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Выборы 2019 года: неизбежность Порошенко

Выборы 2019 года: неизбежность Порошенко - 22.04.2024 Украина.ру

Выборы 2019 года: неизбежность Порошенко

Пять лет назад, 21 апреля 2019 года, состоялся второй тур президентских выборов на Украине, в ходе которого с решительным преимуществом победил Владимир Зеленский. Полученные им 73% голосов составляли менее половины украинских избирателей, но итог выборов под вопрос не ставился. Однако политический курс Украины не изменился

2024-04-22T15:25

2024-04-22T15:25

2024-04-22T15:58

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Владимир Зеленский изначально представлял себя в качестве антитезы действующему президенту Петру Порошенко. Правда, программа его была неконкретной, в лучшем случае, говорилось "что", но не говорилось "как". Например, в последнем сезоне сериала "Слуга народа", фактически бывшего эрзацем программы кандидата, президент Василий Голобородько объединяет рассыпавшуюся на области страну. Правда непонятно, каким именно образом (о проблеме Донбасса и Крыма в фильме вообще не говорилось, хотя имелись в виду именно они).В целом же Зеленский продолжал ту же самую политическую линию, которую проводил Порошенко, но, разумеется, со своими особенностями.Зеленский отнюдь не изменил отношения к потенциальному членству в ЕС и НАТО. Справедливости ради надо сказать, что от него этого не требовалось – на выборах 2019 года тема европейской и евроатлантической интеграции была если не маргинальной, то уж точно интересной только бесперспективной оппозиции.Не поменялось и отношение к Минским соглашениям. Более того, как считается, именно при Зеленском был взят курс уже не на провокации, а на силовое решение проблемы народных республик. Впрочем, после весны 2022 года о намерениях Украины напасть на ДНР и ЛНР говорят мало – очевидно, отсутствуют однозначно трактуемые доказательства (боевые приказы).Зеленский так же, как Порошенко, проводил весьма странную политику в отношении крупного бизнеса, с одной стороны, декларируя "деолигархизацию", с другой же стороны, сохраняя взаимовыгодные отношения с олигархической верхушкой. При этом он не стал ни "карманным" президентом Игоря Коломойского (хотя существует мнение, что он до сих пор придерживается своих обязательств перед ним), ни зависимым от Рината Ахметова (достаточно посмотреть на вялую грызню вокруг грозящего Ахметову статуса "олигарха в законе").Особенно забавно было то, что Зеленский продолжил сотрудничество с МВФ. Это не смотря на то, что в сериале "Слуга народа" сотрудничество президента Голобородько с МВФ закончилось падением общественной поддержки, импичментом и тюремным заключением. Вопрос о том, читал ли Зеленской сценарий сериала, в котором снимался, остаётся актуальным по сей день. Хотя, в общем-то, понятно, что реальная жизнь отличается от художественного вымысла, и общественная поддержка Зеленского никогда не падала ниже результата первого тура выборов 2019 года, несмотря на все плоды его политики.В некоторых вопросах Зеленский от Порошенко всё же отличался. Например, два пункта из порошенковского лозунга "армия – язык – вера" остались без особого внимания. Идея загнать всех православных в ПЦУ нерелигиозного Зеленского совершенно не вдохновила. Не стал он и усиливать давление на русский язык. Однако и никаких попыток изменить ситуацию в этих сферах не предпринял, просто заморозил статус-кво, а с началом СВО они уже сами по себе "разморозились". Сейчас, например, "Вечерний квартал" на украинском телевидении идёт с закадровым переводом на украинский язык… Позорище. Зеленский украинский язык вполне освоил.Вроде бы примерно одинаково выглядит и отношение Запада к украинским президентам: оба клянчат деньги, но с обоими общаются как с уважаемыми людьми и деньги в конце концов дают. Впрочем, надо признать, что отношения обоих украинских президентов с Западом взаимовыгодные. При Порошенко это была прямая коррупция посредством "Бурисмы" и косвенная – путём закупки американских локомотивов. Прямую коррупционную составляющую сотрудничества Зеленского с Западом мы не знаем, а вот масштабы косвенной коррупции, конечно, потрясают воображение – из $ 61 млрд последнего пакета американской помощи собственно Украине достанется всего $ 14 млрд.Что категорически не совпадает, так это отношение Запада к продлению полномочий президентов.Когда Порошенко попытался сорвать выборы 2019 года путём организации провокации в Керченском проливе и введения военного положения, последовала жёсткая реакция Вашингтона – территория и сроки военного положения были радикально ограничены, выборы состоялись, Порошенко проиграл.Зеленскому в августе прошлого года намекнули, что выборы неплохо было бы провести. Однако намёк был оформлен как намёк, к тому же источник намёка был не особенно уважаемый – сенатор Линдси Грэм, кажется, особым авторитетом не пользуется… Зеленский некоторое время торговался, требуя предоставить средства для демонстрации "демократии", но, не получив искомого, от проведения выборов отказался, на что видимой реакции не последовало – оказалось, что проведение выборов внутреннее дело Украины. Оказалось, что Зеленскому можно то, чего нельзя Порошенко…Кажется, есть существенная разница в поводе для отмены выборов. И Порошенко и Зеленский настойчиво провоцировали Россию на жесткие меры и результата добились. Но масштаб всё же был разным – разовая провокация не давала повода для введения военного положения на всей территории страны.Тем не менее, в целом оказались правы те наблюдатели, которые полагали, что Порошенко альтернативы нет – выбор состоял в том, избрать ли Петра Алексеевича Порошенко или Владимира Александровича Порошенко же.Политический курс Украины не менялся с 1991 года, когда было принято решение стремиться к членству в ЕС и НАТО. Менялась только степень радикальности сторонников европейского выбора.Неизбежен был и конфликт с Россией (неизбежность его была в мягкой форме описана в книге Леонида Кучмы "Украина не Россия"), хотя варьировалась степени его радикальности. Если бы, например, Россия начала бы проводить курс на вступление в ЕС и НАТО (а оба российских президента рассматривали такую возможность вполне серьёзно), Украина наверняка попыталась бы этому воспрепятствовать, скорее всего – выдвигая заведомо невыполнимые требования.Вполне возможно, что "претензия" США к Порошенко состояла в том, что он не смог или не захотел организовать достаточно масштабную провокацию (решительное наступление на Донбасс такой провокаций точно могло являться, но в этом случае трудно было бы представить Украину "жертвой агрессии"). Зеленский же с этой задачей справился, хотя и не сразу – потребовался ряд рискованных шагов, вроде заявления о возможности отказа от безъядерного статуса Украины.Так или иначе, но в рамках демократической системы выбора у украинцев не было. Была иллюзия отказа от старой, завравшейся элиты, в пользу новой, которая завраться ещё не успела. Но катастрофа правления Зеленского всё равно была бы – с Зеленским, Порошенко или с Тимошенко, в случае если бы победила она.

https://ukraina.ru/20190422/1023417936.html

https://ukraina.ru/20190422/1023404861.html

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мнения, украина, президентские выборы, петр порошенко, владимир зеленский, запад, россия, ринат ахметов, слуга народа, нато, ес