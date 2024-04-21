https://ukraina.ru/20240421/1054633347.html

Деньги на уничтожение русских и украинцев. Главное на Украине на утро 21 апреля

Деньги на уничтожение русских и украинцев. Главное на Украине на утро 21 апреля - 21.04.2024 Украина.ру

Деньги на уничтожение русских и украинцев. Главное на Украине на утро 21 апреля

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о выделении почти $61 млрд Украине и законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов России в пользу Украины

2024-04-21T09:47

2024-04-21T09:47

2024-04-21T09:47

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Само голосование за выделение помощи Украине проходило со скандалами. Так, ближе к концу голосования демократы начали размахивать флагами Украины, из-за чего председательствующий на голосовании республиканец Марк Молинаро обвинил их в нарушении протокола.Выделение помощи Украине обрадовало не всех конгрессменов."Из примерно $77 млрд пакета украинской поддержки ($61 млрд бюджетных расходов и $16 млрд на чеки для кредитов<...>), только $13,8 — каким-то образом прямая военная помощь", - отметила республиканка Виктория Спартц.Отреагировали на решение палаты представителей Конгресса США и в России.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение американских конгрессменов "ожидаемым и предсказуемым". По его словам, такое решение сделает Штаты ещё богаче и ещё сильнее разорит Украину, приведя к большему числу жертв среди украинцев по вине режима Владимира Зеленского.Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что "это было голосование радостных штатовских ублюдков: за продолжение гражданской войны разделённого народа нашей ранее единой страны" и "за максимальное увеличение числа жертв этой войны"."Мы, конечно, победим, несмотря на 61 млрд кровавых долларов, которые в основном пойдут в глотку их ненасытного ВПК. Сила и Правда за нами. Но с учётом состоявшегося русофобского решения не могу со всей искренностью не пожелать США как можно быстрее самим погрузиться в новую гражданскую войну. Которая, надеюсь, будет кардинально отличаться от войны Севера и Юга в XIX веке и будет вестись с применением самолётов, танков, артиллерии, РСЗО, всех видов ракет и прочего оружия. И которая приведёт наконец к бесславному распаду мерзкой империи зла ХХI века – Соединённых Штатов Америки", - заявил Медведев.Инженер и ракетостроитель, бывший замглавы администрации Бердянска Алексей Васильев отметил, что сложившаяся ситуация напоминает блеф."Думаю ситуация всё таки скорее напоминает блеф, и принуждение к переговорам, чем реальную попытку помогать Киеву до талого. Напомню несколько нюансов - все мы помним за последние полгода грозные речи и слова в ситуациях с Палестиной, Йеменом, Ираном и Израилем, чуть ли не до мировой войны, а в итоге пшик", - указал он.По его словам, на то, что США блефуют, указывает ряд признаков."Для начала, общий взгляд на ситуацию. Если абстрагироваться от украиноцентричности, то эти действия США усиливают геополитический раскол, помогают деглобализации и дедолларизации. Толкают ещё сильнее в объятия Китай и Россию, плюс показывают глобальному Югу что США всё таки решились на ограбление. Правда там надо вникнуть, дело в том что большая часть наших резервов была в Европе, в самих США там довольно небольшая часть, около 5 млрд. Но тем не менее, прецедент. Удивляет элитный консенсус, что партию Трампа смогли продавить на такой подход. Причиной может быть согласие на компромисс с дипстейтом, он соглашается на приход к власти Трампа, но в обмен на свои условия, включая недопущение победы России до выборов, что даст негативный фон для них. А возможно просто перетянули на свою сторону часть республиканцев", - отметил Васильев.Он указал, что за 24 месяца СВО Запад потратил на Украину около $300млрд или $12 млрд в месяц."Таким образом они продлевают сопротивление Киева примерно на 5 месяцев, то есть - к ноябрю. Из того, что планируется к поставке, с наибольшей долей вероятности будет БК к ПВО, что наиболее дорогое и востребованное сейчас, так как наша авиация резко увеличила эффективность ударов. И опять же, вспоминая что в отдельные дни стоимость отражения налёта обходилось в суммы до миллиарда долларов, очевидно что кардинально изменить ситуацию эта помощь не сможет. Только на продление сопротивления. Плюс ещё нюанс, на который не очень обращают внимание, что в течение 45 дней, необходимо предоставить "стратегию победы Киева". Что позволяет Вашингтону иметь возможность слиться", - указал эксперт.Он предложил свою гипотезу о стратегии США."Сейчас максимально надуть щёки, вытянуть кнут поставок, а пряник недавно озвучил Эрдоган, с вариантами перемирия и заморозки по линии лбс. Заставить Китай и Россию приехать в Швейцарию, тем самым заодно легитимизируя Зелю после 20 мая, и продавив какое то перемирие, спокойно заниматься выборами, сливая при этом Киев, из-за отсутствия стратегии победы. То есть позволяет скинуть обузу и сохранить лицо", - отметил Васильев.Он также указал, что необходимо продолжать давление и добивать ВСУ."В любом случае, надо настроиться на добивание врага, надежды что нам кто-то подарит победу, слишком фантастичны", - указал он.Вице-спикер Мосгордумы Андрей Медведев, напротив, не считает выделение помощи Украине блефом."Американские парламентарии передают большой привет российским аналитикам и экспертам, которые радостно и уверенно говорили, что: Запад устал от Украины; США не дадут денег; у Украины нет ресурсов для войны и больше не будет; активных боевых действий ВСУ вести не смогут; Украина не получит от Запада новое вооружение; Запад не рискнет изъять российские активы. Однако же вот, всё есть и всё будет", - отметил он.Медведев также изложил дальнейший сценарий боевых действий."Дальнейший сценарий, вероятно, таков. ВСУ получают помощь. В том числе многочисленные дроны, от FPV до дронов дальнего радиуса действия. На фоне новой мобилизации, ВСУ формирует дополнительные бригады. Вероятнее всего, техники передадут не слишком много, потому формировать будут бригады лёгкой пехоты. И две-три бригады с тяжёлой бронетехникой. Ну и эскадрилья F16. ВСУ будут сочетать активную оборону, с ударами дронами. Белгородская и Курская область будут одним из основных направлений для активных наступательных действий, с участием террористов-тиктокеров из РДК* (запрещённая в РФ организация - Ред.). Большого результата они не дадут, но с точки зрения пиара, именно такие действия позволят Киеву отчитываться перед бенифициарами. Скорее всего ВСУ получат дальнобойные ракеты, и попытаются несколько раз снова атаковать Крымский мост. Снова потому что с точки зрения пиара это легче скормить населению Украины. Ну и безусловно, часть средств будет потрачена на подготовку терактов на территории нашей страны. При этом, США конечно осознают, что победить Украина не сможет никогда. Но такой цели и нет", - указал Медведев.Он назвал цели США."Украина должна максимально долго воевать только, чтобы ослабить Россию. А когда Украина самоубьётся в этой войне, её бросят. Но пока нет. Повторю, в конечном счёте, этот пакет помощи ничего не изменит. Хотя, скажем честно: будет трудно, и потери будут, и мрачные дни. Но знаете, что? "Абрамсы" горят. И "Леопарды" горят. И украинские граждане от мобилизации берут. Всё постепенно меняется. Не впадайте в уныние. Дали им 60 миллиардов? Ну, значит, будем сами больше помогать фронту, армии, укреплять тыл, промышленность. Всё сделаем, как надо. Всё равно победим. Без сомнений", - резюмировал он.Автор одного из популярнейших телеграм-каналов, посвящённых истории, со своей стороны указал, что выделенные США деньги — это деньги на убийства"С полугодичной задержкой Конгресс США все же принял пакет помощи Украине. И почти сразу после подписания Зеленским нового закона о мобилизации, что, естественно, неслучайно. Радость среди украинских и заукраинских пропагандистов такая, как будто это хоть что-то поменяет в этой войне. Исход давно предрешён. Просто война продлится на полгода-год дольше, убьют еще больше украинцев, разрушат больше украинских городов, больше украинцев решит никогда не возвращаться домой. И русских, конечно, больше убьют. Очевидно, радуются именно последнему, о других перечисленных пунктах стараются не думать", - отметил он.Обеспокоены голосованием и на Западе. Так, американский миллиардер Илон Маск указал, что его "беспокоит то, что нет никакой стратегии выхода [из сложившейся ситуации], есть только вечная война".

https://ukraina.ru/20240420/1054627718.html

https://ukraina.ru/20240420/1054624636.html

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Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, сша, россия, вооруженные силы украины, владимир зеленский, дмитрий медведев