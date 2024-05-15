"Увидим положительные изменения": Аксёнов поддержал принцип Белоусова - 15.05.2024 Украина.ру
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"Увидим положительные изменения": Аксёнов поддержал принцип Белоусова
"Увидим положительные изменения": Аксёнов поддержал принцип Белоусова - 15.05.2024 Украина.ру
"Увидим положительные изменения": Аксёнов поддержал принцип Белоусова
Глава Крыма Сергей Аксёнов поддержал высказывание нового министра обороны РФ Андрея Белоусова о недопустимости лжи
2024-05-15T12:31
2024-05-15T12:31
новости
россия
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кремль
белоусов
сергей аксенов
владимир путин
минобороны
вранье
ложь
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"Ошибаться можно, врать нельзя! Эта фраза нового Министра обороны России Андрея Рэмовича Белоусова уже стала крылатой. Полностью поддерживаю такой подход", - написал Аксёнов в телеграм-канале. Он рассказал, что знает Белоусова лично - он бывал в Крыму с 2014 года. Аксенов охарактеризовал министра как очень грамотного, эффективного, системного управленца, который четко понимает, в чем главная проблема. "Когда на уровень принятия решений приходит информация, основанная на вранье, ничего хорошего ждать не стоит. Если принципа, который озвучил новый глава Минобороны, будут придерживаться все, мы скоро увидим большие позитивные изменения", - резюмировал он.Президент России Владимир Путин 14 мая назначил Андрея Белоусова министром обороны России. Соответствующий указ размещен на сайте Кремля.Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала кандидатуру Белоусова удачным выбором, так как он "человек-стратег, очень образованный, умный, широкого кругозора, с выдающимися профессиональными качествами и большим опытом в сфере развития и внедрения инноваций".
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новости, россия, крым, кремль, белоусов, сергей аксенов, владимир путин, минобороны, вранье, ложь
Новости, Россия, Крым, Кремль, Белоусов, Сергей Аксенов, Владимир Путин, Минобороны, вранье, ложь

"Увидим положительные изменения": Аксёнов поддержал принцип Белоусова

12:31 15.05.2024
 
© Аксёнов Z 82 телеграм-канал
© Аксёнов Z 82 телеграм-канал
Читать в
Глава Крыма Сергей Аксёнов поддержал высказывание нового министра обороны РФ Андрея Белоусова о недопустимости лжи
"Ошибаться можно, врать нельзя! Эта фраза нового Министра обороны России Андрея Рэмовича Белоусова уже стала крылатой. Полностью поддерживаю такой подход", - написал Аксёнов в телеграм-канале.
Он рассказал, что знает Белоусова лично - он бывал в Крыму с 2014 года. Аксенов охарактеризовал министра как очень грамотного, эффективного, системного управленца, который четко понимает, в чем главная проблема.
"Когда на уровень принятия решений приходит информация, основанная на вранье, ничего хорошего ждать не стоит. Если принципа, который озвучил новый глава Минобороны, будут придерживаться все, мы скоро увидим большие позитивные изменения", - резюмировал он.
Президент России Владимир Путин 14 мая назначил Андрея Белоусова министром обороны России. Соответствующий указ размещен на сайте Кремля.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала кандидатуру Белоусова удачным выбором, так как он "человек-стратег, очень образованный, умный, широкого кругозора, с выдающимися профессиональными качествами и большим опытом в сфере развития и внедрения инноваций".
Рассмотрение кандидатур на пост глав силовых ведомств и МИД в Совете Федерации - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Вчера, 16:22
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