Новый пакет антироссийских санкций может коснутся импорта СПГ - 22.04.2024 Украина.ру
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Новый пакет антироссийских санкций может коснутся импорта СПГ
Новый пакет антироссийских санкций может коснутся импорта СПГ - 22.04.2024 Украина.ру
Новый пакет антироссийских санкций может коснутся импорта СПГ
Евросоюз готовит 14-й пакет антироссийских санкций, который может включить запрет на импорт СПГ. Об этом рассказал журналистам министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём по прибытии на Совет министров иностранных дел в Люксембург
2024-04-22T10:19
2024-04-22T10:19
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владимир путин
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зарубежье
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Предыдущий 13-й пакет санкций был обнародован 23 февраля 2024 года. Он включил в себя ряд министров новых регионов России, общероссийское движение детей и молодежи "Движение Первых" и председателя правления движения Григория Гурова. Не обошёл санкционный список и министра обороны КНДР Кана Сун Нама, а также Главное ракетное управление страны. Евросоююз обвинил их в том, что они якобы поддерживали действия против Украины.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.Президент России Владимир Путин заявлял ранее, что такая политика – это долгосрочная стратегия Запада. Также Москва не раз подчеркивала, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.
https://ukraina.ru/20240404/1054308466.html
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новости, россия, украина, запад, владимир путин, санкции, антироссийские санкции, ес, евросоюз, зарубежье
Новости, Россия, Украина, Запад, Владимир Путин, санкции, антироссийские санкции, ЕС, Евросоюз, Зарубежье

Новый пакет антироссийских санкций может коснутся импорта СПГ

10:19 22.04.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Евросоюз готовит 14-й пакет антироссийских санкций, который может включить запрет на импорт СПГ. Об этом рассказал журналистам министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём по прибытии на Совет министров иностранных дел в Люксембург
"Мы будем обсуждать, как увеличить поддержку Украины. Принятие 14-й пакета санкций – одна из важнейших вещей, мы намерены включить запрет на импорт СПГ", – заявил Билльстрём.
Предыдущий 13-й пакет санкций был обнародован 23 февраля 2024 года. Он включил в себя ряд министров новых регионов России, общероссийское движение детей и молодежи "Движение Первых" и председателя правления движения Григория Гурова.
Не обошёл санкционный список и министра обороны КНДР Кана Сун Нама, а также Главное ракетное управление страны. Евросоююз обвинил их в том, что они якобы поддерживали действия против Украины.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.
Президент России Владимир Путин заявлял ранее, что такая политика – это долгосрочная стратегия Запада. Также Москва не раз подчеркивала, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.
Офисный центр ПАО Новатэк - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
4 апреля, 16:56
"Новатэк" закроет масштабный проект "Арктик СПГ 2" и сосредоточится на Мурманске – ReutersРоссийская компания "Новатэк", специализирующаяся на добыче природного газа, вынуждена свернуть масштабный проект "Арктик СПГ-2" из-за антироссийских санкций. Вместо этого, компания сосредоточится на развитии своего проекта в незамерзающем порту Мурманска, пишет Reuters, ссылаясь на своим источники
 
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