотрудничества в рамках расследования. Он добавил, что в Израиле якобы и так есть механизмы, в рамках которых можно привлечь ответственных за нарушения гуманитарного права. На просьбу уточнить, какие действия властей Израиля, изначально отвергавшего попытки МУС провести свое расследование, заставляют Вашингтон думать о готовности страны сотрудничать с инстанцией, Миллер заявил, что "в расписании была поездка прокурора". "Если бы он съездил туда, обстоятельства могли быть другими", - сказал Миллер.Ранее в этот же день прокурор МУС обвинил премьер-министра Израиля Нетаньяху и лидера палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара в преступлениях против человечности в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. Международный уголовный суд добивается ордеров израильских лидеров. Такие планы в Белом доме назвали возмутительной угрозой.
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новости, израиль, россия, палестина, биньямин нетаньяху, международный уголовный суд (мус), ближний восток, сво, война, спецоперация
Новости, Израиль, Россия, Палестина, Биньямин Нетаньяху, Международный уголовный суд (МУС), Ближний Восток, СВО, война, Спецоперация

В госдепе указали МУС, кого следует преследовать вместо Израиля – Россию

00:03 21.05.2024 (обновлено: 00:04 21.05.2024)
 
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Здание Госдепа США
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Официальный представитель госдепа Мэттью Миллер заявил, что Международному уголовному суду необходимо преследовать Россию, а не Израиль, хотя обе страны не являются членами МУС, передает РИА Новости
Так, Миллер напомнил, что юрисдикция МУС распространяется только на случаи, когда одна из сторон конфликта является членом инстанции. В случае с Израилем и Палестиной ни на одну из сторон она не распространяется, однако, по мнению госдепа, в ситуации с украинским конфликтом - Киев признает юрисдикцию суда.
По словам спикера госдепа, Израиль говорит о готовности сотрудничать с инстанцией, что делает ситуации "фундаментально различными", тогда как Россия якобы отказалась от сотрудничества в рамках расследования.
Он добавил, что в Израиле якобы и так есть механизмы, в рамках которых можно привлечь ответственных за нарушения гуманитарного права. На просьбу уточнить, какие действия властей Израиля, изначально отвергавшего попытки МУС провести свое расследование, заставляют Вашингтон думать о готовности страны сотрудничать с инстанцией, Миллер заявил, что "в расписании была поездка прокурора".

"Если бы он съездил туда, обстоятельства могли быть другими", - сказал Миллер.

Ранее в этот же день прокурор МУС обвинил премьер-министра Израиля Нетаньяху и лидера палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара в преступлениях против человечности в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. Международный уголовный суд добивается ордеров израильских лидеров. Такие планы в Белом доме назвали возмутительной угрозой.
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Заголовок открываемого материала
00:03В госдепе указали МУС, кого следует преследовать вместо Израиля – Россию
23:47Нидерланды пообещали передать ВСУ устаревшие БМП
23:24Харьковчанина посадят на 8 лет за помощь уклонистам
23:05В Польше 9 человек обвинили в диверсиях по заказу РФ
22:40Возмутительной угрозой в Белом доме назвали планы МУС по выдаче ордера на арест Нетаньяху
22:11Испания, Румыния и еще 5 стран будут поставлять ВСУ технику в рамках немецкой инициативы по усилению ПВО
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