https://ukraina.ru/20240405/1054321899.html

"Герои ловят уклонистов": украинский омбудсмен объяснил, почему не судят военкомов

"Герои ловят уклонистов": украинский омбудсмен объяснил, почему не судят военкомов - 05.04.2024 Украина.ру

"Герои ловят уклонистов": украинский омбудсмен объяснил, почему не судят военкомов

Работники украинских военкоматов не несут реального наказания за правонарушения, так как это может по-разному трактоваться обществом, заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью украинскому изданию "Суспильне"

2024-04-05T10:55

2024-04-05T10:55

2024-04-05T10:55

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Лубинец рассказал, что в 2023 году он столкнулся с более тысячей скандальных ситуаций с участием работников военкоматов. В 2024 году таких набралось уже более 300.При этом журналистка поинтересовалась, был ли хоть один случай, когда работник военкомата понес бы наказание."Меня информируют, что открыто дисциплинарное производство, что на кого-то наложили административное взыскание. Но я не вижу, даже по максимально позорным случаям, реального наказания", - рассказал Лубинец.Омбудсмен объясняет это тем, что ситуацию "не хотят доводить до какого-то реального военного наказания, потому что это по-разному может трактоваться"."По мнению многих, будет так, что он – герой, задерживал уклонистов. А по мнению другой части Украины, он будет человеком, нарушившим права гражданина", - сказал Лубинец.Помимо этого, в интервью Лубинец подчеркнул, что у сотрудников военкоматов нет полномочий хватать человека на улице и "запихивать в бус". Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны.Украинские телеграм-каналы регулярно публикуют видео, на которых военкомы хватают мужчин на улице, вытаскивают их из общественного транспорта и оформляют на них повестки прямо на месте.

https://ukraina.ru/20240401/1054228349.html

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новости, украина, владимир зеленский, верховная рада, мобилизация, уклонисты, военкомат, военком