https://ukraina.ru/20240415/1054524408.html

"Это другое": Запад обозначил отношение к Киеву, беспокоит Часов Яр. Итоги 15 апреля на Украине

"Это другое": Запад обозначил отношение к Киеву, беспокоит Часов Яр. Итоги 15 апреля на Украине - 15.04.2024 Украина.ру

"Это другое": Запад обозначил отношение к Киеву, беспокоит Часов Яр. Итоги 15 апреля на Украине

На Западе объяснили разницу в отношении к Украине и к Израилю. На Украине обеспокоились судьбой Часова Яра

2024-04-15T18:22

2024-04-15T18:22

2024-04-15T18:22

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Великобритания не оказывает Украине прямую поддержку по борьбе дронами, как британские ВВС сделали это в ходе иранской атаки на Израиль, из-за риска эскалации конфликта, заявил британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон в эфире радиостанции LBC."Если вы хотите избежать эскалации в плане более широкомасштабной войны в Европе, я думаю, что та вещь, которую стоит действительно избегать, - это прямое вступление войск НАТО в бой с российскими войсками. Это будет представлять опасность эскалации", - заявил Кэмерон.Так глава МИД Великобритании ответил на вопрос, почему британские самолёты сбивавшие в минувшие выходные иранские дроны и ракеты над Ираком и Сирией, не могут делать этого по отношению к российским воздушным аппаратам над Украиной."Они (истребители – Ред.) не обязательно являются лучшим способом сбивать ракеты и дроны, на самом деле системы ПВО более эффективны. В чём Украина действительно сейчас нуждается, - это не западные самолеты в их небе, пытающиеся сбить цели. То, чего они отчаянно хотят и что мы должны им дать – это больше систем ПВО", - добавил Кэмерон.В то же время, он заявил, что призывает всех союзников делать "всё возможное для поддержки Украины в плане денег, дипломатии и самое важное оружия".После начала иранской атаки на Израиль Британия переместила несколько дополнительных истребителей и заправщиков в ближневосточный регион. Минобороны Великобритании сообщило, что истребители будут перехватывать любые объекты и воздушные атаки в пределах досягаемости британских миссий. Позднее британский премьер-министр Риши Сунак сообщил, что отражая атаку на Израиль ВВС Великобритании сбили несколько иранских дронов.Заявления Кэмерона негативно восприняли на Украине."Израиль - союзник, Украина - союзник, но есть нюансы. "Мы не поможем Украине сбивать дроны, как это было в Израиле, из-за риска эскалации и широкомасштабной войны в Европе", — Дэвид Кэмэрон. Речь просто о сбивании беспилотников, а вы про "Антанта введёт войска" говорите", - отметил популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада".При этом, как сообщают западные СМИ, позиция Кэмерона считается на Западе слишком проукраинской. Как сообщил журналист Питер Хитченс в своей статье для Daily Mail, Кэмерон вызывает раздражение у конгрессменов США просьбами о помощи Украине."Он раздражает их тем, что явно не понимает главной национальной проблемы. И демонстрирует энтузиазм в отношении войны, которая все меньше волнует американцев", — указывалось в публикации.По мнению Хитченса, политиков в США гораздо больше заботит неконтролируемая миграция, нежели происходящее на Украине.Он также отметил, что американцы долго стремились к конфронтации с Россией и добились её. При этом, подчеркнул журналист, если американцы не хотят продолжения конфликта, это их дело, однако и Кэмерон — не глава МИД Украины, ему нужно продвигать интересы своей страны, а не президента Украины Владимира Зеленского.Также 15 апреля стало известно, что палата представителей конгресса США на этой неделе может проголосовать за предоставление Израилю помощи после удара Ирана. Об этом заявил спикер палаты республиканец Майк Джонсон, сообщило агентство Bloomberg."Республиканцы в палате представителей и Республиканская партия понимают необходимость поддержки Израиля. Детали этого пакета сейчас прорабатываются", - отметил он.Также Джонсон указал, что частью этого пакета могут стать и средства для Украины, заявил спикер палаты. При этом он подчеркнул, что в законопроекте относительно Украины, согласно предложениям экс-президента Дональда Трампа, может идти речь о том, что она получит помощь в кредит вместо грантов или что для оплаты этой помощи могут быть использованы российские активы. Спикер допустил, что эти идеи "получат консенсус".После новостей о том, что Украина может получить помощь в кредит, возмутились некоторые украинские националисты."Жизнь украинца ничто по сравнению с жизнью израильтян. Американская авиация готова защищать Израиль, но она не хочет и боится защищать Украину. Уничтожение Украины — это небольшая неприятность, а уничтожение Израиля — это трагедия для многих конгрессменов в Соединённых Штатах", - заявил 14 апреля один из лидеров националистов Дмитрий Корчинский.Он подчеркнул, что миссия Украины убедить весь мир в том, что она важнее и Израиля, и Ирана, и самих США.Беспокойство из-за Часова ЯраПрезидент Украины Зеленский поставил задачу главкому ВСУ Александру Сырскому любой ценой удержать Часов Яр."Наш источник в ОП рассказал, что Зеленский поставил задачу Сырскому держать Часов Яр любыми способами, чтобы не испортить подготовку конференции в Швейцарии. На Банковой понимают, что утрата любых позиций на фронте обречет конференцию на провал, как было с Мюнхенской конференцией, когда мы утратили Авдеевку и переговоры превратились в обсуждение возможных компромиссов", - указывалось в публикации канала от 15 апреля.В тот же день руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.) заявил, что украинские подразделения знают о готовящемся российском наступлении, но без западной помощи остановить или отразить его будет практически невозможно."Российские войска начнут наступление в конце мая - начале июня. Я думаю, к этому моменту мы хорошо подготовимся. И посмотрим, как пойдет дальше. Без помощи западных союзников нам будет катастрофически тяжело", - отметил начальник ГУР МОУ.По его словам, для успеха ВСУ нужно получить достаточно оружия, а его поток должен стать непрерывным.Ранее глава ГУР МОУ уже заявлял, что российское наступление начнется к концу весны – началу лета в Донбассе. При этом указывалось, что речь идёт о продвижении ВС РФ именно в сторону Часова Яра.

https://ukraina.ru/20240415/1054514722.html

https://ukraina.ru/20240415/1054509414.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, кэмерон, владимир зеленский, израиль, украина, сша, вооруженные силы украины, мид