https://ukraina.ru/20240424/1054692037.html

"Бунт университетов". Студенческие протесты и антисемитизм в США

"Бунт университетов". Студенческие протесты и антисемитизм в США - 24.04.2024 Украина.ру

"Бунт университетов". Студенческие протесты и антисемитизм в США

В крупнейших американских вузах вспыхнуло настоящее мирное восстание против американской внешней политики

2024-04-24T15:22

2024-04-24T15:22

2024-04-24T15:22

сша

израиль

газа

джо байден

владимир зеленский

малек дудаков

оон

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университет

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Студенты разбивают в своих кампусах палаточные лагеря, где проводят бесконечные митинги на общественно-политическую тематику. Прежде всего, они направлены против продолжения войны в секторе Газа, которая проводится на американские деньги и в прямых интересах американского военно-промышленного комплекса.Протесты студентов тлели еще октября, когда резко обострилась ситуация на Ближнем Востоке. Но сейчас они заметно активизировались. По мнению комментаторов, на то имеются две важные причины.Совет Безопасности Организации Объединённых Наций проголосовал по вопросу членства Палестины в составе ООН. Абсолютное большинство голосовавших – 12 стран, включая Россию, выступили "за". Воздержались только Великобритания и Швейцария, а постоянный член Совета безопасности ООН США применили против этой резолюции вето, не назвав никаких логических причин подобного поведения.Представитель Вашингтона сбивчиво объяснял, что для членства палестинцев в ООН якобы еще не пришло время. Американцы полагают, что для начала нужно нормализовать отношения Израиля с арабскими соседями. Но это выглядит как жалкий блеф и попытка выдать следствие за причину.Все члены ООН хорошо знают, что нормализации отношений с арабами, в первую очередь, препятствуют сами израильские власти, которые постоянно атакуют своих соседей и нарушают элементарные права палестинцев.Американская политика на Ближнем Востоке строится на безоговорочной и безграничной поддержке Израиля, даже если она приводит к постоянной гибели арабских детей и женщин.Это приносит американским элитам огромную выгоду. Ведь американский конгресс накануне выделил на войну против палестинцев 26 миллиардов долларов – что стало для американских студентов вторым важным триггером, подстегнувшим протесты.Все сходятся на том, что администрация Джо Байдена не особенно понимает, как эффективно противостоять молодежным бунтам. Некоторым кажется, что проще всего расправиться с ними силой. Но дело в том, что выступления в американских кампусах – это во многом бунт детей против отцов, которые устроили своих любимых отпрысков в лучшие университеты, не пожалев для этого серьезных денег, поступающих в виде пожертвований.Среди задержанной полицией бунтарей опознали дочь демократической конгрессвумен. И вообще среди причастных к протестам подростков хватает младших представителей серьезных фамилий.Конечно, в престижные американские университеты попадают и выходцы из низов, но в основном такое случается в порядке счастливой случайности. Потому что американская система образования коммерциализирована до крайности, и бывает так, что небогатые выпускники многие годы тратят зарплату на выплату кредита на обучение.Более того, именно элитарная университетская среда долгое время формировала среду американской власти – на что работала давно сформированная система студенческих братств или обыкновенные дружеские тусовки.Бывшие однокашники оказываются на важных властных постах – например, в конгрессе, в судах и банках, и неформально решают между собой серьезные вопросы, вспоминая прежние юношеские пирушки.Студенческий бунт говорит о том, что существование этого традиционно сложившегося механизма формирования американской власти находится сейчас под определенной угрозой, и ее степень не следует недооценивать. К примеру, американские кампусы протестовали против войны в Ираке и Афганистане, но тогда их выступления не принимали нынешнего масштаба.Подобные протесты в вузах проходили только во времена американской агрессии во Вьетнаме, однако это было давно. Как утверждают социологи, в те годы университетская среда была более демократичной, социальный разрыв в ней был меньшим, и в кампусах хватало сравнительно небогатых студентов.Во времена вьетнамских протестов среди протестующих оказывалось много призывников "из народа", которые просто приходили на митинги, хотя сами к университетам отношения зачастую не имели. Сейчас же ядром протеста оказываются сами студенты. Обычно – с неплохой успеваемостью.Они категорически не хотят походить на своих мам и пап и не собираются воспроизводить их социальную ролевую модель. Юные обитатели кампусов понимают – война на Ближнем Востоке, как и все прочие войны нашего времени, идет потому, что это очень выгодно США. И даже не очень зрелые юноши осознают возможные последствия политики коллективного Байдена, которые грозят подлинной катастрофой.Эти умненькие мальчики и девочки не довольны не только Газой. Они понимают, что внешняя политика США в целом ведет к глобальной войне. Они видят кошмарные поселки наркозависимых бедняков в центральных кварталах американских мегаполисов, отмечают резкое увеличение преступности, и понимают, что американская власть не хочет решать ни одну из значимых общественных проблем, потому что это не приносит сверхприбыли чиновникам и лоббистам.Многие студенты поняли, что милитаризм американской власти подталкивает мир к ускоренному ядерному уничтожению, что придает их действиям решительность. Некоторые уже критикуют связанный с Байденом ВПК, который накануне пролоббировал военные ассигнования в конгрессе. А персонажи вроде Зеленского вызывают в этой среде неприятие и иронию.Сюжет постапокалиптического выживания на руинах цивилизации стал сейчас для Голливуда ведущим трендом – про это снимают каждый третий фильм и каждый второй телесериал. Потому что жить среди радиоактивной пустыни американской молодежи явно не хочется.Конечно, команде Байдена приходится реагировать не неповиновение в кампусах, а произраильское лобби работает, не покладая рук.По мере того, как протестная волна охватывает новые элитные вузы, влиятельные спонсоры лишают их финансирования или наказывают ректорат увольнениями, как это уже случилось с гарвардскими топ-менеджерами. Некоторые представители истеблишмента просто не отдают своих детей в американские университеты – хотя это не предвещают ничего хорошего для будущего национальной системы образования."Американские колледжи продолжает накрывать волна беспорядков. Эпицентром является Колумбийский университет – но они уже распространились и на Йель с Гарвардом. Пятьдесят пропалестинских протестующих арестовали в Йеле, потому что они требовали от своей альма матер порвать любые связи с американским военно-промышленным комплексом и Израилем.Масштабные беспорядки ставят университеты в неудобное положение в самый канун выпускных мероприятий. Но ещё больше проблем будет с набором новых абитуриентов. В том же Гарварде число заявок на поступление рухнуло на 17% на фоне баталий вокруг Израиля.Всё больше миллиардеров-спонсоров отказываются жертвовать деньги своим колледжам, пока там продолжаются пропалестинские протесты. Столкновения с полицией пока только раззадоривают протестующих, устраивающих "палаточные майданы" под палестинскими флагами на своих кампусах. В их поддержку выступает и левая профессура.Хуже всего приходится либеральному руководству колледжей, которое разрывается, пытаясь угодить всем – от студенческих масс до крупных спонсоров. Но долго сидеть на двух стульях им не получится. Президента Гарварда уже недавно выперли – за ней последуют и многие другие. Так что кризис американских университетов, восстающих против Байдена, с каждым днём усугубляется", – пишет об этом в своём тг-канале эксперт Малек Дудаков.Для борьбы с мятежными студентами был выбран жупел антисемитизма. Любая критика израильского правительства или любые высказывания в поддержку Палестины автоматически приравниваются к антисемитизму – что почти всегда является циничным обманом.Конечно, настоящий антисемитизм не является для США чем-то невиданным, и его всего было в Америке в избытке.Достаточно вспомнить, что после Второй мировой войны американское правительство нередко прощало прежние грехи немецким нацистам или их украинским прислужникам, если это отвечало новой стратегии борьбы против Советов. Хотя подобные персонажи зачастую несли личную ответственность за преступления Холокоста.Но большинству хорошо образованных современных студентов в принципе чужды национальные предрассудки, а в университетах вроде Гарварда традиционно учатся многие представители еврейской молодежи, которые тоже не стоят в стороне от протестов. Поэтому даже если провокаторы кричат в толпе антисемитские лозунги, реальные настроения недовольных это явно не отражает – что они не устают повторять.Значительная часть студентов вообще не против Израиля. Они просто хотят, что его армия не утюжила американскими снарядами Газу, и требуют от Тель-Авива договориться с палестинцами на условии взаимоприемлемого компромисса – вместо того, чтобы угрожать арабам изгнанием или смертью.Попытка бесчестно очернить этих людей, записывая их в антисемиты, скорее, подстегивает протесты. И усиливает внутренний раскол внутри американской элиты, который постепенно приобретает контуры глубокого возрастного разлома.

https://ukraina.ru/20240424/1054687462.html

https://ukraina.ru/20231110/1050912484.html

сша

израиль

газа

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Сергей Котвицкий

сша, израиль, газа, джо байден, владимир зеленский, малек дудаков, оон, образование, университет