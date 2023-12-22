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Украина не победит даже со всем оружием мира – Фицо

Украина не победит даже со всем оружием мира – Фицо - 22.12.2023 Украина.ру

Украина не победит даже со всем оружием мира – Фицо

Премьер Словакии Роберт Фицо уверен, что Киев не победит даже обладая всем оружием мира, так как украинский конфликт не может быть решён военным путём. Ставка западных стран на вооружение и финансирование Украины провалилась, констатировал политик в интервью изданию Pravda

2023-12-22T20:20

2023-12-22T20:20

2023-12-22T20:20

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По его словам, российская сторона начнёт диктовать условия урегулирования ситуации на рубеже 2023 и 2024 годов. Фицо добавил, что после начала Спецоперации было "две возможности для мирных переговоров", Киев готовился к подписанию мирного соглашения, но "они запретили" украинскому президенту Владимиру Зеленскому это сделать. Фицо не пояснил, кого имел в виду под словом "они", однако ранее за него это сделал глава фракции президентской партии в украинском парламенте "Слуга народа" Давид Арахамия, который заявил, что экс-премьер Великобритании Борис Джонсон в 2022-м прилетел в Киев и сказал: "ничего не подписывать, "просто будем воевать". Говоря об антироссийских санкциях, Фицо подчеркнул, что они "конечно, неприятны народу", однако не следует думать, что гражданин РФ бьётся головой о стену, если не может купить американский телефон. Ранее Роберт Фицо заявлял, что вхождение Украины в состав НАТО ознаменует начало Третьей мировой войны, поэтому Словакия не поддержит решение о членстве Киева в альянсе.

https://ukraina.ru/20231213/1052062800.html

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новости, роберт фицо, словакия, сво, россия, украина, всу, запад, военная помощь, военная техника