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США дали Киеву новый пакет не для победы - Скоробогатый

США дали Киеву новый пакет не для победы - Скоробогатый - 21.05.2024 Украина.ру

США дали Киеву новый пакет не для победы - Скоробогатый

Владимир Зеленский до сих пор мечтает, например, о выходе на границы 1991 года, и на Банковой надеются, на то, что выборы президента США осенью этого года смогут изменить ситуацию в их пользу, однако американская помощь Киеву "откалибрована" под другое

2024-05-21T04:31

2024-05-21T04:31

2024-05-21T04:31

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Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый.Он добавил, что в Киеве мечтают развернуть ситуацию в свою пользу в 2025-26 годах, когда получат необходимые ресурсы, однако это будет зависеть от политической конъюнктуры в США, а значит "загадывать на этот период бессмысленно".Тем временем российские силы работают по принципу буферной зоны, выманивая противника на более плотный боевой контакт, отметил Скоробогатый. Что из этого получится, можно прочитать в его интервью Россия "слегка" поколотит ВСУ возле Сум, а потом будет трудиться и ждать ноября.Ранее президент США Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину. От общего американского пирога Киеву выделен 61 миллиард долларов. Правда львиная доля этой суммы фактически пойдет на развитие ВПК США.Этот факт абсолютно открыто на днях подтвердил госсекретарь Энтони Блинкен, сказав, что "Новые деньги, которые мы инвестируем, практически все они остаются в США: в нашей индустриальной базе, обеспечивая хорошие рабочие места в Штатах, но так мы можем и помогать Украине".А британское издание The Economist выпустило статью, в которой говорилось о том, что новый пакет американской помощи не поможет Киеву вернуть потерянные ранее территории.Авторы статьи также констатировали, что самой реалистичной надеждой для Украины теперь будет продолжительная патовая ситуация на поле боя.The Economist: американские деньги Киеву не помогутСразу после того, как группировка войск "Север" начала активные боевые действия на Харьковском направлении, координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сделал вид, что все именно так и планировалось. А именно, он сказал, что "Россия, вполне возможно, совершит дальнейшие продвижения в ближайшие недели. Но мы не ожидаем каких-либо серьезных прорывов, и со временем приток американской помощи позволит Украине противостоять этим атакам в течение 2024 года".Продвижение ВС РФ на Харьковском направлении продолжается. В субботу, 11 мая подразделения группировки войск "Север" освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечье. День спустя российские силы денацифицировали также Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Во вторник, 14 мая, был освобожден населенный пункт Бугроватка.В среду, 15 мая, Минобороны РФ сообщило о том, что подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области, а также денацифицировали село Работино на линии фронта в Запорожской области.Эксперты отмечают, что взятие последнего открывает дорогу на Новоданиловку и перечеркивает одно из немногих летних достижений ВСУ прошлого лета - выступ Работино-Вербовое.Репортер ВГТРК Андрей Руденко отметил, что враг стягивает на Харьковское направление крупные силы для того, чтобы удержать продвижение российских сил, и это даже на руку ВС РФ."У Киева нехватка профессиональных военных и в бой кидают еще вчерашних гражданских. Поэтому попытка закидать фронт "однодневками" никакого смысла не несет, конечно, если задача не стоит уничтожить свой народ под ноль. Фюреру нужно сужать линию обороны, но для этого нужно отходить вглубь страны. Как ни крути, но нам на руку такая ситуация. Перекидывая украинских военных на харьковское направление, Киев ослабляет другие участки фронта. Теперь все зависит от наших резервов. Но то, что враг вымотан - 100%. В такой ситуации, нужно добивать!" - написал Руденко в своем Телеграм-канале.

https://ukraina.ru/20240519/1055140936.html

https://ukraina.ru/20240511/1055008614.html

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новости, сша, киев, украина, военная помощь, пётр скоробогатый, победа, россия