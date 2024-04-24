https://ukraina.ru/20240424/1054689179.html

Изношенность ВСУ, успехи ВС РФ, бессмысленная помощь. Главное на Украине на 13:00 24 апреля

Изношенность ВСУ, успехи ВС РФ, бессмысленная помощь. Главное на Украине на 13:00 24 апреля - 24.04.2024 Украина.ру

Изношенность ВСУ, успехи ВС РФ, бессмысленная помощь. Главное на Украине на 13:00 24 апреля

Украина.ру, 24.04.2024

2024-04-24T13:00

2024-04-24T13:00

2024-04-24T13:48

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ВСУ изношены после боев, Киеву не хватает людей на их замену. Российские военные нанесли несколько точных ударов по Украине. Военная помощь США лишь продлит агонию КиеваГазета Wall Street Journal признала, что украинские войска изношены после нескольких месяцев боевых действий.По ее данным, размещение военных, рассчитанное на пять дней, может длиться 10 или 15 дней. Отмечается, что в течение этого периода у военных заканчивается "еда, вода и медикаменты".Ранее колумнист британской газеты Times Иан Мартин уже выражал мнение, что неблагоприятная для Киева обстановка на поле боя заставляет Запад готовиться к "катастрофическому поражению" украинских сил, которым не хватает вооружения и боеприпасов.В то же время украинское издание "Страна" написало, что суды на Украине начали выносить приговоры военнослужащим за отказ выполнять приказы командования."В реестре судебных решений появилось сразу несколько вердиктов судов по статье 402 уголовного кодекса "неповиновение" касательно отказа украинских военных выполнять приказы командования по участию в операции в Крынках Херсонской области", — говорится в материале.По информации издания, к пяти годам лишения свободы на Украине приговорили морпеха за отказ выполнить приказ по обороне южной границы Крынок. В суде он пояснил это страхом за свою жизнь."Приговор из-за Крынок получил и морпех из Винницкой области. Гранатометчик получил приказ осуществить замену личного состава бригады в Крынках, удерживать позиции и не допустить прорыв противника. Он публично отказался выполнить приказ... Учитывая раскаяние военного, суд приговорил его к двум годам лишения свободы и заменил это наказание отсылкой в дисциплинарный батальон на тот же срок", - пишет издание.Еще один украинский военный за неповиновение во время операции в Крынках был приговорен к двум годам лишения свободы, но суд освободил его от исполнения наказания с условием отчисления в течение двух лет 20% от зарплаты в доход государства.Еще один украинский военнослужащий получил два года в дисциплинарном батальоне за отказ выполнять приказ о форсировании Днепра и закреплении в Крынках.Село Крынки находится на левом берегу Днепра в нижнем его течении. С осени прошлого года украинские войска создали там плацдарм, однако в конце февраля Крынки с окрестностями были освобождены российской армией.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.Успехи ВС РФВооруженные силы России ударили по расположению ВСУ в Сумской области, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.По его словам, в городе Белополье зафиксирован прилет семи ракет РСЗО "Смерч" "с удачной детонацией"."Известно, что попали в расположение ВСУ", - сказал он.Также удар был зафиксирован в Кременчуге Полтавской области Украины, предположительно, в районе зданий аэродрома или территории НПЗ.Он добавил, что склоняется к тому, что прилет, вероятно, был в районе аэродрома, так как "от взрыва ГСМ был бы огромный столб черного дыма, а об этом не сообщалось".Кроме прочего, Вооруженные силы России ударили по общежитию в Харькове, где располагались военнослужащие Украины."В Харькове ночью были прилеты, прилетела наша ракета по общежитию ВСУ в Харькове в переулке Отакара Яроша, вслед за ней прилетела ракета ПВО", - сказал подпольщик.Также Лебедев добавил, что в полночь был прилет в здание, которое военнослужащие Украины использовали для ротации войск в поселке городского типа Боровая Харьковской области, находящегося рядом с Изюмом, там находилось до 30 человек и во дворе шесть единиц техники.Горсовет Одессы на Украине предупредил о задержке движения поездов после утренних взрывов."Из-за утреннего обстрела Одессы в дороге задерживаются поезда дальнего и пригородного сообщения", - говорится в телеграм-канале Одесского горсовета.По информации властей, на данный момент задерживается восемь поездов. Сотрудники железной дороги прилагают усилия, чтобы восстановить движение в ближайшее время.В свою очередь в национальной энергетической компании "Укрэнерго" указали, что в энергосистеме Украины третий день подряд сохраняется дефицит электроэнергии, для его покрытия привлекается аварийная помощь из Европы.Действуют ограничения потребителей в Харьковской области и промышленности в Криворожском районе."В Одесской области в результате утренней атаки повреждена часть оборудования местного облэнерго. Обесточена часть потребителей в одном из районов Одессы. Продолжаются ремонтные работы, энергетики делают все возможное, чтобы вернуть свет к концу дня", - добавили в "Укрэнерго".Бессмысленная помощь ШтатовСенат США в среду по итогам голосования принял законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и администрацию на Тайване.Таким образом, обе палаты американского конгресса одобрили законопроект. Теперь он поступит на подпись президенту США Джо Байдену, который уже пообещал подписать его для вступления в силу.В частности, на помощь Украине направят почти 61 миллиард долларов, из которых 23,2 миллиарда - на восполнение передаваемых ей вооружений со складов Пентагона, 13,8 миллиарда - на военные закупки для Украины на открытом рынке, 11,3 миллиарда - для обеспечения "текущих военных операций США в регионе".Отставной полковник корпуса морской пехоты США и старший советник вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан предположил, что США до президентских выборов в ноябре, вероятно, не будут выделять дополнительную помощь Украине."Администрация (президента США Джо Байдена - ред.), конечно, не захочет отправлять еще один пакет (помощи) прямо перед выборами", - заявил Кансиан, чьи слова приводит издание Defense One.Как пишет издание, неясно, может ли Украина рассчитывать на еще один пакет американской помощи, особенно в случае если в Белый дом вернется экс-президент США Дональд Трамп.Издание American Conservative со ссылкой на экспертов написало, что новая военная помощь США Украине не приведет Киев к победе."Есть пять вещей, которые пакет помощи не предоставит Украине. Он не обеспечит достаточного количества денег. Он не предоставит столь необходимое оружие, и не поставит его вовремя. Он не предоставит еще более остро необходимые войска. И не обеспечит победу", - говорится в материале газеты.Профессор политической науки университета Род-Айленда Николай Петро заявил изданию, что 61 миллиард долларов, которые США направят Украине, "не поменяют исхода войны". "Чтобы поменять исход, нужно гораздо-гораздо больше денег", - добавил эксперт.American Conservative подчеркивает, что следующие пакеты помощи Украине могут быть еще меньше. Даже если денег было бы достаточно, отмечает издание, они бы не обеспечили Украину необходимым оружием, потому что оно не доступно для покупки.Александр Хилл, профессор военной истории в Университете Калгари заявил изданию, что новый пакет американской помощь "пролит кровопролитие". По его словам, если США хотят помочь Украине, они должны "продвигать значимые переговоры, которые будут включать не только территориальный вопрос, но и будущий характер отношений между Украиной и НАТО, с целью содействия установлению прочного мира".Генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев считает, что новая помощь США не изменит радикально ситуацию на фронте."Я не думаю, что это фундаментально изменит ситуацию на фронте, но, конечно, это увеличивает время, которое необходимо для решения тех или иных задач. Радикально эта помощь не изменит ситуацию в пользу Украины, но жизнь осложнять вполне может", - сказал эксперт.По его словам, вопрос еще в том, как будет использована эта помощь, тут много неопределенности. Однако для контрнаступления этих ресурсов в этом году Киеву будет недостаточно."Для укрепления обороны это будет подспорьем. Это уже большой объем, который будет растянут во времени, это же не одномоментно все передадут. Это будет достаточно длительный процесс, как минимум этот год займет", - добавил Тимофеев.В свою очередь первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс указал, что новая помощь только продлит агонию Украины."Это только продлит агонию Украины. Американское оружие принесет еще больше смертей на украинскую землю", - заверил Фикс.По его словам, на Украине не понимают, что США ведут борьбу с Россией за лидерство в мире жизнями ее граждан."Украинцы отдают свои жизни за чужие ценности. Для американцев чужая жизнь ничего не стоит. Они готовы идти по трупам для достижения только им понятных целей", - полагает Фикс.По его мнению, Россия выполнит все поставленные в рамках СВО цели и задачи, невзирая ни на какую помощь Украине со стороны Запада.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду назвал ситуацию на поле боя слишком красноречивой и однозначной. Он также заверил, что новые партии оружия Киеву не изменят динамику на фронте.

https://ukraina.ru/20240423/1054667758.html

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Сергей Зуев

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