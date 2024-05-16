Наступление отрезвит горячие головы: Липовой рассказал про создание буферной зоны в Харьковской области - 16.05.2024 Украина.ру
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Наступление отрезвит горячие головы: Липовой рассказал про создание буферной зоны в Харьковской области
Наступление отрезвит горячие головы: Липовой рассказал про создание буферной зоны в Харьковской области - 16.05.2024 Украина.ру
Наступление отрезвит горячие головы: Липовой рассказал про создание буферной зоны в Харьковской области
Российской армии необходимо отодвинуть от государственных границ силы ВСУ, чтобы прекратить обстрелы Белгорода, Курска и Брянска и нормализовать там мирную жизнь. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой
2024-05-16T05:30
2024-05-16T05:30
новости
россия
харьковская область
белгород
владимир путин
всу
граница
наступление
государственная граница
обстрелы
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Перспективы продвижения ВС РФ в Харьковской области во-первых, зависят от ситуации, которая сложилась в приграничных районах. Во-вторых, президент России Владимир Путин заявил о создании буферных зон в приграничных районах, рассказал офицер.Российской армии необходимо отодвинуть от государственных границ силы ВСУ, чтобы прекратить обстрелы Белгорода, Курска и Брянска и нормализовать там мирную жизнь, добавил генерал-майор.Наступление ВС РФ на севере Харьковской области еще раз подтверждает, что Генеральный штаб и президент Владимир Путин думают о безопасности граждан России на приграничных территориях, отметил Липовой.Есть информация, что ВСУ сейчас оголяют самые сложные участки фронта — вторые эшелоны. Украинская армия перебрасывает силы оттуда под Харьков, чтобы как-то заткнуть брешь, которая образовалось в результате наступательных действий ВС РФ, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Сергей Липовой о новом министре обороны, боях под Харьковом и ядерном намеке Москвы и Минска читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240515/1055074655.html
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новости, россия, харьковская область, белгород, владимир путин, всу, граница, наступление, государственная граница, обстрелы, украина, вс рф
Новости, Россия, Харьковская область, Белгород, Владимир Путин, ВСУ, граница, наступление, государственная граница, обстрелы, Украина, ВС РФ

Наступление отрезвит горячие головы: Липовой рассказал про создание буферной зоны в Харьковской области

05:30 16.05.2024
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВоенные учения на полигоне Чебаркуль
Военные учения на полигоне Чебаркуль - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Российской армии необходимо отодвинуть от государственных границ силы ВСУ, чтобы прекратить обстрелы Белгорода, Курска и Брянска и нормализовать там мирную жизнь. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой
Перспективы продвижения ВС РФ в Харьковской области во-первых, зависят от ситуации, которая сложилась в приграничных районах. Во-вторых, президент России Владимир Путин заявил о создании буферных зон в приграничных районах, рассказал офицер.
Российской армии необходимо отодвинуть от государственных границ силы ВСУ, чтобы прекратить обстрелы Белгорода, Курска и Брянска и нормализовать там мирную жизнь, добавил генерал-майор.
Наступление ВС РФ на севере Харьковской области еще раз подтверждает, что Генеральный штаб и президент Владимир Путин думают о безопасности граждан России на приграничных территориях, отметил Липовой.
"Я думаю, наступление ВС РФ отрезвит горячие головы террористов киевского режима — им никто не позволит безнаказанно обстреливать наше население", - добавил он.
Есть информация, что ВСУ сейчас оголяют самые сложные участки фронта — вторые эшелоны. Украинская армия перебрасывает силы оттуда под Харьков, чтобы как-то заткнуть брешь, которая образовалось в результате наступательных действий ВС РФ, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Сергей Липовой о новом министре обороны, боях под Харьковом и ядерном намеке Москвы и Минска читайте на сайте Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 15.05.2024
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