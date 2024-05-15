https://ukraina.ru/20240515/1055072799.html

Визит Блинкена, международный ремонт туалета и потоп. Что происходит в Киеве

Визит Блинкена, международный ремонт туалета и потоп. Что происходит в Киеве - 15.05.2024 Украина.ру

Визит Блинкена, международный ремонт туалета и потоп. Что происходит в Киеве

В украинскую столицу во вторник 14 мая внезапно прибыл с ревизией госсекретарь США Энтони Блинкен. На железнодорожном вокзале его охраняли словно ядерную боеголовку. В центре Киева в связи с прибытием "дорогих гостей" на два дня ограничили движение транспорта, сообщает Управление госохраны

2024-05-15T12:37

2024-05-15T12:37

2024-05-15T12:37

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К его визиту на вокзале Киев-пассажирский торжественно открыли отремонтированный общественный туалет. Как заявил заместитель наблюдательного совета "Укрзализныци" и бывший организатор Майдана Сергей Лещенко, ремонт туалета на вокзале стал возможным благодаря реализации совместного проекта "ЮНИСЕФ и "Укрзализныци".Дело в том, что украинские чиновники давно не проводят ремонт и даже не закупают бумагу в офис без привлечения посольства Швейцарии, МВФ, ООН и частных фондов западных миллиардеров. Нередко на ремонт туалета сбрасываются всем Западом, даже если ремонт там и не требуется. Бывает, что и лавочку можно покрасить по цене ремонта "Боинга". Примечательно, что стоимость ремонта вокзального туалета "Укрзализныця" обещает обнародовать через месяц после соответствующих консультаций с партнерами, словно это некий стратегический объект.На днях также мэр Киева Виталий Кличко похвастался ремонтом купола на здании киевского Дома учителя. На презентацию ремонта купола он приехал с послом США на Украине Бриджит Бринк. Купол был восстановлен при финансовой поддержке Посольского фонда США. Сумму финансирования тоже не оглашают. Однако в тот же день Киевская прокуратура объявила о подозрении подрядчику, занимавшемуся реконструкцией крыши музея "Киевская крепость". В прокуратуре утверждают, что из 1,4 миллионов украдено было 900 000 гр, то есть около двух третей суммы.К визиту Блинкена в Киев в центре города в очередной раз прорвало трубу. Декоммунизировался магистральный водопровод в Голосеевском районе столицы. Вода залила дорогу возле станции метро "Лыбедская" и торгового центра Ocean Plаza.Станция "Лыбедская" пока закрыта. Киевляне в комментариях советуют столичным властям срочно покатать Блинкена на гондоле, воспользовавшись возможностью рассказать о расходовании миллиардов американской помощи на рытье каналов, чтобы предотвратить продвижение россиян.Зеленский в Киеве упрашивал Блинкена не бросать его на произвол судьбы, а от США требовал оставаться международным жандармом. На дипломатическом языке это звучало, как пожелание, чтобы роль Америки в поддержании мирового порядка, основанного на правилах, не ослабевала. Сам Блинкен потребовал от Киева усиливать мобилизацию, а восстанавливать Украину в будущем обещает за счет российских средств.Специально для Блинкена в Киеве включили сирену, хотя официально воздушная тревога не объявлялась. Киевские власти делают так каждый раз при визите иностранных гостей, чтобы произвести на них впечатление.Накануне визита СБУ заявила о задержании в Киеве "российских диверсантов". Они якобы планировали устроить в городе серию терактов на 9 мая, заложив взрывчатку в пачки чая и разложив их в торговых центрах. Очевидно, что вероятными жертвами таких терактов могли бы стать лишь случайные посетители и работники торговых центров. Подобные действия в принципе не могут иметь для РФ какого-то смысла, но сотрудникам СБУ необходимо продемонстрировать свою эффективность, иначе их отправят затыкать бреши на фронт.Столичные власти тем временем вновь заговорили о строительстве метро. За последние 10 лет, после победы Майдана, в Киеве не было построено ни одной станции. Мало того, существующие станции разрушаются, их заливает вода. Тем не менее, на этой неделе Киевский метрополитен объявил новый тендер на 14 млрд грн для строительства метро на Виноградарь. Договор с предыдущим подрядчиком был расторгнут в декабре 2023 года, так как деньги ему якобы были перечислены, но никаких работ не вели с 2019 года. Перечисленные ранее деньги не могут найти днем с огнем.Проект метро на Виноградарь был создан еще в советские времена, тогда же были начаты и подготовительные работы. С тех пор меняются власти и подрядчики, но строительство по факту почти не продвигается. Как правило, два раза в год мэр Киева обещает построить метро на Троещину, Подольский мост, метро на Виноградарь. С момента обретения независимости эта схема вполне успешно работает.Помимо потопа, метро в Киеве 14 мая остановил и неадекватный украинский военнослужащий. На станции метро имени Льва Толстого (переименована в Площадь украинских героев) военнослужащий спрыгнул на пути, долго махал руками и кричал, после чего лег на рельсы. Машинист его заметил и успел остановиться. Поведение контуженных украинских военных последнее время ежедневно вызывает инциденты, как в столице, так и в провинциальных городках.Из-за усиленной мобилизации в Киеве еще с прошлого года ощущается острый дефицит водителей общественного транспорта. Накануне 18 мая, когда вступит в силу новый закон о мобилизации, водители увольняются, а заменить их некем. В связи с этим западные НПО предлагают решать проблему снижением возрастного ценза для водителей общественного транспорта с 21 года до 18 лет.В 18 лет еще невозможно получить достаточного водительского опыта и навыков вождения, поэтому такое снижение возрастного ценза на общественном транспорте ожидаемо приведет к увеличению количества ДТП, где пострадать могут десятки пассажиров. Тем не менее, Блинкен в Киеве потребовал мобилизацию усиливать, значит в свое время очередь дойдет и до восемнадцатилетних.

https://ukraina.ru/20240515/1055070769.html

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