Наступление отрезвит горячие головы: Липовой рассказал про создание буферной зоны в Харьковской области
Российской армии необходимо отодвинуть от государственных границ силы ВСУ, чтобы прекратить обстрелы Белгорода, Курска и Брянска и нормализовать там мирную жизнь. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой
Перспективы продвижения ВС РФ в Харьковской области во-первых, зависят от ситуации, которая сложилась в приграничных районах. Во-вторых, президент России Владимир Путин заявил о создании буферных зон в приграничных районах, рассказал офицер.
Российской армии необходимо отодвинуть от государственных границ силы ВСУ, чтобы прекратить обстрелы Белгорода, Курска и Брянска и нормализовать там мирную жизнь, добавил генерал-майор.
Наступление ВС РФ на севере Харьковской области еще раз подтверждает, что Генеральный штаб и президент Владимир Путин думают о безопасности граждан России на приграничных территориях, отметил Липовой.
"Я думаю, наступление ВС РФ отрезвит горячие головы террористов киевского режима — им никто не позволит безнаказанно обстреливать наше население", - добавил он.
Есть информация, что ВСУ сейчас оголяют самые сложные участки фронта — вторые эшелоны. Украинская армия перебрасывает силы оттуда под Харьков, чтобы как-то заткнуть брешь, которая образовалось в результате наступательных действий ВС РФ, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Сергей Липовой о новом министре обороны, боях под Харьковом и ядерном намеке Москвы и Минска читайте на сайте Украина.ру
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