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Зеленский назвал уличную мобилизацию на Украине "неправильной"
Зеленский назвал уличную мобилизацию на Украине "неправильной" - 29.01.2024 Украина.ру
Зеленский назвал уличную мобилизацию на Украине "неправильной"
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военкомы не должны хватать людей на улице и вручать повестки. Об этом он заявил в интервью немецкому телеканалу ARD
2024-01-29T12:24
2024-01-29T12:24
2024-01-29T12:24
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владимир зеленский
военкомат
военком
мобилизация
призыв
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В Сети всё чаще появляются видео, на которых военкомы силой ловят людей на улицах. Немецкие журналисты поинтересовались, как это ограничение свободы сочетается с защитой свободы Украины.Президент Украины заверил, что обратился к военным и депутатам, которые готовят законопроект о мобилизации, "чтобы не было шансов ходить по улицам".По словам Зеленского, Украина "очень цифровизированная страна", поэтому он рассматривает возможность применения "digital (от англ. - цифровой) формата".В первой редакции законопроекта о мобилизации была заложена норма об электронных повестках, но депутаты призвали ее исключить. Также новый законопроект призвван был существенно ужесточить условия призыва. Так, например, с его принятием на фронт смогут отправить даже инвалидов, а тех, кто будет уклоняться - сильно ограничат в правах, начиная от блокировки банковских карт и заканчивая арестом имущества. Проект закона был отправлен на доработку.Министр цифровизации Украины Михаил Федоров неоднократно заверял, что "Дию" (аналог российских Госуслуг) использовать для рассылки повесток никогда не будут.
https://ukraina.ru/20240124/1052863215.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, владимир зеленский, военкомат, военком, мобилизация, призыв
Новости, Украина, Владимир Зеленский, военкомат, военком, мобилизация, призыв
Зеленский назвал уличную мобилизацию на Украине "неправильной"
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военкомы не должны хватать людей на улице и вручать повестки. Об этом он заявил в интервью немецкому телеканалу ARD
В Сети всё чаще появляются видео, на которых военкомы силой ловят людей на улицах. Немецкие журналисты поинтересовались, как это ограничение свободы сочетается с защитой свободы Украины.
"Неправильно, когда представители военкоматов ходили по улицам и искали парней, которые не приходили в военкоматы. Но здесь я хотел бы, чтобы мы были также с вами справедливыми и честными. Есть случаи такие - да есть. Правильно ли это - абсолютно нет", - заявил Зеленский
.
Президент Украины заверил, что обратился к военным и депутатам, которые готовят законопроект о мобилизации, "чтобы не было шансов ходить по улицам".
По словам Зеленского, Украина "очень цифровизированная страна", поэтому он рассматривает возможность применения "digital (от англ. - цифровой) формата".
В первой редакции законопроекта о мобилизации была заложена норма об электронных повестках, но депутаты призвали ее исключить. Также новый законопроект призвван был существенно ужесточить условия призыва. Так, например, с его принятием на фронт смогут отправить даже инвалидов, а тех, кто будет уклоняться - сильно ограничат в правах, начиная от блокировки банковских карт и заканчивая арестом имущества. Проект закона был отправлен на доработку.
Министр цифровизации Украины Михаил Федоров неоднократно заверял, что "Дию" (аналог российских Госуслуг) использовать для рассылки повесток никогда не будут.