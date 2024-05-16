Наступление отрезвит горячие головы: Липовой рассказал про создание буферной зоны в Харьковской области

Это не для СВО: Казаков объяснил, почему вместо Шойгу поставили Белоусова и что будет дальше

Советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме России Александр Казаков рассказал о темах будущих переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина, о растущей роли Китая в диалоге с Западом, а также объяснил новые назначения в российском правительстве