Зеленский назвал уличную мобилизацию на Украине "неправильной" - 29.01.2024 Украина.ру
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Зеленский назвал уличную мобилизацию на Украине "неправильной"
Зеленский назвал уличную мобилизацию на Украине "неправильной" - 29.01.2024 Украина.ру
Зеленский назвал уличную мобилизацию на Украине "неправильной"
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военкомы не должны хватать людей на улице и вручать повестки. Об этом он заявил в интервью немецкому телеканалу ARD
2024-01-29T12:24
2024-01-29T12:24
новости
украина
владимир зеленский
военкомат
военком
мобилизация
призыв
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В Сети всё чаще появляются видео, на которых военкомы силой ловят людей на улицах. Немецкие журналисты поинтересовались, как это ограничение свободы сочетается с защитой свободы Украины.Президент Украины заверил, что обратился к военным и депутатам, которые готовят законопроект о мобилизации, "чтобы не было шансов ходить по улицам".По словам Зеленского, Украина "очень цифровизированная страна", поэтому он рассматривает возможность применения "digital (от англ. - цифровой) формата".В первой редакции законопроекта о мобилизации была заложена норма об электронных повестках, но депутаты призвали ее исключить. Также новый законопроект призвван был существенно ужесточить условия призыва. Так, например, с его принятием на фронт смогут отправить даже инвалидов, а тех, кто будет уклоняться - сильно ограничат в правах, начиная от блокировки банковских карт и заканчивая арестом имущества. Проект закона был отправлен на доработку.Министр цифровизации Украины Михаил Федоров неоднократно заверял, что "Дию" (аналог российских Госуслуг) использовать для рассылки повесток никогда не будут.
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новости, украина, владимир зеленский, военкомат, военком, мобилизация, призыв
Новости, Украина, Владимир Зеленский, военкомат, военком, мобилизация, призыв

Зеленский назвал уличную мобилизацию на Украине "неправильной"

12:24 29.01.2024
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский пресс-конференция
Зеленский пресс-конференция
© Пресс-служба президента Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военкомы не должны хватать людей на улице и вручать повестки. Об этом он заявил в интервью немецкому телеканалу ARD
В Сети всё чаще появляются видео, на которых военкомы силой ловят людей на улицах. Немецкие журналисты поинтересовались, как это ограничение свободы сочетается с защитой свободы Украины.
"Неправильно, когда представители военкоматов ходили по улицам и искали парней, которые не приходили в военкоматы. Но здесь я хотел бы, чтобы мы были также с вами справедливыми и честными. Есть случаи такие - да есть. Правильно ли это - абсолютно нет", - заявил Зеленский.
Президент Украины заверил, что обратился к военным и депутатам, которые готовят законопроект о мобилизации, "чтобы не было шансов ходить по улицам".
По словам Зеленского, Украина "очень цифровизированная страна", поэтому он рассматривает возможность применения "digital (от англ. - цифровой) формата".
В первой редакции законопроекта о мобилизации была заложена норма об электронных повестках, но депутаты призвали ее исключить. Также новый законопроект призвван был существенно ужесточить условия призыва. Так, например, с его принятием на фронт смогут отправить даже инвалидов, а тех, кто будет уклоняться - сильно ограничат в правах, начиная от блокировки банковских карт и заканчивая арестом имущества. Проект закона был отправлен на доработку.
Министр цифровизации Украины Михаил Федоров неоднократно заверял, что "Дию" (аналог российских Госуслуг) использовать для рассылки повесток никогда не будут.
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