https://ukraina.ru/20240409/1054403513.html

Зеленского отвезли в Харьков посмотреть на фортификации ВСУ, он был немногословен

Зеленского отвезли в Харьков посмотреть на фортификации ВСУ, он был немногословен - 09.04.2024 Украина.ру

Зеленского отвезли в Харьков посмотреть на фортификации ВСУ, он был немногословен

Президент Украины Владимир Зеленский осмотрел в Харькове ход строительства новых фортификационных сооружений. Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале главы государства

2024-04-09T16:37

2024-04-09T16:37

2024-04-09T16:51

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Судя по кадрам, в полях под Харьковом возводят укрепления при помощи строительной техники. На горизонте виднеются "зубы дракона", которые по мнению украинского командования смогут остановить широкомасштабное российское наступление. Зеленский не привёл подробностей по строительству укреплений, коротко поблагодарив всех тек, кто работает тем, чтобы "Украина была сильнее". По официальным данным украинской стороны, Россия пока не готовит ударную группировку для освобождения Харькова. Ранее и сам Зеленский заявлял, что город "не находится в опасности". Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины сообщал, что летом ВС РФ якобы начнут широкомасштабное наступление в Донбассе, хотя судя по движению российских подразделений на этом участке фронта оно уже идёт.

https://ukraina.ru/20240409/1054378096.html

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новости, харьков, владимир зеленский, украина, вооруженные силы украины, россия, укрепления, сво, наступление