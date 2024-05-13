https://ukraina.ru/20240513/1054967316.html

Жупел геноцида: аналитик ФСО объяснил, кому и зачем нужен Сектор Газа

Жупел геноцида: аналитик ФСО объяснил, кому и зачем нужен Сектор Газа - 13.05.2024 Украина.ру

Жупел геноцида: аналитик ФСО объяснил, кому и зачем нужен Сектор Газа

Израиль ударил по Рафаху, вопреки сдерживанию США. И армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжит утюжить город, однако ближневосточная игра не так проста, как кажется

2024-05-13T03:31

2024-05-13T03:31

2024-05-13T03:31

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов.Он отметил, что данным военной разведки Израиля АМАН, в Рафахе скрывается четыре последних батальона ХАМАСа. ЦАХАЛ решил добить их, делая вид, что все беженцы должны были успеть эвакуироваться.15-минутный город - концепция проектирования городов, которая предполагает расположение больниц, школ, офисов, магазинов, кафе и различных развлекательных заведений на расстоянии, которое человек может пройти за четверть часа пешком или проехать на велосипеде.Однако даже подавление ХАМАСА ЦАХАЛОМ не приведет к доминированию Израиля на Ближнем Востоке, уверен аналитик. По его мнению, ХАМАС "просто переобулся в прыжке, сменив хозяев с части элит США и Израиля на Катар"."Эта суннитская группировка была нужна для дезориентации палестинского сопротивления и разрыва его связей с шиитским Ираном. Сектор Газа просто зачищают от палестинцев - для построения там нефтегазового хаба и проведения экспериментов по социальному инжинирингу. В этом случае ХАМАС выступает неким жупелом, под борьбу с котором можно списать геноцид местного населения", - заключил аналитик.ИНТЕРВЬЮ ДМИТРИЙ ЕФИМОВ: Если ВСУ обрушат "шторм" на Москву, Россия раскинжалит Киев и кое-что напомнит Британии

https://ukraina.ru/20231117/1051102608.html

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