https://ukraina.ru/20240223/1053493144.html

"Движение Первых", министр обороны КНДР, Жога и губернаторы. ЕС обнародовал новый пакет санкций

"Движение Первых", министр обороны КНДР, Жога и губернаторы. ЕС обнародовал новый пакет санкций - 23.02.2024 Украина.ру

"Движение Первых", министр обороны КНДР, Жога и губернаторы. ЕС обнародовал новый пакет санкций

Евросоюз утвердил список лиц, которых коснется 13-й пакет антироссийских санкций, следует из данных официального журнала ЕС

2024-02-23T17:55

2024-02-23T17:55

2024-02-23T17:55

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Под санкции попало общероссийское движение детей и молодежи "Движение Первых" и председатель правления движения Григорий Гуров. Их Евросоюз обвинил в военно-патриотические мероприятия, которые проводятся в Крыму и в новых регионах России. "Таким образом, движение посредством своих различных программ перевоспитывает украинских детей", - говорится в документе.Глава и зампредседатель правительства, а также ряд министров Херсонской области РФ также внесены в 13-й пакет санкции ЕС против России.Уполномоченный по правам ребёнка в Севастополе Марина Песчанская также внесена в санкционный список. Согласно информации в официальном журнале ЕС, причиной тому стало якобы её участие в "в незаконной перевозке детей из детского дома в Мелитополе в Севастополь".Не обошёл санкционный список и министра обороны КНДР Кана Сун Нама, а также Главное ракетное управление страны. Евросоююз обвинил их в том, что они якобы поддерживали действия против Украины.ЕС ввёл санкции также против губернатора Тульской области Алексея Дюмина, губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югры) Натальи Комаровой, губернатора Пензенской области Олега Мельниченко, губернатора Рязанской области Павла Малкова, а также губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.Замкомандующего Черноморским флотом Аркадия Романова ЕС обвинил в "поддержке и осуществлении действий и политики, которые подрывают угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". Поэтому Романов также попал в санкционный список.Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики Артем Жога также оказался под санкциями Евросоюза. В своём телеграм-канале Жога иронично прокомментировал эту новость."Увидел в новостях, что я и многие достойные люди внесены в 13-й пакет санкций ЕС против России. То есть, такая, что называется, "чертова дюжина" коллективного Запада? Как там шутят? Ваш пакет санкций положим в наш пакет с пакетами?" - написал он.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.

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новости, санкции, антироссийские санкции, россия, ес, евросоюз, артем жога, губернатор