Шольц верит, что НАТО сможет передать Украине 6 систем ПВО Patriot - 18.04.2024 Украина.ру
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Шольц верит, что НАТО сможет передать Украине 6 систем ПВО Patriot
Шольц верит, что НАТО сможет передать Украине 6 систем ПВО Patriot - 18.04.2024 Украина.ру
Шольц верит, что НАТО сможет передать Украине 6 систем ПВО Patriot
Страны НАТО могут обеспечить Украину еще шестью системами противовоздушной обороны Patriot. Об этом 18 апреля заявил канцлер Германии Олаф Шольц
2024-04-18T19:47
2024-04-18T19:47
новости
украина
германия
олаф шольц
киев
нато
европейская комиссия
свобода слова
пво
военная помощь
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Он напомнил, что ФРГ передала Киеву три такие установки, что делает Германию страной, которая делает наиболее существенный вклад в защиту Украины. "Последняя, третья система, о которой мы объявили и которая будет передана Украине и будет там использоваться, - это также наш призыв к другим странам принять аналогичные решения. Мы надеемся найти еще шесть (прим. ред. – систем ПВО) в контексте НАТО, и я снова использовал эту возможность на многих переговорах, чтобы донести эту мысль", – приводит слова Шольца сайт Европейской комиссии. По словам канцлера, Альянс ясно дал понять, что системы, имеющиеся в странах НАТО, могут быть переданы Украине. Накануне генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявлял, что НАТО может поставить Украине системы ПВО, но не уточнил когда и сколько. Три немецких системы ПВО с дальностью поражения до 40 км уже находятся на Украине. В этом году Германия планирует поставить еще несколько таких установок.
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новости, украина, германия, олаф шольц, киев, нато, европейская комиссия, свобода слова, пво, военная помощь, военная техника, сво, спецоперация
Новости, Украина, Германия, Олаф Шольц, Киев, НАТО, Европейская комиссия, свобода слова, ПВО, военная помощь, военная техника, СВО, Спецоперация

Шольц верит, что НАТО сможет передать Украине 6 систем ПВО Patriot

19:47 18.04.2024
 
© РИА Новости . Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкВстреча министров финансов и председателей Центробанков G20
Встреча министров финансов и председателей Центробанков G20 - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости . Алексей Агарышев
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Страны НАТО могут обеспечить Украину еще шестью системами противовоздушной обороны Patriot. Об этом 18 апреля заявил канцлер Германии Олаф Шольц
Он напомнил, что ФРГ передала Киеву три такие установки, что делает Германию страной, которая делает наиболее существенный вклад в защиту Украины.
"Последняя, третья система, о которой мы объявили и которая будет передана Украине и будет там использоваться, - это также наш призыв к другим странам принять аналогичные решения. Мы надеемся найти еще шесть (прим. ред. – систем ПВО) в контексте НАТО, и я снова использовал эту возможность на многих переговорах, чтобы донести эту мысль", – приводит слова Шольца сайт Европейской комиссии.
По словам канцлера, Альянс ясно дал понять, что системы, имеющиеся в странах НАТО, могут быть переданы Украине.
Накануне генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявлял, что НАТО может поставить Украине системы ПВО, но не уточнил когда и сколько.
Три немецких системы ПВО с дальностью поражения до 40 км уже находятся на Украине. В этом году Германия планирует поставить еще несколько таких установок.
12 апреля, 23:46
Кулеба ведет переговоры по передаче систем ПВО для Украины, но Европа не торопится помогать В ближайшее время Украина рассчитывает получить две батареи систем противовоздушной обороны Patriot и одну батарею SAMP-T. Переговоры об их поставке ведет глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, о чем он объявил в эфире всеукраинского телемарафона
 
НовостиУкраинаГерманияОлаф ШольцКиевНАТОЕвропейская комиссиясвобода словаПВОвоенная помощьвоенная техникаСВОСпецоперация
 
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