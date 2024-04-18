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Союзники России. Как живут те, кто помогает нам побеждать

Союзники России. Как живут те, кто помогает нам побеждать - 18.04.2024 Украина.ру

Союзники России. Как живут те, кто помогает нам побеждать

Широко известна афористичная фраза: "У России есть только два союзника – её армия и флот" – предположительно, принадлежавшая российскому императору Александру III. Причем ее смыслы во многом не утратились и сегодня

2024-04-18T05:39

2024-04-18T05:39

2024-04-18T05:39

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В настоящее время наиболее тесные отношения связывают Россию с Белоруссией (две страны состоят в Союзном государстве). Тем не менее, в огромном мире у России имеется значительное количество различных друзей, партнеров, союзников, которые вовлечены с ней в самые разнообразные контакты.Конечно, обычно это не беззаветная дружба на века, о которой почему-то иногда мечтают некоторые комментаторы – потому что ничего такого в современной мировой политике в принципе не существует.В наши дни каждый игрок в первую очередь думает о своих собственных интересах, что давно стало нормой – исходя из принципа "у картишек нет братишек".Достаточно напомнить, что США успешно перехватывают целые промышленные компании у вроде бы союзной Германии, а Великобритания и Франция вообще посылали в Ла-Манш военные корабли из-за разборок местных рыболовов.Тем не менее, целый пул стран активно развивает с Россией многосторонние связи на разном уровне, что представляется сегодня очень важным и в экономическом, и в политическом ключе.Эти связи могут быть разными – иногда они на время рвутся под внешним давлением, но потом все равно восстанавливаются в каком-то ином формате, подобно воде, которая обходит искусственные преграды.Однако современные западные аналитики убеждены, что недооценка внешних партнерских контактов Москвы во многом обусловила провал самых грозных в мире санкций, организованных усилиями коллективного Запада.Проще говоря, в Вашингтоне не поняли, что у Москвы много друзей, которых не получится подкупить или запугать. В основном это страны, которые отстаивают свою независимость от американского диктата, выступая за многополярный мир, где будет место самым разным идеологиям и укладам.И сегодня мы кратко расскажем, чем они заняты в последнее время и как взаимодействуют с россиянами.КНДР: в ожидании спутникаКорейская Народно-Демократическая Республика объективно является сегодня одним из самых надежных внешнеполитических и военных партнеров России. Народная Корея находится с США и их вассалами в состоянии замороженного военного конфликта, а наличие общего противника, безусловно, сближает.Западная пресса – южнокорейское издание Daily NK – даже написало, что на Донбассе якобы могут появиться корейские добровольцы, которых, по его словам, набирают местные компании. Однако информация южнокорейских изданий обычно не проходит проверку фактами. И подобные слегка фантастические заявления уже звучали в Сеуле раньше.Главное событие в реальной жизни КНДР – подготовка к запуску очередного разведывательного спутника, который ожидается в ближайшее время. Ракетно-космические технологии Народной Кореи в последнее время развиваются бурными темпами, и западная пропаганда считает, что этому содействуют россияне. Хотя все знают, что северные корейцы десятилетиями разрабатывали полностью самодостаточную программу ракетных исследований, основанную на системе предприятий замкнутого цикла.Боезаряд недавно анонсированной гиперзвуковой ракеты "Хвасонпхо-16на", по мнению корейских специалистов, может долететь до Аляски или Гавайев. И это явно произвело на Западе впечатление.США, Южная Корея и Япония потребовали создать новую многонациональную группу экспертов, чтобы обеспечить соблюдение санкций против КНДР – причем за пределами площадки Организации Объединённых Наций.Другими словами, на Западе хотят отсечь от числа международных наблюдателей нейтральные страны с объективной независимой позицией. Хотя шансы на то, что такой проект сегодня получится реализовать, довольно невелики.А пока на южнокорейской авиабазе Кунмин начались очередные воздушные учения воздушных сил США, в которых будут задействованы около 100 новейших боевых самолетов – включая F-35A, F-35B, F-16 и др. Учитывая слухи о запуске нового спутника, это выглядит как прямая военная провокация. Хотя решимость северных корейцев подобные попытки запугивания никогда раньше не подрывали.Более того, КНДР чувствует себя настолько уверенно, что готовится открыть свои пляжи для отдыха российских туристов. Уже нынешней весной три туристические группы из РФ общей численностью 170 человек отправятся из Владивостока в Северную Корею в поездку на пять дней.Такие визиты, конечно, важны в смысле союзнических связей между двумя соседними государствами. Тем более, что корейский лидер прошлой осенью пригласил посетить Пхеньян Владимира Путина.КНР: гамбургский счетКитай, ближайший сосед КНДР и России, принимал в эти дни канцлера Федеративной Республики Германия Олафа Шольца, который может сыграть довольно значимую роль в экономике и политике всего мира.За ширмой переговоров видно, что сейчас идут крупные торги – причем на кон поставлен контроль над стратегическими коммуникациями Европы.Либеральная пресса Германии с возмущением пишет о том, что, благодаря позиции социал-демократов, часть акций Гамбургского порта достанется китайской государственной компании COSCO – хотя партнеры Шольца в лице откровенно проамериканских "зеленых" выступали категорически против этого решения.Между тем, морской порт Гамбурга является не только морскими воротами Германии. В случае необходимости его мощности можно использовать и для прохода через перспективный арктический коридор, к которому тоже проявляет интерес КНР – особенно на фоне нестабильности судоходства в зоне Красного моря. А значит, здесь можно подразумевать и определенные интересы России.Разговоры о перспективах мирного урегулирования на Украине еще раз показывают, что Китай будет действовать на этом направлении в рамках собственных планов и интересов. Стороны не сказали по указанному вопросу ничего особо определенного – во многом потому, что решение украинской проблемы, конечно, зависит не от Берлина.Прессинг со стороны США, которые пытаются давить на Китай, чтобы не допустить поставки стратегически важной продукции, продолжается. Еще четыре банка отказались сегодня принимать платежи в юанях их РФ – как утверждается, это China Citic Bank, ICBC, Industrial Bank и Bank of Taizhou.Информацию о новых проблемах озвучили генеральный директор делового совета при Торгово-промышленной палате РФ Алексей Егармин и коммерческий директор компании Импая Рус Алексей Разумовский.Последний из них отметил, что некоторые китайские финансовые операторы опасаются вторичных санкций США, возвращая около 70-80% транзакций. Однако рыночные операторы сообщают, что несмотря на серьезность проблемы, ее удается оперативно решать через коммуникацию с другими иностранными банками – причем не обязательно китайскими.При этом, китайцы не упускают своей выгоды на фоне внешнего конфликта, подобно затаившейся над схватившимися тиграми обезьяне из знаменитой притчи даосов.По данным Bloomberg, новые санкции против РФ приведут к росту поставок российского металла в Китай и в целом увеличат роль Шанхая как транзитного хаба в мировой металлургии – особенно для стран Азии.Потому что после запрета Лондонской биржи металлов на торговлю российскими металлами, Шанхайская фьючерсная биржа остается единственной соразмерной торговой площадкой, которая принимает российские поставки алюминия, меди и никеля.Все это не значит, что китайцы предают дружественные отношения с Россией. Важно не делать простых выводов из сложных проблем. Нужно понимать, что Москве и Пекину приходится постоянно искать решения сложных вопросов, когда комбинации на доске постоянно меняются.Наиболее насущную тему банковский платежей, судя по ряду комментариев, могут обсудить в ходе предстоящего государственного визита Владимира Путина в КНР – однако, скорее всего, там вообще проговорят самое важное в отношениях между россиянами и китайцами.Суть нынешней позиции китайского руководства довольно точно высказал довольно умеренный в своих оценках китаевед Алексей Маслов:"Позиция Китая – "пророссийский нейтралитет", не "проамериканский" или "прозападный", – заявил он, отвечая на расхожий вопрос о том, насколько сильно любят китайцы Россию.Иран: региональный лидер на подъёмеИсламская Республика Иран находится сегодня в состоянии серьезного противостояния с Израилем. Однако несложно заметить, что за последние десятилетия иранское влияние расширилось далеко за пределы самой исторической Персии, превращая Тегеран в настоящего регионального лидера.Иранские прокси-силы сильны практически повсюду, где сохраняют влияния различные течения шиитского ислама.В Иране это партия "Хизбола", в Ираке – целый ряд политический организаций и групп, в Йемене – хуситы, которые сумели отразить внешнюю интервенцию и в определенной мере стали влиять на стабильность морских коммуникаций в Красном море. А в Сирии с Тегераном сотрудничают представители правительства президента Башара Асада.Китайское посредничество позволило в известной степени снять противоречия между Ираном и суннитскими монархиями Персидского залива, на которых долгое время играли американцы. Отношения арабов и персов остаются сложными, но стороны ясно дают понять, что желают мира, и вместе осуждают действия Израиля в секторе Газа, подрывая многолетние принципы западной дипломатии в регионе.Иранско-израильские отношения остаются в этой ситуации главным вызовом – особенно учитывая тот факт, что за Израиль открыто играют американцы и европейцы.Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сегодня заявил об обеспокоенности возможным нападением Израиля на мирные иранские ядерные объекты. Такая атака действительно возможна – потому что радикалы в Тель-Авиве убеждены, что Иран может в любой момент произвести ядерное оружие. Но она многократно усилит войну на Ближнем Востоке, взвинтив цены на нефть – в чем как раз не заинтересован сегодня Байден.При этом, несмотря на прозвучавшие вчера угрозы новых санкций, Иран регулярно показывает всему миру результаты своего дроностроения, которое по-прежнему считается одним из самых передовых, и учится преодолевать новые технические преграды. А западные пропагандистские источники утверждают, что военно-техническое сотрудничество Москвы и Тегерана выходит на новые рубежи.Венесуэла: всегда против СШАВенесуэла отметилась на этой неделе громким дипломатическим демаршем. Президент Николас Мадуро отозвал на родину всех венесуэльских дипломатов из Эквадора в знак солидарности с Мексикой – после того, как эквадорцы вторглись в мексиканское дипломатическое представительство и арестовали там политика Хорхе Гласа, который когда-то не выстраивал дружеские отношения с США.Во внутренней повестке самой нефтяной страны Западного полушария ощутимо присутствует российская тема – еще с конца февраля, когда министр иностранных дел республики Иван Хиль Пинто заявил, что Венесуэла рассчитывает продвинуться в вопросе вступления в БРИКС во время председательства России в этой организации в 2024 году.Венесуэльское правительство рассчитывает на то, что членство в БРИКС позволит этой богатой ресурсами стране совершить индустриальный скачок. Поэтому тема возможных инвестиций рассматривается довольно конкретно и продвигается в риторике правящей партии.Местный политикум, враждебно настроенный к США, видит в Москве естественного политического союзника. А сам президент Мадуро поддерживает Россию в украинском конфликте – тем более, что Венесуэла сама имеет противоречия с Западом вокруг спорной территории в Гайяне.Попытки заигрывать с Мадуро, которые предпринимал в прошлом году Байден, обещая частично снять санкции против Венесуэлы в обмен на активизацию нефтедобычи, уже забыты. И такая позиция стоит сегодня не мало.Куба: совместная борьба с терроризмомОтношения с кубинцами тоже развиваются на различных уровнях.Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на сегодняшней встрече с президентом Кубы Мигелем Марио Диас-Канелем Бермудесом заявил о необходимости объединить усилия в борьбе с вербовкой трансграничным криминалом несознательной молодежи.Краснов подчеркнул, что Россия и Куба остаются верными "общечеловеческим принципам взаимного уважения, равноправия и справедливости, и никакие вызовы не способны разрушить прочные узы дружбы и взаимной поддержки" между двумя странами.При это, на фоне западных санкций на Острове Свободы растет число российских туристов, которые сделали это направление одним из приоритетных.Как сообщил посол Республики Куба в РФ Хулио Антонио Гармендия Пенья, в 2024 году в стране рассчитывают увеличить российский туристический поток на 35%. Причем, дипломат отметил, что местная банковская система игнорирует санкционные ограничения Запада."У нас работает платежная система "Мир", и это очень важный момент для российских туристов", – напомнил Гармендия.Потому что давние отношения, которые выковывались десятки лет при нескольких поколениях, иногда демонстрируют удивительную прочность. В том числе и в политике, как об этом свидетельствуют контакты Москвы и Гаваны.

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иран

китай

корея

венесуэла

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