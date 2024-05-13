Жупел геноцида: аналитик ФСО объяснил, кому и зачем нужен Сектор Газа - 13.05.2024 Украина.ру
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Жупел геноцида: аналитик ФСО объяснил, кому и зачем нужен Сектор Газа
Жупел геноцида: аналитик ФСО объяснил, кому и зачем нужен Сектор Газа - 13.05.2024 Украина.ру
Жупел геноцида: аналитик ФСО объяснил, кому и зачем нужен Сектор Газа
Израиль ударил по Рафаху, вопреки сдерживанию США. И армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжит утюжить город, однако ближневосточная игра не так проста, как кажется
2024-05-13T03:31
2024-05-13T03:31
новости
аналитики
сектор газа
хамас
израиль
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов.Он отметил, что данным военной разведки Израиля АМАН, в Рафахе скрывается четыре последних батальона ХАМАСа. ЦАХАЛ решил добить их, делая вид, что все беженцы должны были успеть эвакуироваться.15-минутный город - концепция проектирования городов, которая предполагает расположение больниц, школ, офисов, магазинов, кафе и различных развлекательных заведений на расстоянии, которое человек может пройти за четверть часа пешком или проехать на велосипеде.Однако даже подавление ХАМАСА ЦАХАЛОМ не приведет к доминированию Израиля на Ближнем Востоке, уверен аналитик. По его мнению, ХАМАС "просто переобулся в прыжке, сменив хозяев с части элит США и Израиля на Катар"."Эта суннитская группировка была нужна для дезориентации палестинского сопротивления и разрыва его связей с шиитским Ираном. Сектор Газа просто зачищают от палестинцев - для построения там нефтегазового хаба и проведения экспериментов по социальному инжинирингу. В этом случае ХАМАС выступает неким жупелом, под борьбу с котором можно списать геноцид местного населения", - заключил аналитик.ИНТЕРВЬЮ ДМИТРИЙ ЕФИМОВ: Если ВСУ обрушат "шторм" на Москву, Россия раскинжалит Киев и кое-что напомнит Британии
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новости, аналитики, сектор газа, хамас, израиль
Новости, аналитики, сектор Газа, ХАМАС, Израиль

Жупел геноцида: аналитик ФСО объяснил, кому и зачем нужен Сектор Газа

03:31 13.05.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкОбстановка в израильском городе Ашкелон
Обстановка в израильском городе Ашкелон - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Израиль ударил по Рафаху, вопреки сдерживанию США. И армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжит утюжить город, однако ближневосточная игра не так проста, как кажется
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов.
Он отметил, что данным военной разведки Израиля АМАН, в Рафахе скрывается четыре последних батальона ХАМАСа. ЦАХАЛ решил добить их, делая вид, что все беженцы должны были успеть эвакуироваться.
"Вот и листовки разбрасывали вчера вечером, 6 мая, прямо перед налетами... Мой прогноз по дальнейшему развитию событий такой. Военно-воздушные силы Израиля будут утюжить город до полного разрушения всех зданий в поисках "тоннелей ХАМАСа", а беженцев малыми группами будут переселять в два анклава, оставленных в секторе палестинцам. Там будут 15-минутные города без права выезда", - сказал Ефимов.
15-минутный город - концепция проектирования городов, которая предполагает расположение больниц, школ, офисов, магазинов, кафе и различных развлекательных заведений на расстоянии, которое человек может пройти за четверть часа пешком или проехать на велосипеде.
Однако даже подавление ХАМАСА ЦАХАЛОМ не приведет к доминированию Израиля на Ближнем Востоке, уверен аналитик. По его мнению, ХАМАС "просто переобулся в прыжке, сменив хозяев с части элит США и Израиля на Катар".
"Эта суннитская группировка была нужна для дезориентации палестинского сопротивления и разрыва его связей с шиитским Ираном. Сектор Газа просто зачищают от палестинцев - для построения там нефтегазового хаба и проведения экспериментов по социальному инжинирингу. В этом случае ХАМАС выступает неким жупелом, под борьбу с котором можно списать геноцид местного населения", - заключил аналитик.
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Израиль воюет с памятью. Что роднит ЦАХАЛ с украинскими неонацистамиЗа день до очередной годовщины одностороннего провозглашения в 1988 году "Государства Палестина" лидером движения освобождения Палестины (ООП) Ясиром Арафатом 14 ноября 2023 года ему снесли памятник.
 
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