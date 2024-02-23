"Движение Первых", министр обороны КНДР, Жога и губернаторы. ЕС обнародовал новый пакет санкций - 23.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240223/1053493144.html
"Движение Первых", министр обороны КНДР, Жога и губернаторы. ЕС обнародовал новый пакет санкций
"Движение Первых", министр обороны КНДР, Жога и губернаторы. ЕС обнародовал новый пакет санкций - 23.02.2024 Украина.ру
"Движение Первых", министр обороны КНДР, Жога и губернаторы. ЕС обнародовал новый пакет санкций
Евросоюз утвердил список лиц, которых коснется 13-й пакет антироссийских санкций, следует из данных официального журнала ЕС
2024-02-23T17:55
2024-02-23T17:55
новости
санкции
антироссийские санкции
россия
ес
евросоюз
артем жога
губернатор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102741/23/1027412347_0:71:2732:1608_1920x0_80_0_0_1b8c0228e15300884f3cf4bc8dbc6380.jpg.webp
Под санкции попало общероссийское движение детей и молодежи "Движение Первых" и председатель правления движения Григорий Гуров. Их Евросоюз обвинил в военно-патриотические мероприятия, которые проводятся в Крыму и в новых регионах России. "Таким образом, движение посредством своих различных программ перевоспитывает украинских детей", - говорится в документе.Глава и зампредседатель правительства, а также ряд министров Херсонской области РФ также внесены в 13-й пакет санкции ЕС против России.Уполномоченный по правам ребёнка в Севастополе Марина Песчанская также внесена в санкционный список. Согласно информации в официальном журнале ЕС, причиной тому стало якобы её участие в "в незаконной перевозке детей из детского дома в Мелитополе в Севастополь".Не обошёл санкционный список и министра обороны КНДР Кана Сун Нама, а также Главное ракетное управление страны. Евросоююз обвинил их в том, что они якобы поддерживали действия против Украины.ЕС ввёл санкции также против губернатора Тульской области Алексея Дюмина, губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югры) Натальи Комаровой, губернатора Пензенской области Олега Мельниченко, губернатора Рязанской области Павла Малкова, а также губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.Замкомандующего Черноморским флотом Аркадия Романова ЕС обвинил в "поддержке и осуществлении действий и политики, которые подрывают угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". Поэтому Романов также попал в санкционный список.Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики Артем Жога также оказался под санкциями Евросоюза. В своём телеграм-канале Жога иронично прокомментировал эту новость."Увидел в новостях, что я и многие достойные люди внесены в 13-й пакет санкций ЕС против России. То есть, такая, что называется, "чертова дюжина" коллективного Запада? Как там шутят? Ваш пакет санкций положим в наш пакет с пакетами?" - написал он.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.
https://ukraina.ru/20240223/1053487178.html
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102741/23/1027412347_247:0:2486:1679_1920x0_80_0_0_3c0779b09159fe8bbe1578fe54201cc7.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, санкции, антироссийские санкции, россия, ес, евросоюз, артем жога, губернатор
Новости, санкции, антироссийские санкции, Россия, ЕС, Евросоюз, Артем Жога, губернатор

"Движение Первых", министр обороны КНДР, Жога и губернаторы. ЕС обнародовал новый пакет санкций

17:55 23.02.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
Евросоюз утвердил список лиц, которых коснется 13-й пакет антироссийских санкций, следует из данных официального журнала ЕС
Под санкции попало общероссийское движение детей и молодежи "Движение Первых" и председатель правления движения Григорий Гуров. Их Евросоюз обвинил в военно-патриотические мероприятия, которые проводятся в Крыму и в новых регионах России. "Таким образом, движение посредством своих различных программ перевоспитывает украинских детей", - говорится в документе.
Глава и зампредседатель правительства, а также ряд министров Херсонской области РФ также внесены в 13-й пакет санкции ЕС против России.
Уполномоченный по правам ребёнка в Севастополе Марина Песчанская также внесена в санкционный список. Согласно информации в официальном журнале ЕС, причиной тому стало якобы её участие в "в незаконной перевозке детей из детского дома в Мелитополе в Севастополь".
Не обошёл санкционный список и министра обороны КНДР Кана Сун Нама, а также Главное ракетное управление страны. Евросоююз обвинил их в том, что они якобы поддерживали действия против Украины.
ЕС ввёл санкции также против губернатора Тульской области Алексея Дюмина, губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югры) Натальи Комаровой, губернатора Пензенской области Олега Мельниченко, губернатора Рязанской области Павла Малкова, а также губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.
Замкомандующего Черноморским флотом Аркадия Романова ЕС обвинил в "поддержке и осуществлении действий и политики, которые подрывают угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". Поэтому Романов также попал в санкционный список.
Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики Артем Жога также оказался под санкциями Евросоюза. В своём телеграм-канале Жога иронично прокомментировал эту новость.
"Увидел в новостях, что я и многие достойные люди внесены в 13-й пакет санкций ЕС против России. То есть, такая, что называется, "чертова дюжина" коллективного Запада? Как там шутят? Ваш пакет санкций положим в наш пакет с пакетами?" - написал он.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.
Украина астрология
15:47
Жалостливое шоу для западных кредиторов. Как на Украине отметят двухлетие СВОВ субботу 24 февраля исполняется два года началу Специальной военной операции, которую на Украине называют "полномасштабным вторжением". Владимир Зеленский и его ближайшее окружение в этом конфликте делают основную ставку на пиар, медийность и эмоциональное воздействие на украинскую и западную аудиторию.
 
Новостисанкцииантироссийские санкцииРоссияЕСЕвросоюзАртем Жогагубернатор
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:55"Движение Первых", министр обороны КНДР, Жога и губернаторы. ЕС обнародовал новый пакет санкций
17:17Жога: Освобождение Авдеевки - один из ключевых этапов СВО
16:51Несколько шагов до развала: Ищенко о сходстве и различиях между США сейчас и СССР перед его распадом
16:46Ростислав Ищенко: Ждуны, которые остались, будут скрипеть зубами на Россию, пусть, быстрее зубы сточат
16:22"Неонацистская инициатива": в Молдавии планируют переименовать улицу Маршала Конева
16:00Номан Челебиджихан: "президент" крымских татар
15:47Жалостливое шоу для западных кредиторов. Как на Украине отметят двухлетие СВО
15:35Число может возрасти. Власти Великобритании подсчитали, сколько украинцев стали бездомными
15:34Военкор Александр Яремчук: Я не могу работать в Африке, пока моя страна воюет здесь
14:55На Украине оценили восстановление страны в €500 миллиардов
14:45Мушки в янтаре. Как живут "спящие" и "молчаливые", бывшие народные, а ныне обычные эмигранты - без России
13:41В ЕС рассказали, кого коснётся 13-й пакет санкций
13:02Система ПВО сбила два украинских беспилотника над Курском - губернатор
13:00"Вернёмся и всё отстроим": эвакуированные из Авдеевки строят планы на будущее
12:45"Выстоят ли ВСУ два месяца?". Риски для Киева очень высоки, считают украинские эксперты
12:33Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День защитника Отечества
12:24"Мы гордимся": Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества
11:54Финский наёмник ликвидирован в зоне СВО
11:25Армения не уведомляла ОДКБ о приостановке членства
11:06"Эмоциональное представление": польский политик возмутился действиями украинцев на границе
Лента новостейМолния