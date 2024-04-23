"Русские его возьмут": аналитик о том, почему США сразу были уверены, что СВО закончится победой России - 23.04.2024 Украина.ру
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"Русские его возьмут": аналитик о том, почему США сразу были уверены, что СВО закончится победой России
"Русские его возьмут": аналитик о том, почему США сразу были уверены, что СВО закончится победой России - 23.04.2024 Украина.ру
"Русские его возьмут": аналитик о том, почему США сразу были уверены, что СВО закончится победой России
Не стоит называть Украину американским союзником. Более корректно называть ее американским инструментом. Грубо говоря, "это поленья для костра, чтобы поджечь Россию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский
2024-04-23T05:20
2024-04-23T05:20
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Я никогда не замечал последовательной политики Вашингтона в отношении Украины, что убеждает меня в том, что Украина никогда не была значимым фактором американской политики, рассказал аналитик.Но ряд факторов привели к тому, что это не получилось сделать. Главным образом, благодаря очень активному вмешательству Британии в ситуацию, которая постоянно разрушала любые попытки мирного регулирования, отметил Голубовский.Поэтому не стоит называть Украину американским союзником. Более корректно называть ее американским инструментом. Причем не самого высокого качества, указал он.Для США Израиль – это инструмент управления. А Украина – это инструмент разрушения. Как правило, он всегда разрушается в процессе своего применения. Грубо говоря, "это поленья для костра, чтобы поджечь Россию", резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрий Голубовский: Когда Россия в Одессе получит главный приз СВО, ей придется договариваться с Китаем читайте на сайте Украина.ру
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новости, украина, россия, сша, дмитрий голубовский, война, израиль, посольство сша, сво, победа
Новости, Украина, Россия, США, Дмитрий Голубовский, война, Израиль, посольство США, СВО, победа

"Русские его возьмут": аналитик о том, почему США сразу были уверены, что СВО закончится победой России

05:20 23.04.2024
 
© РИА Новости . Антон Вергун / Перейти в фотобанкСитуация в Белгородской области
Ситуация в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости . Антон Вергун
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Не стоит называть Украину американским союзником. Более корректно называть ее американским инструментом. Грубо говоря, "это поленья для костра, чтобы поджечь Россию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский
Я никогда не замечал последовательной политики Вашингтона в отношении Украины, что убеждает меня в том, что Украина никогда не была значимым фактором американской политики, рассказал аналитик.
"Просто так получилось, что Америка погрязла в этой теме. Американцы изначально были уверены, что СВО быстро закончится победой России. Они эвакуировали свое посольство из Киева и сказали, что за 72 часа, скорее всего, русские его возьмут", - добавил эксперт.
Но ряд факторов привели к тому, что это не получилось сделать. Главным образом, благодаря очень активному вмешательству Британии в ситуацию, которая постоянно разрушала любые попытки мирного регулирования, отметил Голубовский.
Поэтому не стоит называть Украину американским союзником. Более корректно называть ее американским инструментом. Причем не самого высокого качества, указал он.
Для США Израиль – это инструмент управления. А Украина – это инструмент разрушения. Как правило, он всегда разрушается в процессе своего применения. Грубо говоря, "это поленья для костра, чтобы поджечь Россию", резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрий Голубовский: Когда Россия в Одессе получит главный приз СВО, ей придется договариваться с Китаем читайте на сайте Украина.ру
Максим Бардин
Вчера, 17:27
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