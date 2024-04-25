https://ukraina.ru/20240425/1054716745.html

ATACMS уже на Украине, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 25 апреля

ATACMS уже на Украине, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 25 апреля - 25.04.2024 Украина.ру

ATACMS уже на Украине, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 25 апреля

Украина получила дальнобойные ATACMS. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-04-25T13:00

2024-04-25T13:00

2024-04-25T13:49

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США продолжат поставлять тактические ракеты ATACMS Украине, заявил на брифинге с журналистами помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан."Как я уже сказал во вступительном слове, мы уже отправили несколько [ракет], и теперь, когда у нас есть дополнительные полномочия и средства, мы отправим больше", — отметил он.По его словам, президент США Джо Байден распорядился в феврале нынешнего года передать Украине существенное число тактических баллистических ракет ATACMS, они были поставлены в марте.Также Салливан отметил, что США в состоянии продолжать поставки Украине оперативно-тактических ракет ATACMS без опасений за собственные арсеналы. При этом Салливан подчеркнул, что поставка одного вида вооружений не станет панацеей, хотя и может улучшить ситуацию на поле боя Украины.Также Салливан заявил, что в США уверены в том, что Украина выполнит данное американцам обещание не применять тактические баллистические ракеты ATACMS за пределами территории, на которую претендует Украина.Также помощник президента США отметил, что американская администрация считает поставку Украине тактических баллистических ракет ATACMS целесообразной, несмотря на предупреждения российской стороны о том, что их отправка приведёт к эскалации конфликта.Кроме того, по его мнению, выделенных конгрессом денег в объеме $61 млрд хватит на поддержку Украины до конца года. Переброска американской военной помощи на Украину начинается немедленно, чтобы возместить потерянное на её согласование время."Переброска этих возможностей начнется немедленно, чтобы восполнить время, потерянное в этот критический момент", — подчеркнул Салливан.Предоставление ракет уже прокомментировали в Кремле."Практика действий США и европейцев уже понятна и предсказуема. Как только предметно начинают о чем-то говорить, значит поставка осуществляется. Насколько эти поставки были осуществлены и оплачены в нарушение внутренних законов США - это не наш вопрос, это вопрос конгрессменов, сенаторов США, если кто-то захочет, будет с этим разбираться. США напрямую вовлечены в этот конфликт, они идут по дороге повышения дальности работы тех систем, которые они поставляют. Это не сможет принципиально изменить исход СВО. Мы добьёмся своего, но это доставит больше проблем самой Украине", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее американские и британские СМИ сообщили, что Байден ещё в феврале одобрил поставку ракет большей дальности, но не афишировал этого по просьбе украинских властей. По словам одного из американских чиновников, в мартовский пакет помощи Киеву от Вашингтона на сумму $ 300 млн вошло "значительное" количество ATACMS. Как рассказали источники агентств Reuters и AP и издания Politico, Украина получила ракеты ещё в прошлом месяце.Точное число поставленных ракет издания не назвали.Как рассказал телеканалу CNN представитель Пентагона Гаррон Гарн, ракеты ATACMS "незаметно" включили в мартовский пакет помощи Украине, несмотря на то, что ранее Байден отказывал Киеву в поставках снарядов, фактически способных долететь до центральной России. По словам Гарна, ракеты доставили на Украину в начале апреля."Это не первый случай, когда Украине передается тайно современное оружие, для того, чтобы ВСУ смогли в полной мере использовать фактор внезапности. Добавлю к изложенному в статье, что применялись эти ракеты для удара по Крыму: ВСУ впервые применили ракеты утром 17 апреля. 19 апреля российское Минобороны отчиталось, что ПВО сбила три ракеты ATACMS над Чёрным морем, не уточнив их дальность. Похоже, что дальность была 290 км, при базовой 165 км", - прокомментировал публикации западных СМИ бывший народный депутат Украины, первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв.При этом эксперты уверены, что Украина вряд ли сдержит данное США обещание и будет бить по регионам России.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 6 ударов по этому региону России.На донецком направлении ВСУ совершили 3 обстрела, на горловском направлении — 3 обстрела, выпустив в общей сложности 17 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении двух гражданских лиц. Повреждений жилых домостроений и объектов гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка 2 снаряда калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера ВСУ выпустили по этому региону России 25 снарядов."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 25 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Каховка — 6; Каиры — 4; Новая Каховка — 3; Алёшки — 5; Днепряны — 3; Абрикосовка — 4", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 20 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Козачьи Лагеря, Днепряны, Корсунка, Алёшки, Каховка.Утром 25 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов по этому региону России."В Белгородском районе после воздушной атаки ВСУ дополнительные разрушения выявлены в поселке Разумное – повреждены 2 частных жилых домовладения и 2 автомобиля. В Новосадовском сельском поселении пострадали 2 частных домовладения и многоквартирный дом, в Дубовском и Беловском сельских поселениях – по одному автомобилю. Ни в одном из населённых пунктов района пострадавших нет", - отмечалось в публикации.В Валуйском городском округе в селах Казинка, Старый Хутор и Герасимовка были обнаружены и изъяты специалистами взрывоопасные предметы – по одному в каждом населённом пункте. Обошлось без последствий.В Грайворонском городском округе по окраине села Безымено был выпущен один миномётный снаряд. Пострадавших и разрушений нет.В Краснояружском районе под минометный обстрел попала окраина села Демидовка – зафиксировано 4 прилёта. Никто не пострадал. Есть повреждения в двух частных жилых домовладениях: в одном посечена кровля, во втором – хозпостройка и ворота.В Чернянском районе рядом с посёлком Чернянка в поле обнаружены обломки БПЛА самолетного типа. Обошлось без последствий. На месте работают оперативные службы."В Шебекинском городском округе по селу Муром выпущено 3 минометных снаряда, по селам Терезовка и Середа – по два миномётных снаряда. В данных населённых пунктах никто не пострадал, разрушений нет", - сообщил Гладков.Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал об атаке ВСУ, в результате которой погибли мирные жители."В результате атаки дронов ВСУ сиротами остались четверо детей. По информации оперативных служб, вражеские дроны нанесли атаку на село Новокарловка Пологовского района Запорожской области. В результате попадания по гражданскому автомобилю погибли мужчина и женщина, сиротами остались их четверо несовершеннолетних детей. На месте работают оперативные службы. Дал распоряжение позаботиться о детях, в этот сложнейший период им оказывается социальная и психологическая помощь", - написал он в своём телеграм-канале.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

https://ukraina.ru/20240425/1054711826.html

https://ukraina.ru/20240424/1054701961.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

хроники, эксклюзив, сша, украина, россия