Украина не победит даже со всем оружием мира – Фицо
© Фотохост-агентство
Премьер Словакии Роберт Фицо уверен, что Киев не победит даже обладая всем оружием мира, так как украинский конфликт не может быть решён военным путём. Ставка западных стран на вооружение и финансирование Украины провалилась, констатировал политик в интервью изданию Pravda
"Мы должны взглянуть правде в глаза и сказать, что у Украины недостаточно сил, чтобы переломить ситуацию военным путем, и она не способна ни на какое контрнаступление. Мы можем влить туда всё оружие мира, все деньги, и Россия никогда не будет побеждена в военном отношении", – сказал Фицо.
По его словам, российская сторона начнёт диктовать условия урегулирования ситуации на рубеже 2023 и 2024 годов.
Фицо добавил, что после начала Спецоперации было "две возможности для мирных переговоров", Киев готовился к подписанию мирного соглашения, но "они запретили" украинскому президенту Владимиру Зеленскому это сделать.
Фицо не пояснил, кого имел в виду под словом "они", однако ранее за него это сделал глава фракции президентской партии в украинском парламенте "Слуга народа" Давид Арахамия, который заявил, что экс-премьер Великобритании Борис Джонсон в 2022-м прилетел в Киев и сказал: "ничего не подписывать, "просто будем воевать".
Говоря об антироссийских санкциях, Фицо подчеркнул, что они "конечно, неприятны народу", однако не следует думать, что гражданин РФ бьётся головой о стену, если не может купить американский телефон.
"Купит китайский (телефон), и проблема решена. В этом отношении они чрезвычайно рациональны и прагматичны", – сказал премьер.
Ранее Роберт Фицо заявлял, что вхождение Украины в состав НАТО ознаменует начало Третьей мировой войны, поэтому Словакия не поддержит решение о членстве Киева в альянсе.