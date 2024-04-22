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Новый пакет антироссийских санкций может коснутся импорта СПГ

Новый пакет антироссийских санкций может коснутся импорта СПГ - 22.04.2024 Украина.ру

Новый пакет антироссийских санкций может коснутся импорта СПГ

Евросоюз готовит 14-й пакет антироссийских санкций, который может включить запрет на импорт СПГ. Об этом рассказал журналистам министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём по прибытии на Совет министров иностранных дел в Люксембург

2024-04-22T10:19

2024-04-22T10:19

2024-04-22T10:19

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Предыдущий 13-й пакет санкций был обнародован 23 февраля 2024 года. Он включил в себя ряд министров новых регионов России, общероссийское движение детей и молодежи "Движение Первых" и председателя правления движения Григория Гурова. Не обошёл санкционный список и министра обороны КНДР Кана Сун Нама, а также Главное ракетное управление страны. Евросоююз обвинил их в том, что они якобы поддерживали действия против Украины.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.Президент России Владимир Путин заявлял ранее, что такая политика – это долгосрочная стратегия Запада. Также Москва не раз подчеркивала, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.

https://ukraina.ru/20240404/1054308466.html

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новости, россия, украина, запад, владимир путин, санкции, антироссийские санкции, ес, евросоюз, зарубежье