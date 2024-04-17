https://ukraina.ru/20240417/1054552394.html

Вербовка наемников, удар по Нью-Йорку, судьба замороженных активов. Главное на Украине на утро 17 апреля

Вербовка наемников, удар по Нью-Йорку, судьба замороженных активов. Главное на Украине на утро 17 апреля - 17.04.2024 Украина.ру

Вербовка наемников, удар по Нью-Йорку, судьба замороженных активов. Главное на Украине на утро 17 апреля

Украина.ру, 17.04.2024

2024-04-17T09:00

2024-04-17T09:00

2024-04-17T09:56

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Киев не прекращает попыток вербовать наемников, в том числе в Южной Корее. Россия ударила по Нью-Йорку. Украина не сможет сразу получить всю сумму замороженных активов РФ в случае их изъятияУкраина не прекращает попыток вербовать наемников в Южной Корее, хотя и с сомнительным успехом.В популярном южнокорейском интернет-сообществе появилось сообщение под заголовком: "В одной украинской боевой группе объявили о наборе сотрудников". В тексте перечислены требования к "специалистам": возраст 20–35 лет, минимальная физическая форма, "общая адекватность" и другие."Профессиональная подготовка", под которой понимается специальность боевого медика, инженера, оператора БПЛА или снайпера, заявляется в качестве "необязательной", но увеличивающей шансы попасть в подразделение."Знание иностранных языков" указано в качестве необязательного, а среди условий приема "гражданских лиц" наряду с "подписанием контракта" значится "мобилизация".После требований следует видеоролик с боем "данной группы", в котором демонстрируются "минимальные физические требования, необходимые для современной войны", а также фотографии военных с шевронами в виде украинского флага.Прямых ссылок не дается, но характерные названия и символика позволяют выйти на телеграм-канал "украинского военного сообщества", где этот ролик был опубликован в ноябре прошлого года. Тиражировавшие его западные СМИ утверждали, что на нем "украинские силы" ведут борьбу с российскими войсками в лесах под Кременной.В указанном телеграм-канале в начале апреля было размещено идентичное объявление о наборе, которое затем появилось на корейских ресурсах в переводе на корейский язык. Оригинальное сообщение с требованиями к набору, по-видимому, сначала распространялось по закрытым каналам, после чего попало в публичное поле. Затем 14 апреля его опубликовали и в другом известном южнокорейском интернет-сообществе.Украинское "милитари-комьюнити", о котором идет речь, ранее упоминал президент Владимир Зеленский в поздравлении украинского спецназа, причем оно шло на первом месте, перед командованием сил специальных операций. После того как в экипировке с символикой данной группы позировал Зеленский, в ней же вскоре появился и экс-главком ВСУ Валерий Залужный.Аналитики связывают эту группировку с националистическим полком "Азов"*, главари которого также неоднократно использовали символику "комьюнити" и, возможно, были среди сооснователей данного "сообщества", созданного в 2018 году сослуживцами "одного подразделения" для "поднятия престижа" ВСУ.Впрочем, пост о наборе "специалистов", получивший в южнокорейском интернет-сообществе более 26 тысяч просмотров, собрал также массу скептических комментариев. Пользователи отмечали, что заявленная планка в 10 подтягиваний, 50 отжиманий и бег три километра за 15 минут является "очень низкой", и набирают не спецназовцев, а простых пехотинцев.Они также указывали, что требования к "наемникам", по-видимому, были снижены из-за большого количества погибших, и предполагали, что "следующим делом после набора будет просто умереть".Некоторые писали, что втягивание Южной Кореи в украинский конфликт уже привело к ухудшению ситуации с безопасностью на Корейском полуострове, и призывали украинцев "не дурить" и "поскорее сдаваться".В начале марта этого года на том же южнокорейском сайте в интернет-сообществе, посвященном спецназу, уже публиковалось сообщение о наборе главным управлением разведки МО Украины "иностранных добровольцев" в так называемый "Интернациональный легион территориальной обороны Украины". В тексте содержался призыв ко всем интересующимся спецназом вступать в это подразделение, но он вызвал лишь пару ироничных комментариев.Согласно данным Минобороны России от 14 марта, с начала специальной военной операции на Украину прибыли 15 наемников из Республики Корея, пять из них были уничтожены. Остаются ли сейчас южнокорейские наемники на Украине, неизвестно.МИД Республики Корея в марте 2022 года сообщал, что, по его данным, воевать на стороне Киева отправились девять южнокорейцев. Один из них, как выяснилось позже, был действующим морским пехотинцем, его вскоре выдворили в Польшу и через месяц вернули домой. После года судебных разбирательств он получил 2,5 года тюрьмы за самовольное оставление части и попытку участия в конфликте на стороне чужого государства.Самый известный южнокорейский участник боевых действий на Украине — бывший спецназовец и впоследствии популярный видеоблогер Ли Гын, который собрал группу единомышленников, воевавших в составе "Интернационального легиона" — вернулся в Южную Корею 27 мая того же года. Впоследствии ему, как и ряду других участников его группы, дали условные сроки в два-три года за нарушение миграционного законодательства из-за посещения запретной зоны, к которой южнокорейские власти с января 2022 года относят Украину.Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что украинские спецслужбы готовят спящие террористические ячейки в Харьковской области."В ряде населенных пунктов Харьковской области украинскими спецслужбами во взаимодействии с радикалами и националистами создаются террористические спящие ячейки, которые должны будут начать свою деятельность после освобождения населенных пунктов силами РФ", — сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.По его словам, Киев подбирает агентурную сеть из числа местных жителей, нередко путем шантажа и угроз.Он уточнил, что также известно о создании украинскими спецслужбами на подконтрольных им территориях Харьковской области небольших схронов с оружием, боеприпасами и средствами связи.Удар по Нью-ЙоркуАвиация Воздушно-космических сил России нанесла удар по Нью-Йорку в подконтрольной Киеву части Донецкой области. Об этом сообщает телеграм-канал "Военкоры русской весны".В поселке, до 2021 года именовавшимся Новгородское, была замечена концентрация подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Этот населенный пункт уже оказывался в новостных сводках. Так, в августе 2022 года стало известно, что военнослужащие батальона "Айдар"* ВСУ обстреляли в Нью-Йорке детский сад "Золотая рыбка" прямой наводкой из главного орудия танка. По данным разведки 9-го полка Народной милиции Донецкой Народной Республики, на такой шаг украинские военные пошли в отместку за то, что местные жители не дали им занять помещения детского сада и организовать там свой опорный пункт.Паблики сообщают и о других успехах ВС РФ. Так, на территории Кривого Рога в Днепропетровской области Украины прозвучал взрыв. Об этом стало известно телеграм-каналу "Фронтовая птичка". Причиной взрыва стало применение российским Су-34 ракеты Х-59, которая точно поразила цель. Официального подтверждения данной информации не поступало.На территории Украины с раннего утра объявлена воздушная тревога. Сигнал звучит в Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Тревога также объявлена в подконтрольных ВСУ частях ДНР.Обозреватель газеты The New York Times Марк Сантора указал, что ВСУ терпят неудачи на поле боя из-за дефицита средств противовоздушной обороны (ПВО), боеприпасов, а также из-за нехватки хорошо обученных военнослужащих.Он объяснил, что из-за перевода многих солдат ВСУ из тыла на боевые позиции перед Украиной встала проблема обеспечения эффективной подготовки военных."Но никакая подготовка не может защитить от мощных планирующих бомб, которые Россия использует для уничтожения украинских укреплений", — признал журналист.Американский профессор Джон Миршаймер согласился, что у ВСУ нет необходимого количества систем ПВО, артиллерийских орудий и боеприпасов. Он отметил, что сейчас положение украинских войск значительно хуже, чем было прошлым летом. При этом, напомнил эксперт, тогда им не удалось добиться успеха на фронте, их контрнаступление провалилось.Экс-посол Украины в Европейском союзе Андрей Веселовский и вовсе считает, что ВСУ от прорыва фронта летом спасет только чудо. Дипломат пояснил, что у Киева проблемы с формированием новых бригад, а войска вынуждены изо всех сил стрелять "всем тем, что осталось".Журнал Military Watch Magazine обратил внимание, что российские истребители-бомбардировщики Су-34 эффективно уничтожают позиции ВСУ планирующими бомбами.Отмечается, что бомбы с универсальными модулями планирования и коррекции позволяют поражать цели на дальности около 70 километров. Также они несут больше взрывчатого вещества, чем ракеты воздушного базирования. Модулями УМПК оснащают различные типы бомб, включая термобарические, которые предназначены для поражения живой силы противника в укреплениях.Национальное радио Китая пришло к выводу, что оснащенная УМПК российская авиабомба ФАБ-3000 несет критическую угрозу для ВСУ."После того как Россия оснастила авиационную бомбу ФАБ-3000 устройством наведения, ее разрушительная мощь стала еще более поразительной. Снаряд полностью оправдывает свое прозвище "супербомба", — отметил военный обозреватель Шао Юнлин.Он подчеркнул, что имеющиеся у ВСУ средства противовоздушной обороны не могут эффективно перехватывать бомбы с УМПК.Ударные возможности ФАБ-3000 ознаменуют "судный день" для украинских военных, резюмировали в Пекине.Судьба российских активовПарламентская ассамблея Совета Европы во вторник поддержала резолюцию о передаче замороженных активов РФ на восстановление Украины, согласно уставу ПАСЕ его резолюции не являются юридически обязывающими.Как следует из трансляции заседания, за проголосовали все 134 присутствовавших делегата.Резолюция предполагает передачу замороженных российских активов в новый специальный фонд Совета Европы для реконструкции Украины.Предполагается в том числе создать международный компенсационный механизм и трастовый фонд, куда будут переданы замороженные государственные активы РФ.Как следует из устава Совета Европы, его резолюции "не являются юридически обязывающими, но создают базу для последующей работы в ряде сфер" и могут быть использованы Еврокомиссией для выработки предложений.Россия 15 марта 2022 года официально вышла из Совета Европы. При этом она заявила, что будет исполнять решения ЕСПЧ, если они не противоречат Конституции РФ. До этого права России в Комитете министров и Парламентской ассамблее Совета Европы были ограничены в связи с ситуацией вокруг Украины. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пояснила, что Москва вышла из Совета Европы, так как не хотела быть мальчиком для битья. Россия была одним из основных плательщиков в бюджет Совета Европы.Агентство "Рейтер" со ссылкой на высокопоставленного чиновника министерства финансов США пишет, что Украина не сможет получить сразу всю сумму замороженных российских активов в случае их изъятия Западом.Источники, знакомые с вопросом, сообщили агентству, что одно из наиболее перспективных предложений, находящихся на рассмотрении, состоит в том, чтобы страны G7 перевели проценты, причитающиеся по замороженным российским активам, для использования в качестве залога для кредитов или облигаций, выпущенных для помощи Украине.По словам чиновника, обсуждения продолжатся на этой неделе, но каких-либо важных событий не ожидается. Он отказался сообщить, какой вариант более вероятен, отметив, что окончательное решение будут принимать лидеры G7.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины.Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством.* Запрещенная в России террористическая организация.

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Сергей Зуев

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