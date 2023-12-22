Украина не победит даже со всем оружием мира – Фицо - 22.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231222/1052344969.html
Украина не победит даже со всем оружием мира – Фицо
Украина не победит даже со всем оружием мира – Фицо - 22.12.2023 Украина.ру
Украина не победит даже со всем оружием мира – Фицо
Премьер Словакии Роберт Фицо уверен, что Киев не победит даже обладая всем оружием мира, так как украинский конфликт не может быть решён военным путём. Ставка западных стран на вооружение и финансирование Украины провалилась, констатировал политик в интервью изданию Pravda
2023-12-22T20:20
2023-12-22T20:20
новости
роберт фицо
словакия
сво
россия
украина
всу
запад
военная помощь
военная техника
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101303/08/1013030820_0:0:2200:1238_1920x0_80_0_0_aabb2506c467533fece90cff2f836778.jpg
По его словам, российская сторона начнёт диктовать условия урегулирования ситуации на рубеже 2023 и 2024 годов. Фицо добавил, что после начала Спецоперации было "две возможности для мирных переговоров", Киев готовился к подписанию мирного соглашения, но "они запретили" украинскому президенту Владимиру Зеленскому это сделать. Фицо не пояснил, кого имел в виду под словом "они", однако ранее за него это сделал глава фракции президентской партии в украинском парламенте "Слуга народа" Давид Арахамия, который заявил, что экс-премьер Великобритании Борис Джонсон в 2022-м прилетел в Киев и сказал: "ничего не подписывать, "просто будем воевать". Говоря об антироссийских санкциях, Фицо подчеркнул, что они "конечно, неприятны народу", однако не следует думать, что гражданин РФ бьётся головой о стену, если не может купить американский телефон. Ранее Роберт Фицо заявлял, что вхождение Украины в состав НАТО ознаменует начало Третьей мировой войны, поэтому Словакия не поддержит решение о членстве Киева в альянсе.
https://ukraina.ru/20231213/1052062800.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101303/08/1013030820_33:0:2193:1620_1920x0_80_0_0_dc104416e6a68965bead101d36a223a9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, роберт фицо, словакия, сво, россия, украина, всу, запад, военная помощь, военная техника
Новости, Роберт Фицо, Словакия, СВО, Россия, Украина, ВСУ, Запад, военная помощь, военная техника

Украина не победит даже со всем оружием мира – Фицо

20:20 22.12.2023
 
© Фотохост-агентство / Перейти в фотобанкПрилет премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву
Прилет премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву
© Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
Читать в
Премьер Словакии Роберт Фицо уверен, что Киев не победит даже обладая всем оружием мира, так как украинский конфликт не может быть решён военным путём. Ставка западных стран на вооружение и финансирование Украины провалилась, констатировал политик в интервью изданию Pravda

"Мы должны взглянуть правде в глаза и сказать, что у Украины недостаточно сил, чтобы переломить ситуацию военным путем, и она не способна ни на какое контрнаступление. Мы можем влить туда всё оружие мира, все деньги, и Россия никогда не будет побеждена в военном отношении", – сказал Фицо.

По его словам, российская сторона начнёт диктовать условия урегулирования ситуации на рубеже 2023 и 2024 годов.
Фицо добавил, что после начала Спецоперации было "две возможности для мирных переговоров", Киев готовился к подписанию мирного соглашения, но "они запретили" украинскому президенту Владимиру Зеленскому это сделать.
Фицо не пояснил, кого имел в виду под словом "они", однако ранее за него это сделал глава фракции президентской партии в украинском парламенте "Слуга народа" Давид Арахамия, который заявил, что экс-премьер Великобритании Борис Джонсон в 2022-м прилетел в Киев и сказал: "ничего не подписывать, "просто будем воевать".
Говоря об антироссийских санкциях, Фицо подчеркнул, что они "конечно, неприятны народу", однако не следует думать, что гражданин РФ бьётся головой о стену, если не может купить американский телефон.
"Купит китайский (телефон), и проблема решена. В этом отношении они чрезвычайно рациональны и прагматичны", – сказал премьер.
Ранее Роберт Фицо заявлял, что вхождение Украины в состав НАТО ознаменует начало Третьей мировой войны, поэтому Словакия не поддержит решение о членстве Киева в альянсе.
13 декабря, 14:19
Украина не готова к переговорам о вступление в ЕС, заявил ФицоНо, несмотря на официальную позицию, Словакия не будет препятствовать началу переговоров. Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо на встрече с депутатами
 
НовостиРоберт ФицоСловакияСВОРоссияУкраинаВСУЗападвоенная помощьвоенная техника
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:10Фактов о разрушении Россией культурного наследия Украины нет – Лавров
20:51Киев разорвал соглашение о свободной торговле с Белоруссией
20:33В результате сброса боеприпаса с БПЛА в Донецке ранены 12 человек
20:20Украина не победит даже со всем оружием мира – Фицо
19:55В Германии заявили, что Киев скрывает реальную ситуацию на фронте
19:33ВСУ уйдут из Авдеевки до нового года – экс-комбат "Айдара"*
19:16В бомбоубежище Киева обвалился потолок
18:51Нидерланды передадут Украине 18 истребителей F-16
18:36Поставка F-16 и трагедия в Крынках. Итоги 22 декабря на Украине
18:28Ориентацию оставьте дома: Одесса встретила ЛГБТ*-выставку не по-европейски
18:00"Островский – наш." В память о легендарном авторе советского блокбастера "Как закалялась сталь"
17:45Россия устояла, Украина уходит в оборону, Европу готовят к войне. Итоги года на украинском направлении
17:34Украина усилит диверсии против России из-за тупика на фронте - NBC News
17:08Эстония не будет высылать из страны военнообязанных украинских беженцев
16:53"RТ.Док: Время героев". В Москве пройдёт II Международный фестиваль документального кино
16:37"Провал контрнаступления ВСУ и устойчивость России": Безпалько назвал главные итоги года
16:31И хрустнул мир напополам. Американист Евстафьев о европейских дебатах и о том, что дальше
16:26Сыма Нань: Как и зачем нужно бороться с агентами влияния, "культурными шпионами" США
16:00Константин Кеворкян: ТГ-канал Украина.ру утер нос СБУ и готовится к валу хороших новостей из зоны СВО
15:32Увеличение численности ВС РФ, позиционный тупик на фронте. О чём говорили эксперты 22 декабря
Лента новостейМолния