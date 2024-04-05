"Герои ловят уклонистов": украинский омбудсмен объяснил, почему не судят военкомов - 05.04.2024 Украина.ру
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"Герои ловят уклонистов": украинский омбудсмен объяснил, почему не судят военкомов
"Герои ловят уклонистов": украинский омбудсмен объяснил, почему не судят военкомов - 05.04.2024 Украина.ру
"Герои ловят уклонистов": украинский омбудсмен объяснил, почему не судят военкомов
Работники украинских военкоматов не несут реального наказания за правонарушения, так как это может по-разному трактоваться обществом, заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью украинскому изданию "Суспильне"
2024-04-05T10:55
2024-04-05T10:55
новости
украина
владимир зеленский
верховная рада
мобилизация
уклонисты
военкомат
военком
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Лубинец рассказал, что в 2023 году он столкнулся с более тысячей скандальных ситуаций с участием работников военкоматов. В 2024 году таких набралось уже более 300.При этом журналистка поинтересовалась, был ли хоть один случай, когда работник военкомата понес бы наказание."Меня информируют, что открыто дисциплинарное производство, что на кого-то наложили административное взыскание. Но я не вижу, даже по максимально позорным случаям, реального наказания", - рассказал Лубинец.Омбудсмен объясняет это тем, что ситуацию "не хотят доводить до какого-то реального военного наказания, потому что это по-разному может трактоваться"."По мнению многих, будет так, что он – герой, задерживал уклонистов. А по мнению другой части Украины, он будет человеком, нарушившим права гражданина", - сказал Лубинец.Помимо этого, в интервью Лубинец подчеркнул, что у сотрудников военкоматов нет полномочий хватать человека на улице и "запихивать в бус". Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны.Украинские телеграм-каналы регулярно публикуют видео, на которых военкомы хватают мужчин на улице, вытаскивают их из общественного транспорта и оформляют на них повестки прямо на месте.
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новости, украина, владимир зеленский, верховная рада, мобилизация, уклонисты, военкомат, военком
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада, мобилизация, уклонисты, военкомат, военком

"Герои ловят уклонистов": украинский омбудсмен объяснил, почему не судят военкомов

10:55 05.04.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Дмитро ЛубінецьДмитрий Лубинец Политик
Дмитрий Лубинец Политик - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Дмитро Лубінець
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Работники украинских военкоматов не несут реального наказания за правонарушения, так как это может по-разному трактоваться обществом, заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью украинскому изданию "Суспильне"
Лубинец рассказал, что в 2023 году он столкнулся с более тысячей скандальных ситуаций с участием работников военкоматов. В 2024 году таких набралось уже более 300.
При этом журналистка поинтересовалась, был ли хоть один случай, когда работник военкомата понес бы наказание.
"Меня информируют, что открыто дисциплинарное производство, что на кого-то наложили административное взыскание. Но я не вижу, даже по максимально позорным случаям, реального наказания", - рассказал Лубинец.
Омбудсмен объясняет это тем, что ситуацию "не хотят доводить до какого-то реального военного наказания, потому что это по-разному может трактоваться".
"По мнению многих, будет так, что он – герой, задерживал уклонистов. А по мнению другой части Украины, он будет человеком, нарушившим права гражданина", - сказал Лубинец.
Помимо этого, в интервью Лубинец подчеркнул, что у сотрудников военкоматов нет полномочий хватать человека на улице и "запихивать в бус".
Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны.
Украинские телеграм-каналы регулярно публикуют видео, на которых военкомы хватают мужчин на улице, вытаскивают их из общественного транспорта и оформляют на них повестки прямо на месте.
1 апреля, 12:05
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