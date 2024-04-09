Зеленского отвезли в Харьков посмотреть на фортификации ВСУ, он был немногословен - 09.04.2024 Украина.ру
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Зеленского отвезли в Харьков посмотреть на фортификации ВСУ, он был немногословен
Зеленского отвезли в Харьков посмотреть на фортификации ВСУ, он был немногословен - 09.04.2024 Украина.ру
Зеленского отвезли в Харьков посмотреть на фортификации ВСУ, он был немногословен
Президент Украины Владимир Зеленский осмотрел в Харькове ход строительства новых фортификационных сооружений. Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале главы государства
2024-04-09T16:37
2024-04-09T16:51
новости
харьков
владимир зеленский
украина
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укрепления
сво
наступление
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Судя по кадрам, в полях под Харьковом возводят укрепления при помощи строительной техники. На горизонте виднеются "зубы дракона", которые по мнению украинского командования смогут остановить широкомасштабное российское наступление. Зеленский не привёл подробностей по строительству укреплений, коротко поблагодарив всех тек, кто работает тем, чтобы "Украина была сильнее". По официальным данным украинской стороны, Россия пока не готовит ударную группировку для освобождения Харькова. Ранее и сам Зеленский заявлял, что город "не находится в опасности". Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины сообщал, что летом ВС РФ якобы начнут широкомасштабное наступление в Донбассе, хотя судя по движению российских подразделений на этом участке фронта оно уже идёт.
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новости, харьков, владимир зеленский, украина, вооруженные силы украины, россия, укрепления, сво, наступление
Новости, Харьков, Владимир Зеленский, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, укрепления, СВО, наступление

Зеленского отвезли в Харьков посмотреть на фортификации ВСУ, он был немногословен

16:37 09.04.2024 (обновлено: 16:51 09.04.2024)
 
© Фото : Пресс-служба президента УкраиныВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Читать в
Президент Украины Владимир Зеленский осмотрел в Харькове ход строительства новых фортификационных сооружений. Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале главы государства
Судя по кадрам, в полях под Харьковом возводят укрепления при помощи строительной техники. На горизонте виднеются "зубы дракона", которые по мнению украинского командования смогут остановить широкомасштабное российское наступление.
Зеленский не привёл подробностей по строительству укреплений, коротко поблагодарив всех тек, кто работает тем, чтобы "Украина была сильнее".
По официальным данным украинской стороны, Россия пока не готовит ударную группировку для освобождения Харькова. Ранее и сам Зеленский заявлял, что город "не находится в опасности".
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины сообщал, что летом ВС РФ якобы начнут широкомасштабное наступление в Донбассе, хотя судя по движению российских подразделений на этом участке фронта оно уже идёт.
Ситуация на границе Крыма с Украиной - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
04:10
"Наступление на Киев или Харьков": политолог назвал несколько вариантов большой военной кампании РФ Военное планирование МО РФ должно учитывать все риски. Нужно рассматривать вариант, при котором НАТО может открыто вмешаться в украинский конфликт. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
 
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