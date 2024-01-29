https://ukraina.ru/20240129/1052957673.html

Зеленский назвал уличную мобилизацию на Украине "неправильной"

Зеленский назвал уличную мобилизацию на Украине "неправильной" - 29.01.2024 Украина.ру

Зеленский назвал уличную мобилизацию на Украине "неправильной"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военкомы не должны хватать людей на улице и вручать повестки. Об этом он заявил в интервью немецкому телеканалу ARD

2024-01-29T12:24

2024-01-29T12:24

2024-01-29T12:24

новости

украина

владимир зеленский

военкомат

военком

мобилизация

призыв

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/14/1052261623_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_102ff98991aecbf955ae7378e1a74183.jpg.webp

В Сети всё чаще появляются видео, на которых военкомы силой ловят людей на улицах. Немецкие журналисты поинтересовались, как это ограничение свободы сочетается с защитой свободы Украины.Президент Украины заверил, что обратился к военным и депутатам, которые готовят законопроект о мобилизации, "чтобы не было шансов ходить по улицам".По словам Зеленского, Украина "очень цифровизированная страна", поэтому он рассматривает возможность применения "digital (от англ. - цифровой) формата".В первой редакции законопроекта о мобилизации была заложена норма об электронных повестках, но депутаты призвали ее исключить. Также новый законопроект призвван был существенно ужесточить условия призыва. Так, например, с его принятием на фронт смогут отправить даже инвалидов, а тех, кто будет уклоняться - сильно ограничат в правах, начиная от блокировки банковских карт и заканчивая арестом имущества. Проект закона был отправлен на доработку.Министр цифровизации Украины Михаил Федоров неоднократно заверял, что "Дию" (аналог российских Госуслуг) использовать для рассылки повесток никогда не будут.

https://ukraina.ru/20240124/1052863215.html

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, владимир зеленский, военкомат, военком, мобилизация, призыв