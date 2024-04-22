Новый пакет антироссийских санкций может коснутся импорта СПГ
Евросоюз готовит 14-й пакет антироссийских санкций, который может включить запрет на импорт СПГ. Об этом рассказал журналистам министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём по прибытии на Совет министров иностранных дел в Люксембург
"Мы будем обсуждать, как увеличить поддержку Украины. Принятие 14-й пакета санкций – одна из важнейших вещей, мы намерены включить запрет на импорт СПГ", – заявил Билльстрём.
Предыдущий 13-й пакет санкций был обнародован 23 февраля 2024 года. Он включил в себя ряд министров новых регионов России, общероссийское движение детей и молодежи "Движение Первых" и председателя правления движения Григория Гурова.
Не обошёл санкционный список и министра обороны КНДР Кана Сун Нама, а также Главное ракетное управление страны. Евросоююз обвинил их в том, что они якобы поддерживали действия против Украины.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.
Президент России Владимир Путин заявлял ранее, что такая политика – это долгосрочная стратегия Запада. Также Москва не раз подчеркивала, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.
4 апреля, 16:56"Новатэк" закроет масштабный проект "Арктик СПГ 2" и сосредоточится на Мурманске – ReutersРоссийская компания "Новатэк", специализирующаяся на добыче природного газа, вынуждена свернуть масштабный проект "Арктик СПГ-2" из-за антироссийских санкций. Вместо этого, компания сосредоточится на развитии своего проекта в незамерзающем порту Мурманска, пишет Reuters, ссылаясь на своим источники