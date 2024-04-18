https://ukraina.ru/20240418/1054592752.html

Шольц верит, что НАТО сможет передать Украине 6 систем ПВО Patriot

Шольц верит, что НАТО сможет передать Украине 6 систем ПВО Patriot - 18.04.2024 Украина.ру

Шольц верит, что НАТО сможет передать Украине 6 систем ПВО Patriot

Страны НАТО могут обеспечить Украину еще шестью системами противовоздушной обороны Patriot. Об этом 18 апреля заявил канцлер Германии Олаф Шольц

2024-04-18T19:47

2024-04-18T19:47

2024-04-18T19:47

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Он напомнил, что ФРГ передала Киеву три такие установки, что делает Германию страной, которая делает наиболее существенный вклад в защиту Украины. "Последняя, третья система, о которой мы объявили и которая будет передана Украине и будет там использоваться, - это также наш призыв к другим странам принять аналогичные решения. Мы надеемся найти еще шесть (прим. ред. – систем ПВО) в контексте НАТО, и я снова использовал эту возможность на многих переговорах, чтобы донести эту мысль", – приводит слова Шольца сайт Европейской комиссии. По словам канцлера, Альянс ясно дал понять, что системы, имеющиеся в странах НАТО, могут быть переданы Украине. Накануне генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявлял, что НАТО может поставить Украине системы ПВО, но не уточнил когда и сколько. Три немецких системы ПВО с дальностью поражения до 40 км уже находятся на Украине. В этом году Германия планирует поставить еще несколько таких установок.

https://ukraina.ru/20240412/1054490788.html

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новости, украина, германия, олаф шольц, киев, нато, европейская комиссия, свобода слова, пво, военная помощь, военная техника, сво, спецоперация