США дали Киеву новый пакет не для победы - Скоробогатый - 21.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240521/1055167007.html
США дали Киеву новый пакет не для победы - Скоробогатый
США дали Киеву новый пакет не для победы - Скоробогатый - 21.05.2024 Украина.ру
США дали Киеву новый пакет не для победы - Скоробогатый
Владимир Зеленский до сих пор мечтает, например, о выходе на границы 1991 года, и на Банковой надеются, на то, что выборы президента США осенью этого года смогут изменить ситуацию в их пользу, однако американская помощь Киеву "откалибрована" под другое
2024-05-21T04:31
2024-05-21T04:31
новости
сша
киев
украина
военная помощь
пётр скоробогатый
победа
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0a/1055002770_0:62:1081:670_1920x0_80_0_0_e3c7d1ab2930ef2ce92256bd3d2516de.jpg.webp
Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый.Он добавил, что в Киеве мечтают развернуть ситуацию в свою пользу в 2025-26 годах, когда получат необходимые ресурсы, однако это будет зависеть от политической конъюнктуры в США, а значит "загадывать на этот период бессмысленно".Тем временем российские силы работают по принципу буферной зоны, выманивая противника на более плотный боевой контакт, отметил Скоробогатый. Что из этого получится, можно прочитать в его интервью Россия "слегка" поколотит ВСУ возле Сум, а потом будет трудиться и ждать ноября.Ранее президент США Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину. От общего американского пирога Киеву выделен 61 миллиард долларов. Правда львиная доля этой суммы фактически пойдет на развитие ВПК США.Этот факт абсолютно открыто на днях подтвердил госсекретарь Энтони Блинкен, сказав, что "Новые деньги, которые мы инвестируем, практически все они остаются в США: в нашей индустриальной базе, обеспечивая хорошие рабочие места в Штатах, но так мы можем и помогать Украине".А британское издание The Economist выпустило статью, в которой говорилось о том, что новый пакет американской помощи не поможет Киеву вернуть потерянные ранее территории.Авторы статьи также констатировали, что самой реалистичной надеждой для Украины теперь будет продолжительная патовая ситуация на поле боя.The Economist: американские деньги Киеву не помогутСразу после того, как группировка войск "Север" начала активные боевые действия на Харьковском направлении, координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сделал вид, что все именно так и планировалось. А именно, он сказал, что "Россия, вполне возможно, совершит дальнейшие продвижения в ближайшие недели. Но мы не ожидаем каких-либо серьезных прорывов, и со временем приток американской помощи позволит Украине противостоять этим атакам в течение 2024 года".Продвижение ВС РФ на Харьковском направлении продолжается. В субботу, 11 мая подразделения группировки войск "Север" освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечье. День спустя российские силы денацифицировали также Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Во вторник, 14 мая, был освобожден населенный пункт Бугроватка.В среду, 15 мая, Минобороны РФ сообщило о том, что подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области, а также денацифицировали село Работино на линии фронта в Запорожской области.Эксперты отмечают, что взятие последнего открывает дорогу на Новоданиловку и перечеркивает одно из немногих летних достижений ВСУ прошлого лета - выступ Работино-Вербовое.Репортер ВГТРК Андрей Руденко отметил, что враг стягивает на Харьковское направление крупные силы для того, чтобы удержать продвижение российских сил, и это даже на руку ВС РФ."У Киева нехватка профессиональных военных и в бой кидают еще вчерашних гражданских. Поэтому попытка закидать фронт "однодневками" никакого смысла не несет, конечно, если задача не стоит уничтожить свой народ под ноль. Фюреру нужно сужать линию обороны, но для этого нужно отходить вглубь страны. Как ни крути, но нам на руку такая ситуация. Перекидывая украинских военных на харьковское направление, Киев ослабляет другие участки фронта. Теперь все зависит от наших резервов. Но то, что враг вымотан - 100%. В такой ситуации, нужно добивать!" - написал Руденко в своем Телеграм-канале.
https://ukraina.ru/20240519/1055140936.html
https://ukraina.ru/20240511/1055008614.html
сша
киев
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0a/1055002770_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_a3efe83ebeaa0a78ab20ad24c28dc3ff.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, киев, украина, военная помощь, пётр скоробогатый, победа, россия
Новости, США, Киев, Украина, военная помощь, Пётр Скоробогатый, победа, Россия

США дали Киеву новый пакет не для победы - Скоробогатый

04:31 21.05.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУвоеннослужащий ВСУ
военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Читать в
Владимир Зеленский до сих пор мечтает, например, о выходе на границы 1991 года, и на Банковой надеются, на то, что выборы президента США осенью этого года смогут изменить ситуацию в их пользу, однако американская помощь Киеву "откалибрована" под другое
Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый.
"Пакет военной помощи, который дали Украине и американцы, и европейцы, довольно плотный, чтобы держать линию обороны, но недостаточен для грандиозных наступлений, о которых грезит Зеленский.Не вернет Киев с нынешним набором американского оружия эти территории. Они уже российские. Это принципиальный момент, который позволяет говорить Владимиру Путину, что мы готовы к переговорам, а украинцы – нет", - заявил Скоробогатый.
Он добавил, что в Киеве мечтают развернуть ситуацию в свою пользу в 2025-26 годах, когда получат необходимые ресурсы, однако это будет зависеть от политической конъюнктуры в США, а значит "загадывать на этот период бессмысленно".
Тем временем российские силы работают по принципу буферной зоны, выманивая противника на более плотный боевой контакт, отметил Скоробогатый. Что из этого получится, можно прочитать в его интервью Россия "слегка" поколотит ВСУ возле Сум, а потом будет трудиться и ждать ноября.
- РИА Новости, 1920, 19.05.2024
19 мая, 06:40
Адекватно оценивать: что пишут американские политологи, когда Байден не видитВ узком профессиональном кругу американские эксперты позволяют себе адекватно оценивать украинскую ситуацию, на время забывая о пропаганде. И доказательство тому - свежая статья в Foreign Policy под авторством именитых политологов из США Эммы Эшфорд, Джошуа Шифринсон и Стивена Вертхайма
Ранее президент США Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину. От общего американского пирога Киеву выделен 61 миллиард долларов. Правда львиная доля этой суммы фактически пойдет на развитие ВПК США.
Этот факт абсолютно открыто на днях подтвердил госсекретарь Энтони Блинкен, сказав, что "Новые деньги, которые мы инвестируем, практически все они остаются в США: в нашей индустриальной базе, обеспечивая хорошие рабочие места в Штатах, но так мы можем и помогать Украине".
А британское издание The Economist выпустило статью, в которой говорилось о том, что новый пакет американской помощи не поможет Киеву вернуть потерянные ранее территории.
Авторы статьи также констатировали, что самой реалистичной надеждой для Украины теперь будет продолжительная патовая ситуация на поле боя.
The Economist: американские деньги Киеву не помогут
Сразу после того, как группировка войск "Север" начала активные боевые действия на Харьковском направлении, координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сделал вид, что все именно так и планировалось. А именно, он сказал, что "Россия, вполне возможно, совершит дальнейшие продвижения в ближайшие недели. Но мы не ожидаем каких-либо серьезных прорывов, и со временем приток американской помощи позволит Украине противостоять этим атакам в течение 2024 года".
Представитель Пентагона Джон Кирби выступает на брифинге для СМИ в Пентагоне в понедельник, 14 февраля 2022 г., в Вашингтоне. - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
11 мая, 09:16
Возьмут или не возьмут? Стало известно, что началось в США, когда они узнали, что Россия пошла на ХарьковАмерика давно ожидала начало российского наступления на Харьковском направлении. Теперь оно стартовало. Вашингтон тесно координировал свои действия с Киевом, чтобы помочь ему подготовиться к этому
Продвижение ВС РФ на Харьковском направлении продолжается. В субботу, 11 мая подразделения группировки войск "Север" освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечье. День спустя российские силы денацифицировали также Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Во вторник, 14 мая, был освобожден населенный пункт Бугроватка.
В среду, 15 мая, Минобороны РФ сообщило о том, что подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области, а также денацифицировали село Работино на линии фронта в Запорожской области.
Эксперты отмечают, что взятие последнего открывает дорогу на Новоданиловку и перечеркивает одно из немногих летних достижений ВСУ прошлого лета - выступ Работино-Вербовое.
Репортер ВГТРК Андрей Руденко отметил, что враг стягивает на Харьковское направление крупные силы для того, чтобы удержать продвижение российских сил, и это даже на руку ВС РФ.
"У Киева нехватка профессиональных военных и в бой кидают еще вчерашних гражданских. Поэтому попытка закидать фронт "однодневками" никакого смысла не несет, конечно, если задача не стоит уничтожить свой народ под ноль. Фюреру нужно сужать линию обороны, но для этого нужно отходить вглубь страны. Как ни крути, но нам на руку такая ситуация. Перекидывая украинских военных на харьковское направление, Киев ослабляет другие участки фронта. Теперь все зависит от наших резервов. Но то, что враг вымотан - 100%. В такой ситуации, нужно добивать!" - написал Руденко в своем Телеграм-канале.
 
НовостиСШАКиевУкраинавоенная помощьПётр СкоробогатыйпобедаРоссия
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:16В метро, на улице и даже на футболке. Что националист предложил сделать с уклонистами на Украине?
05:02Россия не скрывает резервы от диванных аналитиков: эксперт ответил, почему не стоит ждать резкого прорыва
04:45"Был заукраинцем": эксперт раскрыл подробности покушения на словацкого премьера Фицо
04:31США дали Киеву новый пакет не для победы - Скоробогатый
04:15Эксперт: в планах ВС РФ Харькова пока нет, но всё может измениться
04:00Экс-депутат Европарламента: причиной покушения на Фицо стала не политика
00:03В госдепе указали МУС, кого следует преследовать вместо Израиля – Россию
23:47Нидерланды пообещали передать ВСУ устаревшие БМП
23:24Харьковчанина посадят на 8 лет за помощь уклонистам
23:05В Польше 9 человек обвинили в диверсиях по заказу РФ
22:40Возмутительной угрозой в Белом доме назвали планы МУС по выдаче ордера на арест Нетаньяху
22:11Испания, Румыния и еще 5 стран будут поставлять ВСУ технику в рамках немецкой инициативы по усилению ПВО
21:46Зеленский просит разрешения союзников для ударов в тыл РФ, пока безрезультатно
21:04Пара квадроциклов в обмен на срок: мэра Енакиево поймали при получении взятки в особо крупном размере
20:40Глава Пентагона выступил против использования западного вооружения ВСУ по РФ, но Крым не в счет
20:17Путин оценил влияние западных санкций на российский ТЭК
19:48Изменения кардинальные: МО Украины утвердило новую политику о "человеческом капитале" в ВСУ
19:10Боевое слаживание: о новом этапе отношений России и Китая и запасном аэродроме для США - Тавровский
19:00Для украинского бизнеса повысят максимальную цену на электроэнергию
18:50Обстановка под Харьковом. Итоги 20 мая на Украине
Лента новостейМолния